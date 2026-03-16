医薬品の通信販売拠点をDNPロジスティクス板橋センター内に開設

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）のグループ会社である株式会社DNPロジスティクスは、2026年3月16日に同社板橋センター内に一般用医薬品（第1類・第2類・第3類）を取り扱う薬店を開設し、「医薬品店舗販売業」の許可を取得しました。

この取得によってDNPロジスティクスは、一般用医薬品メーカーに対するECなどの通信販売向けBPO（Business Process Outsourcing）サービスの提供が可能になります。本サービスの導入によって、自社で薬店や物流機能を持っていない企業も医薬品通信販売事業を開始できるようになります。

本センターは2025年4月1日に開設したメディカルヘルスケア業界向け物流拠点「小豆沢センター」（東京都板橋区）の近くにあり、両拠点を効率的に運用することで医薬品の保管からセット作業、配送・販売までワンストップで支援する「メディカル物流アウトソーシングサービス」＊1を提供します。医薬品の販売や物流に関する各企業の効率化・コスト低減や間接業務の負荷削減に貢献します。

【医薬品通信販売事業の拠点開設の背景と狙い】

DNPロジスティクス板橋センターの外観薬店の外観（「医薬品店舗販売業」を取得）

国内の少子高齢化等を背景とした医療費増加に対して日本政府は、限りある医療資源の有効活用と医療費の適正化の観点から、国民自身が病気の予防や健康づくり、市販薬（Over The Counter：OTC医薬品）の適切な活用を行い、必要に応じて医療機関を受診する「セルフメディケーション」を推進しています。一方、それらを担う企業には、医薬品通信販売やECサイトの運営において、「医薬品店舗販売業」の許可の取得や薬剤師の雇用、医薬品特有の運用や情報セキュリティ対策などの負荷が高いという課題がありました。

このような課題の解決に向けてDNPグループは今回、一般用医薬品メーカーの医薬品通信販売の立ち上げ支援を目的に、板橋センターで薬店を開設し、「医薬品店舗販売業」の許可を取得しました。

【「医薬品店舗販売業」の許可取得を活かしたアウトソーシングサービスの特長】

１．店舗販売業の許可取得にともなうメーカーの負荷を軽減

DNPロジスティクスが「医薬品店舗販売業」の許可を取得したことで、一般用医薬品メーカーが自社で薬店や物流機能を持たなくても医薬品通信販売事業を展開できる環境を提供します。メーカーは店舗販売業の許可を取得する必要がなくなるため、それにともなう手続きや運用負担が軽減され、本来の事業活動（コア業務）に集中できます。

２．通信販売を活用した医薬品メーカーの販売戦略を支援

インターネット通信販売を通じて、医薬品の試用サンプルを提供することも可能です。医薬品とサンプリングを組み合わせることで、生活者ニーズの把握や、新製品の認知度向上などの効率的なプロモーションを低コストで展開できます。病気の予防や健康づくりに関心がある生活者とメーカーとの接点を増やし、セルフメディケーションの普及にも貢献します。

３．フルフィルメントサービスを提供

医薬品通信販売事業における受注から配送までの一連の業務を管理するフルフィルメントサービスを提供します。一般用医薬品メーカーは通信販売業務をDNPグループにアウトソーシングすることで、コア業務にリソースを集中させることができます。本サービスは、健康食品等の通信販売事業で培ったノウハウを医薬品通信販売事業に展開したもので、注文処理・在庫管理・配送手配など通信販売業務全般で必要な機能を網羅しているほか、医薬品販売特有の情報セキュリティ対策にも対応しています。

【今後の展開】

DNPロジスティクスは、製薬会社・検査薬メーカー・医療機器メーカー等に提供してきた「メディカル物流アウトソーシングサービス」を一般用医薬品メーカーに提供し、2030年度に年間30億円の売上を目指します。今後は、企業の従業員のセルフメディケーションを支援する新サービスを開発していきます。

＊1 メディカル物流アウトソーシングサービス → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20175673_4986.html

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