【Ririmew】誕生5周年、新たなフェーズへ！イメージモデルの＝LOVE 大谷映美里がプロデュースを手掛ける新商品が登場！ハイライト2種とラメライナー3種を4月3日(金)に発売
株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（東京都渋谷区 代表取締役：矢嶋健二）と株式会社コージー本舗（東京都台東区 代表取締役：小林義典）が協業したプロジェクトに指原莉乃さんをプロデューサーに迎えたコスメブランド“Ririmew（リリミュウ）”は、2026年4月15日(水)でブランド誕生5周年を迎えます。
この度、ブランドの新たなフェーズとして、Ririmewのイメージモデルを務める＝LOVEの大谷映美里さんがプロデュースを手掛ける新商品が登場。「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」2種と、「リリミュウ トゥインクルライナー」3種が、2026年4月3日(金)に公式オンラインショップ・ロフト・PLAZA・＠cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA/アミュエスト博多店/札幌ステラプレイス店（一部店舗を除く）にて新発売いたします。
■5周年を迎えるRirimewが次のステージへ
5周年を迎えるRirimewは、ブランドコンセプトはそのままに、指原莉乃さんがブランド監修を務めながら、大谷映美里さんがイメージモデルに加えて新たに商品プロデュースも担当することで、ブランドの世界観をより一層広げてまいります。今回新発売する「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」は、しっとりしたパウダーで濡れツヤ感を演出するハイライトです。また、「リリミュウ トゥインクルライナー」は、キラキラ繊細ラメで、シアーな発色が特長です。「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」と「リリミュウ トゥインクルライナー」の発売にあたり、メイクアップアーティストのいむたんさんにも商品アドバイザーとして参加いただきました。今後も「価格を抑えながらも高品質なコスメ」を通じて、さらに多くの方へRirimewの魅力をお届けいたします。
■新商品詳細情報
リリミュウ ヴェールグロウハイライト 全2種 各\1,980(税込)
肌にきらめきと立体感を与えるツヤ感ハイライト。
1.塗れツヤ感のある仕上がり
多彩なパールとラメが光を放ち立体感を演出、潤っているかのような美しいツヤ肌に。
2.粉飛びしにくいしっとりテクスチャー
なめらかなつけ心地で、ふわっと肌に溶け込むように密着。
3.マルチに使える
鼻筋や頬など、これ１つで立体感を出すことができる。
4.保湿美容液成分
セラミド・ヒアルロン酸・モモ葉エキス配合
リリミュウ トゥインクルライナー 全3種 各\1,760(税込)
繊細な輝きでシアーな発色のダイヤル式ラメライナー。
1.立体的にきらめくラメ
粒子の大きさが異なる2種のシルバーラメを配合、目元に上品な輝きを与える。
2.シアーな発色
みずみずしく透け感のある発色、涙袋に塗るとぷっくりとうるんだような目元に。
3.ウォーターベース処方で高密着
塗布した後に薄い膜を形成※することでラメ飛びを防ぎ、きらめきを長時間キープ。
※（アクリレーツ/アクリル酸エチルへキシル）コポリマー
4.ダイヤル式の筆ペン
ダイヤルを回すことで、液量の調整ができかすれにくく、美しいラインが描ける。
5.保湿美容液成分
モモ葉エキス・セラミド・ヒアルロン酸配合
■販売情報
公式オンラインショップ・ロフト・PLAZA・＠cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA/アミュエスト博多店/札幌ステラプレイス店（一部店舗を除く）にて販売。詳しくは（https://www.ririmew.com/shop/）をご覧ください。
【公式オンラインショップ】
LILY ANNA公式ショップ
┗https://www.lilyanna.jp
LILY ANNA楽天市場店
┗https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/c/0000000216/
Ririmew Qoo10公式ショップ
┗https://www.qoo10.jp/shop/ririmew
LILY ANNA Amazon店
┗https://www.amazon.co.jp/s?k=Ririmew&ref=bl_dp_s_web_(https://www.amazon.co.jp/s?k=Ririmew&ref=bl_dp_s_web_)
LILY ANNA Yahoo!ショッピング店
┗https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/ririmew.html
■Ririmewブランド監修
・指原莉乃（さしはらりの）プロフィール
1992年11月21日生まれ。大分県出身。
2019年にHKT48を卒業。
現在はレギュラー番組として「坂上&指原のつぶれない店」（毎週日曜19:00～TBS系列）「トークィーンズ」（毎週木曜23:00～フジテレビ系列）などのMCをつとめている。また、カラーコンタクトレンズやアイドルグループ『＝LOVE（イコールラブ）』『≠ME（ノットイコールミー）』『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）』のプロデュースも行う。
・公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/345insta
X：https://twitter.com/345__chan
■Ririmewイメージモデル＆商品プロデューサー
・大谷映美里（＝LOVE）プロフィール
女性アイドルグループ＝LOVEのメンバー。
2017年9月6日にソニーミュージックより『＝LOVE』でメジャーデビューを果たす。
ファッション雑誌のモデルや、アパレルブランド「Rose Muse」のプロデュースを手掛けるなど多岐に渡り活躍中。
また、自身のYouTubeチャンネルにてファッションやメイク、日常の様子を日々発信している。
■「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」「リリミュウ トゥインクルライナー」商品アドバイザー
・いむたんプロフィール
女優、タレント、モデル、インフルエンサーが“自分史上最高に盛れる！”と、こぞって指名するヘアメイクアップアーティスト。
メイクで変身していく過程や楽しいトーク満載のYoutube『いむたんチャンネル』も大人気。
2025年1月に発売した初のメイク本『いむたんmake BOOK』（主婦の友社）も好評。
■Ririmewについて
・ブランドコンセプト
I'LL BE YOUR MIRROR
鏡に映る新しいわたし。
誰でももっと素敵に、しなやかになれる。
まだ知らないあなただけの魅力に出会いたい。
・公式サイト
https://www.ririmew.com
・公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/ririmew_official/
X：https://x.com/ririmew
LINE：https://lin.ee/BhDh1Pp
■会社概要
株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞
・代表者 ：代表取締役 矢嶋健二
・住 所 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階
・事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション
・公式HP ：https://twinplanet.co.jp/
株式会社コージー本舗
・代表者 ：代表取締役 小林義典
・住 所 ：東京都台東区松が谷2-26-1
・事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等
・公式HP ：https://www.koji-honpo.co.jp/