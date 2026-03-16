【Ririmew】誕生5周年、新たなフェーズへ！イメージモデルの＝LOVE 大谷映美里がプロデュースを手掛ける新商品が登場！ハイライト2種とラメライナー3種を4月3日(金)に発売

株式会社TWIN PLANET

株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（東京都渋谷区 代表取締役：矢嶋健二）と株式会社コージー本舗（東京都台東区 代表取締役：小林義典）が協業したプロジェクトに指原莉乃さんをプロデューサーに迎えたコスメブランド“Ririmew（リリミュウ）”は、2026年4月15日(水)でブランド誕生5周年を迎えます。

この度、ブランドの新たなフェーズとして、Ririmewのイメージモデルを務める＝LOVEの大谷映美里さんがプロデュースを手掛ける新商品が登場。「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」2種と、「リリミュウ トゥインクルライナー」3種が、2026年4月3日(金)に公式オンラインショップ・ロフト・PLAZA・＠cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA/アミュエスト博多店/札幌ステラプレイス店（一部店舗を除く）にて新発売いたします。

■5周年を迎えるRirimewが次のステージへ

5周年を迎えるRirimewは、ブランドコンセプトはそのままに、指原莉乃さんがブランド監修を務めながら、大谷映美里さんがイメージモデルに加えて新たに商品プロデュースも担当することで、ブランドの世界観をより一層広げてまいります。今回新発売する「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」は、しっとりしたパウダーで濡れツヤ感を演出するハイライトです。また、「リリミュウ トゥインクルライナー」は、キラキラ繊細ラメで、シアーな発色が特長です。「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」と「リリミュウ トゥインクルライナー」の発売にあたり、メイクアップアーティストのいむたんさんにも商品アドバイザーとして参加いただきました。今後も「価格を抑えながらも高品質なコスメ」を通じて、さらに多くの方へRirimewの魅力をお届けいたします。

■新商品詳細情報

リリミュウ ヴェールグロウハイライト 全2種 各\1,980(税込)

肌にきらめきと立体感を与えるツヤ感ハイライト。

1.塗れツヤ感のある仕上がり

多彩なパールとラメが光を放ち立体感を演出、潤っているかのような美しいツヤ肌に。

2.粉飛びしにくいしっとりテクスチャー

なめらかなつけ心地で、ふわっと肌に溶け込むように密着。

3.マルチに使える

鼻筋や頬など、これ１つで立体感を出すことができる。

4.保湿美容液成分

セラミド・ヒアルロン酸・モモ葉エキス配合

リリミュウ トゥインクルライナー 全3種 各\1,760(税込)

繊細な輝きでシアーな発色のダイヤル式ラメライナー。

1.立体的にきらめくラメ

粒子の大きさが異なる2種のシルバーラメを配合、目元に上品な輝きを与える。

2.シアーな発色

みずみずしく透け感のある発色、涙袋に塗るとぷっくりとうるんだような目元に。

3.ウォーターベース処方で高密着

塗布した後に薄い膜を形成※することでラメ飛びを防ぎ、きらめきを長時間キープ。

※（アクリレーツ/アクリル酸エチルへキシル）コポリマー

4.ダイヤル式の筆ペン

ダイヤルを回すことで、液量の調整ができかすれにくく、美しいラインが描ける。

5.保湿美容液成分

モモ葉エキス・セラミド・ヒアルロン酸配合

■販売情報

公式オンラインショップ・ロフト・PLAZA・＠cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA/アミュエスト博多店/札幌ステラプレイス店（一部店舗を除く）にて販売。詳しくは（https://www.ririmew.com/shop/）をご覧ください。

【公式オンラインショップ】

LILY ANNA公式ショップ

┗https://www.lilyanna.jp

LILY ANNA楽天市場店

┗https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/c/0000000216/

Ririmew Qoo10公式ショップ

┗https://www.qoo10.jp/shop/ririmew

LILY ANNA Amazon店

┗https://www.amazon.co.jp/s?k=Ririmew&ref=bl_dp_s_web_(https://www.amazon.co.jp/s?k=Ririmew&ref=bl_dp_s_web_)

LILY ANNA Yahoo!ショッピング店

┗https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/ririmew.html

■Ririmewブランド監修

・指原莉乃（さしはらりの）プロフィール

1992年11月21日生まれ。大分県出身。

2019年にHKT48を卒業。

現在はレギュラー番組として「坂上&指原のつぶれない店」（毎週日曜19:00～TBS系列）「トークィーンズ」（毎週木曜23:00～フジテレビ系列）などのMCをつとめている。また、カラーコンタクトレンズやアイドルグループ『＝LOVE（イコールラブ）』『≠ME（ノットイコールミー）』『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）』のプロデュースも行う。

・公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/345insta

X：https://twitter.com/345__chan

■Ririmewイメージモデル＆商品プロデューサー

・大谷映美里（＝LOVE）プロフィール

女性アイドルグループ＝LOVEのメンバー。

2017年9月6日にソニーミュージックより『＝LOVE』でメジャーデビューを果たす。

ファッション雑誌のモデルや、アパレルブランド「Rose Muse」のプロデュースを手掛けるなど多岐に渡り活躍中。

また、自身のYouTubeチャンネルにてファッションやメイク、日常の様子を日々発信している。

■「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」「リリミュウ トゥインクルライナー」商品アドバイザー

・いむたんプロフィール

女優、タレント、モデル、インフルエンサーが“自分史上最高に盛れる！”と、こぞって指名するヘアメイクアップアーティスト。

メイクで変身していく過程や楽しいトーク満載のYoutube『いむたんチャンネル』も大人気。

2025年1月に発売した初のメイク本『いむたんmake BOOK』（主婦の友社）も好評。

■Ririmewについて

・ブランドコンセプト

I'LL BE YOUR MIRROR

鏡に映る新しいわたし。

誰でももっと素敵に、しなやかになれる。

まだ知らないあなただけの魅力に出会いたい。

・公式サイト

https://www.ririmew.com

・公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/ririmew_official/

X：https://x.com/ririmew

LINE：https://lin.ee/BhDh1Pp

■会社概要

株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞

・代表者 ：代表取締役 矢嶋健二

・住 所 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

・事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

・公式HP ：https://twinplanet.co.jp/

株式会社コージー本舗

・代表者 ：代表取締役 小林義典

・住 所 ：東京都台東区松が谷2-26-1

・事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等

・公式HP ：https://www.koji-honpo.co.jp/