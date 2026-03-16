【Ririmew】誕生5周年、新たなフェーズへ！イメージモデルの＝LOVE 大谷映美里がプロデュースを手掛ける新商品が登場！ハイライト2種とラメライナー3種を4月3日(金)に発売

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株式会社TWIN PLANET

株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（東京都渋谷区 代表取締役：矢嶋健二）と株式会社コージー本舗（東京都台東区 代表取締役：小林義典）が協業したプロジェクトに指原莉乃さんをプロデューサーに迎えたコスメブランド“Ririmew（リリミュウ）”は、2026年4月15日(水)でブランド誕生5周年を迎えます。


この度、ブランドの新たなフェーズとして、Ririmewのイメージモデルを務める＝LOVEの大谷映美里さんがプロデュースを手掛ける新商品が登場。「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」2種と、「リリミュウ トゥインクルライナー」3種が、2026年4月3日(金)に公式オンラインショップ・ロフト・PLAZA・＠cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA/アミュエスト博多店/札幌ステラプレイス店（一部店舗を除く）にて新発売いたします。





■5周年を迎えるRirimewが次のステージへ



5周年を迎えるRirimewは、ブランドコンセプトはそのままに、指原莉乃さんがブランド監修を務めながら、大谷映美里さんがイメージモデルに加えて新たに商品プロデュースも担当することで、ブランドの世界観をより一層広げてまいります。今回新発売する「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」は、しっとりしたパウダーで濡れツヤ感を演出するハイライトです。また、「リリミュウ トゥインクルライナー」は、キラキラ繊細ラメで、シアーな発色が特長です。「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」と「リリミュウ トゥインクルライナー」の発売にあたり、メイクアップアーティストのいむたんさんにも商品アドバイザーとして参加いただきました。今後も「価格を抑えながらも高品質なコスメ」を通じて、さらに多くの方へRirimewの魅力をお届けいたします。





■新商品詳細情報　



リリミュウ ヴェールグロウハイライト 全2種　各\1,980(税込)


肌にきらめきと立体感を与えるツヤ感ハイライト。





1.塗れツヤ感のある仕上がり


多彩なパールとラメが光を放ち立体感を演出、潤っているかのような美しいツヤ肌に。


2.粉飛びしにくいしっとりテクスチャー


なめらかなつけ心地で、ふわっと肌に溶け込むように密着。


3.マルチに使える


鼻筋や頬など、これ１つで立体感を出すことができる。


4.保湿美容液成分


セラミド・ヒアルロン酸・モモ葉エキス配合



リリミュウ トゥインクルライナー 全3種　各\1,760(税込)


繊細な輝きでシアーな発色のダイヤル式ラメライナー。




1.立体的にきらめくラメ


粒子の大きさが異なる2種のシルバーラメを配合、目元に上品な輝きを与える。


2.シアーな発色


みずみずしく透け感のある発色、涙袋に塗るとぷっくりとうるんだような目元に。


3.ウォーターベース処方で高密着


塗布した後に薄い膜を形成※することでラメ飛びを防ぎ、きらめきを長時間キープ。


※（アクリレーツ/アクリル酸エチルへキシル）コポリマー


4.ダイヤル式の筆ペン


ダイヤルを回すことで、液量の調整ができかすれにくく、美しいラインが描ける。


5.保湿美容液成分


モモ葉エキス・セラミド・ヒアルロン酸配合



■販売情報　



公式オンラインショップ・ロフト・PLAZA・＠cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA/アミュエスト博多店/札幌ステラプレイス店（一部店舗を除く）にて販売。詳しくは（https://www.ririmew.com/shop/）をご覧ください。



【公式オンラインショップ】


LILY ANNA公式ショップ


┗https://www.lilyanna.jp


LILY ANNA楽天市場店


┗https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/c/0000000216/


Ririmew Qoo10公式ショップ


┗https://www.qoo10.jp/shop/ririmew


LILY ANNA Amazon店


┗https://www.amazon.co.jp/s?k=Ririmew&ref=bl_dp_s_web_(https://www.amazon.co.jp/s?k=Ririmew&ref=bl_dp_s_web_)


LILY ANNA Yahoo!ショッピング店


┗https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/ririmew.html



■Ririmewブランド監修




・指原莉乃（さしはらりの）プロフィール


1992年11月21日生まれ。大分県出身。


2019年にHKT48を卒業。


現在はレギュラー番組として「坂上&指原のつぶれない店」（毎週日曜19:00～TBS系列）「トークィーンズ」（毎週木曜23:00～フジテレビ系列）などのMCをつとめている。また、カラーコンタクトレンズやアイドルグループ『＝LOVE（イコールラブ）』『≠ME（ノットイコールミー）』『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）』のプロデュースも行う。


・公式SNS


Instagram：https://www.instagram.com/345insta


X：https://twitter.com/345__chan






■Ririmewイメージモデル＆商品プロデューサー




・大谷映美里（＝LOVE）プロフィール


女性アイドルグループ＝LOVEのメンバー。


2017年9月6日にソニーミュージックより『＝LOVE』でメジャーデビューを果たす。


ファッション雑誌のモデルや、アパレルブランド「Rose Muse」のプロデュースを手掛けるなど多岐に渡り活躍中。


また、自身のYouTubeチャンネルにてファッションやメイク、日常の様子を日々発信している。






■「リリミュウ ヴェールグロウハイライト」「リリミュウ トゥインクルライナー」商品アドバイザー




・いむたんプロフィール


女優、タレント、モデル、インフルエンサーが“自分史上最高に盛れる！”と、こぞって指名するヘアメイクアップアーティスト。


メイクで変身していく過程や楽しいトーク満載のYoutube『いむたんチャンネル』も大人気。


2025年1月に発売した初のメイク本『いむたんmake BOOK』（主婦の友社）も好評。







■Ririmewについて




・ブランドコンセプト


I'LL BE YOUR MIRROR


鏡に映る新しいわたし。


誰でももっと素敵に、しなやかになれる。


まだ知らないあなただけの魅力に出会いたい。





・公式サイト


https://www.ririmew.com


・公式SNS


Instagram：https://www.instagram.com/ririmew_official/


X：https://x.com/ririmew


LINE：https://lin.ee/BhDh1Pp



■会社概要



株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞


・代表者　：代表取締役 矢嶋健二


・住　所　：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階


・事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション


・公式HP ：https://twinplanet.co.jp/



株式会社コージー本舗


・代表者　：代表取締役 小林義典


・住　所　：東京都台東区松が谷2-26-1


・事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等


・公式HP ：https://www.koji-honpo.co.jp/