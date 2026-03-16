【小野寺Ｓ一貴 作家デビュー10周年記念作】『舞って件（くだん）のごとし』2026年3月16日（月）発売！ 累計40万部突破の「龍神ガガシリーズ」最新作は、歴史の闇を暴く壮大なミステリー！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年3月16日（月）に、小野寺Ｓ一貴『舞って件のごとし』を発売いたします。あわせて、電子書籍版も同日より各ストアにて配信開始となります。

シリーズ累計40万部を突破する人気作「龍神ガガシリーズ」の著者・小野寺Ｓ一貴氏の作家デビュー10周年を飾る記念碑的作品が、ついにベールを脱ぎます。

最新刊『舞って件のごとし』は、著者が「日本版ダ・ヴィンチ・コード」という壮大なテーマに挑み、執筆に最も時間を要したと語る最高密度の歴史ミステリー・エンターテインメントです。

既刊のファンの方はもちろん、著者の作品を初めて読まれる方にも楽しんでいただける作品です。

あらすじ

10周年の節目に届いた「神社ツアー」と「最凶の呪い」

作家デビュー10周年の節目に小野寺夫妻のもとへ届いた「神社ツアー」の提案。しかし、その華やかな企画の裏で夫妻を襲ったのは、「最凶の呪い」だった。

絶体絶命の危機に立ち向かうべく、お馴染みの龍神ガガ、そして新たに現れた予言獣・件（くだん）の「美夜件（びゃくだん）」と共に、一行は日本各地を巡る壮大な旅へ。

仙台、東京、富山、京都、名古屋、常陸国……。各地に遺された歴史の欠片を拾い集めた時、徳川家康、織田信長、伊達政宗ら戦国の覇者たちが仕掛けた「壮大な結界の謎」という驚愕の真実が明らかになる――。

本作の見どころ

・「点と線」が繋がる快感

日本各地の神社や史実が、一つの大きな陰謀と結界の謎へと収束していく圧倒的なストーリー構成。

・新キャラクター「美夜件（びゃくだん）」の登場

予言して死ぬとされる怪異「件」でありながら、「予言ではなく推理」と言い張るマイウェイな新キャラクターが登場し、物語に新たな彩りを添えます。

・実体験とフィクションの境界線

何かに導かれるように展開した現実の出来事と、緻密に練られたミステリーが交錯するスリリングな読書体験を提供します。

目次

プロローグ

第1章 予言 知りたがる人々

第2章 呪い 水無月の段

第3章 鬼の通り道 大江戸道中

第4章 越中立山に現れた予言者 北陸富山への旅

第5章 怨霊と陰陽師 千年の都への旅

第6章 感謝の形 尾張名古屋への旅

第7章 繫がり 常陸国への旅

第8章 出会いと別れ 神社ツアー当日

第9章 大祓 終焉

エピローグ

著者コメント

編集者からのオファーは「日本版ダ・ヴィンチ・コードのようなテーマで」という、それはそれは壮大なものだった。「そいつは無茶だ！」と、断りを入れようとしたのが一年前。

ところがそんな思いとは関係なく、まるで何かに導かれるように展開していったそれからの日々。あれはいったい何だったのかと、今でも狐につままれた気持ちでいる。

訳が分からないまま、どんどん進む全国の旅に歴史の謎解き。展開される謎に満ちたストーリーに、書いている本人（僕）も付いていくのがやっとであった。そのせいかこの本はこれまでで執筆に最も時間を要した作品になり、愛おしさもひとしおだ。

これは伝承や史実と向き合い、論文を読み解きながら出した僕の結論であり、日本の結界と予言獣・件、そして愛すべき龍神の物語……。皆さんがどんな気持ちで読んでくれるのか？ 緊張しながらも自分で期待してしまう作品ができました。

小野寺Ｓ一貴

著者プロフィール

小野寺Ｓ一貴（おのでら・えす・かずたか）

作家・古事記研究者。1974年8月29日、宮城県気仙沼市生まれ。仙台市在住。

山形大学大学院理工学研究科修了。ソニーセミコンダクタにて14年、技術者として勤務。東日本大震災後、様々な生死に向き合い、裸一貫で生き方を変えようと会社を辞める。政治、経済、人の心を学ぶうちに日本文化と寺社の素晴らしさに目覚め、執筆を始める。

幼い頃より心霊現象に興味を持ち、また「見えるひと」である妻と、破天荒な龍神ガガの話を書いたデビュー作『妻に龍が付きまして…』がおよそ10万部のベストセラーに。

『龍神ガガの人生相談』（KADOKAWA）、『龍神と巡る 命と魂の長いお話』『妻は見えるひとでした』『この世の続きの物語』（以上、扶桑社）などの龍神ガガシリーズは累計40万部を超える人気シリーズで、ファン層は老若男女多岐にわたる。

馬と猫、家族とファンたちを何より愛する恐妻家。そんな日々を本人が一番楽しんでいる。本書は、作家デビュー10周年の記念本となる。

ブログ「小野寺Ｓ一貴 龍神の胸の内」：https://ameblo.jp/team-born/

書誌情報

書名：舞って件のごとし

著者：小野寺Ｓ一貴

発売日：2026年3月16日（月）

※電子書籍同日配信

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

判型：四六判

ページ数：354ページ

ISBN：978-4-04-607902-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508001111/)＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508001111/)

電子書籍限定特典

単行本未収録の、持っていると魔を祓ってくれそうな「護符イラスト」ほか、計2点の豪華イラストを収録！ 電子版でしか手に入らない、ファン必見の特典です。

▼電子版『舞って件のごとし』【電子特典付】 書誌詳細ページはこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322508001112/