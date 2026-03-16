【モニター募集】新生児から、かぞくと同じ目線で。 ストッケのベビーチェア “トリップ トラップ”を自宅で体験できる『ストッケ ハイチェア 2週間お試しキャンペーン』

株式会社ストッケ

北欧・ノルウェー生まれのベビー用品ブランド、株式会社ストッケ（本社：東京都港区）は、ブランドを象徴するハイチェア「トリップ トラップ」を、新生児期からご自宅でじっくりとお試しいただける「ストッケ ハイチェア 2週間お試しキャンペーン」を実施します。応募期間は2026年3月16日（月）～3月29日（日）までです。

家族の居場所作りをサポートするストッケ

ストッケは「Here we grow - かぞくが育つ、ストッケ」をテーマに、お子さまの成長とともに家族の絆が深まるような製品を届けています。

中でも「トリップ トラップ」は、新生児から大人まで使える設計が大きな特徴です。生まれたばかりのその日から、家族と同じテーブルを囲み、同じ目線で過ごす。そんな「家族の居場所」を整えることで、日々の対話や触れ合いが自然と生まれ、家族の絆はより一層育まれていきます。

キャンペーン概要

ハイチェアは、家具のひとつ。インテリアとして家になじむかどうか購入前に知りたい方は多く、ストッケでも公式サイトからAR機能を使ったシミュレーションができるようになっています。

ただハイチェアは道具でもあります。実際に使って初めてわかる使い勝手の良さや、そこから得られる家族との時間は、シミュレーションでは知ることのできないものです。

そこで今回ストッケでは、2週間無料でトリップ トラップをお試しできるキャンペーンを実施致します。新生児の赤ちゃんのうちから家族で一緒に食卓を囲む幸せや、離乳食期のお子さまにぴったりの高さに調整して座る居心地の良さを購入前に試していただける、子育て1年目のファミリーにぴったりのキャンペーンです。ぜひご応募ください！

■ 名称

ストッケ ハイチェア 2週間お試しキャンペーン

■ キャンペーン募集期間

2026年3月16日（月）～ 3月29日（日）

■ トリップ トラップ お試し期間（モニター実施期間）

2026年4月20日（月）～ 5月3日（日）

※2週間のお試し期間後、モニター製品はご返送いただきます。

■モニター条件

・実際に使っているお子さまの様子を写真や動画におさめ、Instagramに投稿いただきます

・使用後のアンケートにお答えいただきます

その他諸条件は、応募用特設サイトをご確認ください

■ 募集人数

使用するお子さまの月齢が生後0ヶ月～12か月の計15名様（予定）

■ 貸出内容

トリップ トラップ 新生児セット または 離乳食セット

※お子さまの月齢により弊社にて該当セットをお送りします

■ 応募方法

キャンペーン特設サイト内の応募フォームより必要事項を記入の上、ご応募ください。

特設サイトURL：https://stokke-homerental-program.jp

トリップ トラップについて

1972年にピーター・オプスヴィック氏によってデザインされたトリップ トラップ/Tripp Trapp(R)は、小さなお子さまでも一緒のテーブルにつき、家族と目を合わせて座らせるという北欧ならではコンセプトで、当時の子ども用家具に革命をもたらしました。奥行きと高さを調整できる座面と足乗せ板で、成長に合わせてちょうど良く座ることができ、アクセサリーを付け外しすることで新生児から大人になるまで使うことができます。

【トリップ トラップを表す4つのキーワード】

Timeless - 世代を超えて受け継ぐことのできる椅子

Perfection - デザイン史に名を遺すシンプルな構造とデザイン

Craftmanship - 職人の目と手をきちんと経て届けられる椅子

Functionality - 足をつけて良い姿勢で座る習慣が身に付く椅子

■ ストッケについて

1932年に北欧ノルウェーのオーレスンで設立されたストッケは、ハイチェア、ベビーカー、子ども部屋、抱っこひもなど、高品質の製品で世界的に認められている企業です。北欧デザインとイノベーションを融合させ、子どもの健やかな発育を促し、家族の絆を育むプレミアムな製品を生み出しています。

私たちの使命はシンプルです。

「Here we grow - かぞくが育つ、ストッケ」

より良い世界のために、生きる力を持つ子どもたちを育てるペアレンツをサポートすることです。家族のつながり、安心感、外の世界への探求を基盤として、当社の象徴的なトリップ トラップ チェアに代表されるような親子のつながりを生む革新的な製品を作ることで使命をかたちに代えています。

サステナビリティへの取り組みとして、より持続可能な未来に向けて進むことができるように、製品はお子さまの成長に合わせた機能性と、時代を超えたデザインを兼ね備えるようにしています。

また長期間にわたって使える製品を作るために不可欠な、耐久性のある高品質の素材を使用しています。