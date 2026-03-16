【健康経営の申請・監査対応の工数を削減】健康経営エビデンス作成をDXするレポーティング機能の提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康経営の申請・監査対応で発生する「証跡集め」「整理」「転記」「体裁調整」といった事務作業を削減するため、健康経営エビデンス作成をDXするレポーティング機能の提供を開始しました。

施策そのものよりも、証跡の取りまとめに工数が取られやすい実務課題に対し、証跡の自動整理、テンプレ化、出力までを一連の流れとして標準化し、申請準備工数の削減と担当者負荷の軽減を狙います。

提供開始の背景

健康経営の実務では、施策の企画・実行に加えて、申請・監査に向けたエビデンス（証跡）作成が大きな負担になりがちです。担当者が各部署から資料を集め、Excelに転記し、要件に合わせて整理し、体裁を整える作業は属人化しやすく、更新期に集中して残業が増える要因にもなります。

本機能は、健康経営の"事務作業"をプロセスとして切り出し、証跡の整理と出力をDXすることで、運用コストを下げることを目的とします。

機能概要（証跡の自動整理／テンプレ／出力）

本機能は、健康経営の申請・監査対応に必要なエビデンス作成を、標準化された手順で効率化します。

提供内容

証跡の自動整理

- 証跡を要件・テーマ別に整理し、必要な情報の抜け漏れを減らす- 資料の所在と収集状況を見える化し、担当者の追いかけ工数を削減- 更新期に集中して発生する「集め直し」を抑える

テンプレ化（説明可能な形式に揃える）

- 申請・監査で求められやすい整理軸に合わせ、記載形式を標準化- 部署ごとの書き方の揺れを抑え、差し戻し・手戻りを減らす- 担当者が迷わず入力・更新できる運用テンプレを提供

出力（提出・説明に使える形でまとめる）

- 提出用・社内説明用に使える形でレポートとして出力- 監査対応で必要な確認・提示がしやすい体裁に整理- 「作って終わり」ではなく、更新期に再利用できる形で蓄積

一次情報（Before/Afterの提示例）

- エビデンス作成・整理・転記・体裁調整にかかる作業時間の削減見込み（Before/After）- 申請準備における担当者の作業時間、差し戻し回数の変化

※削減見込みは、現状の運用（Excel管理、資料分散、集計方法）を確認したうえで算出します。

期待できる経営インパクト（申請準備工数削減と担当者負荷の低減）

申請準備工数の削減

証跡の収集・整理・転記・体裁調整を標準化し、作業のムダを削減します。

担当者負荷と属人化の低減

テンプレと自動整理により、特定担当者の経験に依存する運用を減らします。

差し戻し・手戻りの抑制

整理軸と形式を揃えることで、抜け漏れ・記載揺れを減らし、修正工数を抑えます。

更新期に再利用できる運用資産化

年度で蓄積・更新できる形にすることで、毎年の"作り直し"を減らします。

導入の流れ

サービスについて

- 現状整理（証跡の所在、Excel運用、更新期の工数と課題の確認）- テンプレ・整理軸の設定（申請・監査の実務に合わせて整備）- 証跡の自動整理と運用開始（収集状況の見える化）- 出力レポートの運用開始（提出・説明に使える形へ）- Before/Afterで作業時間の削減見込みと改善状況を確認し、運用を更新

本機能は、健康経営の申請・監査対応で発生するエビデンス作成をDXし、証跡の自動整理・テンプレ化・出力までを標準化することで、申請準備工数と担当者負荷を削減します。

現状のExcel運用と資料分散の状態を確認したうえで、作業時間の削減見込み（Before/After）を含む導入イメージをご提示します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/