東京九州フェリー名物「洋上BBQ」開催します！

株式会社ＳＨＫライン

東京九州フェリーといえば…洋上バーベキュー！

さわやかな海風を感じる開放的なバーベキューガーデンで、格別のひとときをお楽しみください。今年もたくさんのお越しをお待ちしております！

3月23日出港便より洋上BBQ開始！

就航以来、多くの方に愛されている洋上バーベキュー。

冬季期間は天候の関係上お休みしておりましたが、春休みシーズンに合わせて今シーズンも営業開始します！船上ならではの海風を感じられる特別なバーベキューをぜひご堪能下さい！

新門司～横須賀を航行する「はまゆう」バーベキューガーデン

《BBQ営業開始日》

2026年3月23日出港便（すずらんでの営業はございません）

《BBQメニュー》

〇バーベキューセット（１人前）ライス付／\2,200

〇焼肉セット／\1,600

（厚切り牛サガリ・豚バラ肉・鶏手羽・あらびきウインナー）

〇野菜盛り合わせ／\700

その他、ドリンクメニューもございます。

※価格・セット内容については変更になる場合がございます。

☆ご希望の方は、乗船後に案内所にてお申し込みください。

出港翌日、朝10時抽選投票者の発表となります。

当選された方は、所定のお時間までに案内所で受付と1,000×人数分のお支払いが必要です。

皆さまのご乗船をお待ちしております。

【ＳＨＫライングループ】

ＳＨＫライングループは、中核をなす関光ロジNEXT、新日本海フェリー（Ｓ）、阪九フェリー（Ｈ）、関釜フェリー（Ｋ）、東京九州フェリーのフェリー会社等で構成されており、海運・ホテル・観光事業や陸運・倉庫事業等の事業を展開しています。トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。