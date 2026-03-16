最大5万円おトクに！本厚木駅直結のシェアオフィスAGORA Hon-atsugiで、入会費＆初月利用料がダブルで0円になる「スタートダッシュ応援キャンペーン」を3月17日(火)より開催！

株式会社キープ・ウィルダイニング

本厚木駅直結とアクセス抜群なコワーキング＆シェアオフィス「AGORA Hon-atsugi」は、2026年3月17日(火)から5月17日(日)までの期間限定で、入会費と初月利用料が無料になる「スタートダッシュ応援キャンペーン」を開催します。

4月からの新年度に向けて一歩踏み出す起業家やリモートワーカーを応援。1名個室＋登記・メールボックスのオプション契約で、入会金と初月利用料を合わせて最大49,800円もおトクにご利用いただけます。開業をご検討中の方、この機会にぜひお申し込みください。

「スタートダッシュ応援キャンペーン」とは？

キャンペーン期間中に「AGORA Hon-atsugi」月額プランにお申し込みいただいた方限定で、通常10,000円の入会費が0円に、さらに登記・メールボックスをご契約の方は初月の月額利用料も0円（最大39,800円相当）となる、総額最大49,800円おトクなキャンペーンです。

対象プラン月額利用料一覧（共益費込み）

・1名個室：29,800円/月（全日 8:00-22:00）

・1名ブース：24,000円/月（全日 8:00-22:00）

・フリースペース フルタイム：14,000円/月（全日 8:00-22:00）

・フリースペース デイタイム：8,900円/月（平日 10:00-17:00）

・フリースペース ナイト＆ホリデー：8,900円/月（平日 17:00-22:00 / 土日祝 8:000-22:00）

※「月5回サブスクプラン」は本キャンペーンの対象外となります。

[キャンペーン実施期間]

2026年3月17日(火) ～ 5月17日(日)まで

[対象者]

・キャンペーン期間中に会員申し込みフォームよりお申し込みいただいた方

・2026年5月末までにご利用開始いただける方

[適用条件]

・1名個室、1名ブースのご契約は5ヵ月以上の継続利用が必要です。

・その他のプランは4ヵ月以上の継続利用が必要です。

・「初月無料」の適用は、登記・メールボックスのご契約が条件となります。

・登記のオプションは1名個室・1名ブースのみご利用いただけます。

[会員申込みフォーム]

下記、専用フォームよりお申込みください。

https://forms.gle/zTdCufzRJcEz1iyP6

WEB内覧

下記ページをご覧ください。

WEB内覧URL：https://youtu.be/4K_NviPd_ds?si=Xr2DmNlOFhPdpMkK

設備・オプション

■設備

・フリーWi-Fi

・コピー機（※月額会員のみ利用可能）

・商談スペース

・コンセント

・フリードリンク完備

・飲食可

・通話、オンライン会議も可能

（web会議はイヤホンをご利用ください）

■オプション

・登記（\5,000 / 月）＊1名個室・1名ブースのみご利用いただけます。

・メールボックス（\5,000 / 月）

・ロッカー（\2,000 / 月）

・創業オンラインスクール（\2,980 / 月）

・事業相談（無料/月1回）

その他、神奈川県推進の起業家支援プログラムや毎月イベントを開催。

スタートアップの方に向けた無料のビジネスセミナーや起業家交流会等を実施しています。

※価格・オプション一覧はこちら：

https://ed62460e-3657-4748-baa4-da061b849948.filesusr.com/ugd/2d4c91_bebfe2ee91044a809153abc03a785a42.pdf

Agora Hon-atsugi とは

令和4年7月に本厚木市内にできた「コワーキング＆インキュベーションオフィスAgora Hon-atsugi」。リモートワークやオンライン授業で利用される方はもちろんのこと、神奈川県のベンチャー支援施策である「HATSU-SHINかながわモデル」（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/venture.html）の起業支援拠点です。専門家による各種相談対応や起業家同士の交流機会の提供、有望な起業準備者への集中支援など総合的な支援を行うことができ、起業を目指す方を支援しています。月に2回ほどビジネスについてのイベントも実施しています。

名称 ：「 コワーキング＆インキュベーションオフィス Agora Hon-atsugi（あごら ほんあつぎ）」

住所：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 本厚木ミロード１. 6F（小田急線本厚木駅直結）

営業時間：8:00～22:00（AGORA会員以外の方は平日10:00～17:00のみ)

運営会社：株式会社AGORA

座席数： 個室/固定ブース（22席）、フリースペース（19席）

HP：https://www.agora-office.com/