【JAF中国】日本一の花街道・全長約200kmをドライブ！山陰・山陽花めぐり街道ドライブスタンプラリー2026を開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）中国本部（本部長 岡本精二）と山陰・山陽花めぐり街道協議会（会長 岸真）は、3月20日（金・祝）から9月30日（水）までの期間、スマートフォン（以下、スマホ）を使用し、鳥取県・島根県・広島県にある魅力あふれる花スポット10施設をめぐる「山陰・山陽花めぐり街道ドライブスタンプラリー2026」を開催します。

JAF中国本部は、2020年度より山陰・山陽花めぐり街道協議会と連携し、日々の癒やしと安心なクルマ社会の実現を目指した取り組みを行っています。

本スタンプラリーは、国内最大級のフラワーパークをはじめ、個性豊かな花スポットが集まる山陰・山陽エリアを舞台としています。全長約200kmにおよぶ花街道を、ドライブしながら楽しめるコースとなっています。

スタンプを設置している10施設には、展示温室や庭園、四季折々の花景色を楽しめるスポット、フォトジェニックな撮影ポイントなど見どころが多く、春から秋にかけて何度訪れても楽しむことができます。

また、スタンプを3個・6個・10個取得するごとにフラワーギフト券や素敵な花などが当たるプレゼントに応募できます。

本スタンプラリーは、スマホがあればアプリ不要でどなたでも無料で参加できます。

とっとり花回廊松江フォーゲルパーク千光寺公園 頂上売店

【山陰・山陽花めぐり街道ドライブスタンプラリー2026 実施概要】

- 実施期間：3月20日（金・祝）～9月30日（水）- 対象者：スマホをお持ちの方ならどなたでも参加可能- 参加費：無料※施設入場料が必要な場合がありますスタンプラリー詳細はこちら :https://jaf.link/4bxIEp3