元日本代表・大久保嘉人、バルセロナでサッカークラブ「FC Sol Naciente」を創設

Sol Nasiente

元日本代表でありJリーグ歴代最多得点記録保持者の大久保嘉人は、2026年9月よりスペイン・バルセロナを拠点とするサッカークラブ「FC Sol Naciente（ソル・ナシエンテ）」を創設することを発表しました。

それに伴い、日本国内から未来のストライカーを発掘する「次世代ストライカー発掘プロジェクト」を始動し、トライアウトの応募受付を開始します。

トライアウト合格者は、2026年8月頃からスペイン・バルセロナに渡り、FC Sol Nacienteの選手として1年間活動する機会を得ることができます。

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バルセロナで新クラブ「FC Sol Naciente」が始動

FC Sol Nacienteは、スペイン・カタルーニャ州4部リーグ（LaLiga10部相当）からスタートするサッカークラブです。

クラブは、以下の3つのビジョンを掲げて活動していきます。

１. バルセロナの観光名所となるクラブをつくる

世界中から観光客が訪れるバルセロナにおいて、「Sol Nacienteの試合を観に行きたい」と思ってもらえるクラブを目指します。

２. アマチュアカテゴリーからLaLigaを目指す

アマチュアカテゴリーからスタートし、段階的にカテゴリーを上げながら、将来的にLaLigaへの到達を目指します。

３. 日本代表をW杯優勝に導くストライカーを育てる

世界で戦える日本人ストライカーを育成し、将来的に日本代表としてW杯優勝を目指す選手を輩出することを目標としています。

FC Sol Nacienteは、クラブだけで成長するものではありません。

ファン、スポンサー、パートナー企業の皆様と共に成長していくクラブです。

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日本全国からストライカーを発掘する「ストライカー発掘プロジェクト」

FC Sol Nacienteでは、クラブのビジョンの一つである「日本代表をW杯優勝に導くストライカーの育成」を実現するため、日本国内においてトライアウトを開催します。

本プロジェクトにおいて「ストライカー」とは、試合を決定づける得点に関与するポジションである FW（フォワード）、WG（ウィング）、OMF（攻撃的ミッドフィルダー） を指します。

日本には、まだ世の中に知られていない才能が数多く存在しています。

本プロジェクトでは、そうした埋もれた才能を発掘し、世界へ挑戦する機会を提供します。

トライアウトの合格者は、2026年8月頃よりバルセロナに渡り、FC Sol Nacienteの選手として1年間活動します。

また、大久保嘉人が直接指導を行い、ストライカーとしての成長をサポートします。

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トライアウト概要

【トライアウト応募フォーム】

https://www.fc-solnaciente.com/tryout

【Sol Naciente公式HP】

https://www.fc-solnaciente.com/

※詳細は公式HPをご確認ください

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応募条件

・2026年3月31日時点で18歳～23歳の選手

・「ストライカー」として本気でプロを目指す意志のある選手（FW / WG / OMF）

・2026年8月頃より1年間スペインに滞在可能な選手

・2026年5月9日～10日に神奈川県内で実施予定の合宿選考に参加可能な選手

※合格者には、生活費および語学学校費用の一部をクラブが負担します。

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選考フロー

■STEP1：一次選考（書類選考）

・応募期間：3月8日～3月28日

・合否発表：3月29日～4月4日

・内容：応募フォームによる書類選考（志望動機・将来ビジョン等）

■STEP2：合宿選考

・日程：5月9日（土）～10日（日）

・内容：トレーニング / 試合 / 面接（個人面接 / グループ面接を想定）

※サッカー面と人間性の両面から総合的に評価します。

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FC Sol Nacienteストライカー発掘トライアウト オンライン説明会の実施

FC Sol Nacienteでは、「ストライカー発掘トライアウト」について詳しくご説明するオンライン説明会を開催いたします。

説明会では、以下の内容についてご紹介します。

・FC Sol Nacienteプロジェクト概要

・ストライカー発掘トライアウトの選考プロセス

・合格後の活動内容

海外挑戦に関心のある選手や保護者の皆様をはじめ、サッカー関係者、メディア関係者、企業関係者の皆様のご参加も歓迎しております。

オンライン説明会への参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

https://www.fc-solnaciente.com/news/hj7wef2idpq

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「参加型のクラブ経営」を体現するため「Sol Naciente Socio」を始動

FC Sol Nacienteでは、「参加型のクラブ運営」を実現する取り組みとして、オンラインサロン 「Sol Naciente Socio」 を開設します。

「Socio（ソシオ）」とは、スペイン語で「クラブの会員」を意味する言葉です。

本プロジェクトは、大久保嘉人 一人によるトップダウン型のクラブではなく、Socioの皆様と共に創り上げていく 「参加型のクラブ運営」 を目指しています。

Sol Naciente Socioでは、以下のような内容を発信していきます。

・ストライカー発掘プロジェクトの裏側

・スペインサッカーの育成システム

・大久保嘉人のストライカー論

・トライアウト合格者の成長過程

また、大久保嘉人やトライアウト合格者との、オンライン・オフラインでの交流イベントも企画しています。ぜひ、FC Sol Nacienteを支える初期メンバーとしてのご参加をお待ちしております。

Sol Naciente Socioご入会リンク：https://www.fc-solnaciente.com/salon

※入会から 30日間は無料 でご参加いただけます。

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企業様向けスポンサー・パートナー募集

FC Sol Nacienteでは、クラブの理念に共感し、共にプロジェクトを推進していただけるスポンサー・パートナー企業様を募集しています。

本プロジェクトは、スポーツ支援にとどまらず、次世代人材の挑戦支援や国際舞台への挑戦を後押しする取り組みとして、企業価値向上やブランド発信にもつながる共創機会を提供します。

バルセロナを拠点としたクラブ運営と、世界で戦える日本人ストライカーの育成プロジェクトを通じて、スポーツ・教育・国際挑戦をテーマとした新しい価値創出に取り組んでいきます。

ご関心のある企業様は、公式HPよりお問い合わせください。

問い合わせ先:https://forms.gle/XKhca1YYNMva5uAG9

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FC Sol Nacienteについて

FC Sol Nacienteは、スペイン・バルセロナを拠点とするサッカークラブです。

アマチュアカテゴリーからスタートし、LaLigaを目指すクラブとして活動するとともに、世界で戦える日本人ストライカーの育成に取り組んでいます。



公式HP:https://www.fc-solnaciente.com/

問い合わせ先:https://forms.gle/XKhca1YYNMva5uAG9