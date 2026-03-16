花絵文化25周年。東京インフィオラータ2026開催。ポケモン30周年記念花絵も登場！

一般社団法人花絵文化協会

一般社団法人花絵文化協会は、“東京を花絵の都”として新たな景色を創出し、様々な人々と感動を共有できる世界に誇れる文化を育てることを目的に、「東京インフィオラータ2026」を都内5会場で2026年3月21日（土）から5月18日（月）まで開催します。

花びらや自然素材を使って地面に絵を描く「インフィオラータ」は、イタリア発祥のエフェメラルアート（儚い芸術）で、人々が共に作品を作り上げる市民参加型の文化として世界各地で親しまれています。日本では2001年に東京で活動が始まり、2026年に日本の花絵文化25周年という節目を迎えます。

今年のテーマは 「花でつながる、未来の景色」。都市空間に花のアートを創り出すことで、人と人、人と街、人と自然がつながる新しい文化の風景を東京から発信します。企業、地域、教育機関、市民など多様な人々が参加し、花を通じた共創の文化活動として東京各地に花の景色を広げていきます。

また、イベントで使用した花の一部は廃棄せず再資源化され、再生紙「お花の画用紙」として制作されます。この画用紙は東京都立特別支援学校などに寄贈され、子どもたちのアート教育活動に活用されています。子どもたちが描いた絵は翌年の花絵作品として紹介されるなど、花から始まる文化の循環「Flower Linkage」として展開されています。

お花の画用紙表彰式

さらに「TOKYO FLOWER CARPET 2026」では、日本の花絵文化25周年とポケモン30周年を記念した特別企画として、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場します。日本の伝統文化である浮世絵の表現と世界的人気キャラクターであるポケモンによる新しい花絵作品として、日本文化の魅力を国内外へ発信します。

今年のオープニング会場は、2026年に開業40周年を迎える京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの「アウラホール」。日本の花絵文化25周年と施設の40周年という二つの節目を祝い、「花祝い」をテーマに展覧会形式で開催します。会場では、花絵師・藤川靖彦による花絵作品のほか、藤川と交流のある押し花作家・杉野宣雄氏、漫画家・画家のさかもと未明氏らとのコラボレーションによる作品展示を予定し、花をテーマにした多彩な表現が集う華やかな空間を演出します。

ファイナル会場となるお台場では、2週にわたり大規模なフラワーカーペットが登場します。前半では約100平方メートル の巨大な和柄フラワーカーペットを制作し、日本の伝統文様を花で表現します。後半には歌舞伎をテーマにした4作品の花絵が登場し、日本文化の魅力を華やかな花のアートとして紹介します。

なお開催初日の3月21日（土）12時より、「アウラホール」にてオープニングセレモニーを開催します。「東京インフィオラータ2026」総合監修は花絵師の藤川靖彦。

公式HP：https://www.tokyo-infiorata.com/

東京インフィオラータ2026の見どころ3点

１. オープニングは「花祝い」展

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター開業40周年と日本の花絵文化25周年を祝い、「花祝い」をテーマに展覧会形式で開催。花絵師・藤川靖彦の作品のほか、押し花作家・杉野宣雄氏、漫画家・画家のさかもと未明氏らとのコラボレーション作品が展示されます。

テーマ作品（さかもと未明作）２. ポケモン30周年を記念した、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵

「TOKYO FLOWER CARPET 2026」では、ポケモン30周年を記念し、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場。日本文化と世界的人気キャラクターによる新しい花絵表現を紹介します。また初日の夜には、同会場にて歌舞伎役者 中村橋吾による公演が行われます。

浮世絵風ポケモンスペシャル花絵作品 (C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

３. お台場での大規模フラワーカーペット

ファイナル会場となるお台場では、2週にわたり大規模なフラワーカーペットを展開。前半は約100平方メートル の巨大和柄フラワーカーペット、後半は歌舞伎をテーマにした4作品の花絵が登場します。

和柄フラワーカーペット

開催概要

■開催名称：東京インフィオラータ2026

■開催期間：2026年3月21日（土）～5月18日（月）

※オープニングセレモニー：3月21日（土） 12：00～12：30

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6階「アウラホール」

■開催会場：１.京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6階「アウラホール」

（多摩市関戸1-10-1） 3月21日(土)～3月26日(木)

２.御茶ノ水ソラシティ（千代田区神田駿河台4丁目6 ） 3月30日(月)～4月3日(金)

３.行幸通り（千代田区丸の内1） 4月17日(金)～4月19日(日)

※TOKYO FLOWER CARPET 2026

４.MUFGスタジアム（東京都新宿区霞ケ丘町10-1） 4月18日（土）～4月19日（日）

５.お台場（港区台場1） 5月9日（土）～11日（月）／5月16日（土）～18日（月）

■総合監修：藤川靖彦（花絵師／一般社団法人花絵文化協会代表理事）

■テ ー マ : 花でつながる、未来の景色

■主 催：一般社団法人花絵文化協会

■後 援：東京都／多摩市／千代田区／公益社団法人2027国際園芸博覧会協会／interfm／

Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero

■協 力：京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター／御茶ノ水ソラシティ／株式会社三菱UFJフィナン

シャル・グループ／花王株式会社／三菱地所株式会社／株式会社秀光／株式会社ポケモン

／株式会社丸の内よろず／株式会社太田花き／JA愛知みなみ輪菊部会／アートグリーン

株式会社／ターナー色彩株式会社／法政大学／東京臨海副都心グループ／株式会社読売

エージェンシー／一般社団法人世界押花芸術協会／花と緑の研究所株式会社

■観 覧：無料

オープニングイベント

東京インフィオラータ2026は、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター「アウラホール」で開催する特別企画「花祝い」展から開幕します。

東京インフィオラータ2026のオープニングは、2026年に開業40周年を迎える京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6階「アウラホール」で開催されます。日本の花絵文化25周年と施設の40周年という二つの節目を祝い、「花祝い」をテーマに展覧会形式で実施します。会期は2026年3月21日（土）から3月26日（木）まで、入場は無料です。

会場では、花絵師・藤川靖彦によるインフィオラータ作品の公開制作をはじめ、漫画家・画家のさかもと未明によるライブペイント、日本を代表する押し花作家・杉野宣雄による押し花アート作品展など、花をテーマにした多彩なアートプログラムを展開します。藤川靖彦の代表作「花歌舞伎」や、さかもと未明とのコラボレーション作品などの制作・展示も予定され、花と芸術が融合する華やかな空間が広がります。

3月21日（土）には、阿部裕行多摩市長をお招きしオープニングセレモニーを開催するほか、藤川靖彦とさかもと未明、杉野宣雄によるギャラリートーク、押し花体験会など来場者が参加できるイベントも予定されています。またオープニングを記念し、先着100名様にさかもと未明が描いたオリジナルポストカードのプレゼントも行われます。

本企画は、東京インフィオラータ2026の幕開けを飾る特別イベントとして、花を通じた芸術文化の魅力と創造の広がりを発信するものです。

花絵制作参加者募集

イベントポスター

「東京インフィオラータ2026」では、一緒に花絵を創る花絵制作者を募集いたします。

■応募資格：小学校3年生以上の男女

※小学生以下の方は、保護者同伴でご参加ください。

※初めての方でも大丈夫です。

■募集日時：１.TOKYO FLOWER CARPET 2026

・ペタリング(50名) 4月16日(木) 11:00～20:00

・花絵制作(10名) 4月17日(金) 9:30～16:00

・花絵制作（100名） 4月18日（土）9:00～15:00

・メンテナンス（20名） 4月19日（日）10:00～12:00

２.お台場インフィオラータ

・花絵制作（100名） 5月9日（土）9:00～16:00

・メンテナンス（10名） 5月10日（日）～11日（月）10:00～12:00

・花絵制作（100名） 5月16日（土）9:00～16:00

・メンテナンス（10名） 5月17日（日）～18日（月）10:00～12:00

花絵制作

■応 募 先：https://ws.formzu.net/fgen/S14593571/

■お問合せ：東京インフィオラータ2026事務局

TEL ： 03-5355-0700(お電話でのお問い合わせ 平日10:00～17:00)

FAX ： 03-5355-0888

Email： info@tokyo-infiorata.com

クラウドファンディング支援募集

障がいのある人とない人が共に創る「インクルーシブ花絵」プロジェクトクラウドファンディング

東京インフィオラータ2026では、市民参加型の花絵文化をさらに広げる取り組みとして、クラウドファンディングによる支援募集を実施しています。

本プロジェクトでは、障がいのある人とない人が共に花絵制作に参加するインクルーシブなフラワーカーペットを実現することを目的に、花材や制作資材、会場設営などの費用を募ります。

特別支援学校の生徒や視覚障がいのある方々など、多様な人々が参加する花絵制作を予定しており、約2万本の花びらを使ったフラワーカーペットの制作を目指しています。

花を通じて人と人がつながる文化活動を広げるため、多くの方々のご支援を呼びかけています。

クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/934107/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

東京インフィオラータ2026 総合監修

藤川靖彦

花絵師／一般社団法人花絵文化協会 代表理事

1961 年東京生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。

限りある命＝Ephemeral をテーマに、国内外において花やキャンドル等を使ったエフェメラル・アートを創作。大地をキャンバスに花びらで描く花絵「インフィオラータ」の日本の第一人者で、現在まで２4 年間に国内外約500 ヵ所 で作品を創作・プロデュース、年間200 万人以上の集客をはかるアートイベントへと育て上げた。

海外で歌舞伎絵を花で再現する「花歌舞伎」の創作活動を積極的に行っており、世界各地で高い評価を得ている。2015 年 6 月、スペインでの創作を、毎日放送「情熱大陸」が密着取材を行い大反響を呼んだ。これを機にテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等に数多く出演中。ローマ教皇やベトナム共産党書記長等、 VIP に捧げる作品も創作する。2025年2月、バチカンで開催された「Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura」に招かれ、ローマ教皇をモチーフとした作品を創作した。現在はinterfmで番組DJも行う。（2019年3月～）

エンジン０１文化戦略会議会員／エフェメラル・アート国際連盟理事

藤川靖彦

本件に関するお問い合わせ

東京インフィオラータ事務局（担当：福島）

TEL：03-5355-0700(お電話でのお問い合わせ 平日10:00～17:00)

FAX ： 03-5355-0888

Email： info@tokyo-infiorata.com

WEB：https://www.tokyo-infiorata.com/