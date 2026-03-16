「ハロプロダンス学園 シーズン15」前半は、番組初期メンバーの石田亜佑美がMCとして凱旋！

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）のグループ会社、CS「メ～テレNEXT ドラマ・エンタメ・ダンス」（4月1日に『エンタメ～テレ』から名称変更 運営：名古屋テレビネクスト株式会社）にて、4月16日（木）午後9時から「ハロプロダンス学園 シーズン15」が放送されます。（全6話）

「ハロプロダンス学園」は、ハロー！プロジェクトから選抜された“ダンスが大好きなメンバー”が、さまざまなジャンルのダンスに挑戦しながら成長していくダンスバラエティ番組です。



シーズン15の前半（第1話～第3話）では、楽曲『PERFECT HUMAN』で大ブレイクしたRADIO FISHのメンバーであり、ダンスユニットTRIQSTARとしても活躍する実力派ダンサー、RIHITO a.k.a つとむ をゲスト講師に迎え、ダンスコラボが実現。

メンバーが挑戦するジャンルは、ポップダンスのスタイルの一つ「アニメーション」です。高度な身体コントロールが求められるこのジャンルに、ダンス学園メンバーが本気で挑みます。



さらに前半のMCには、石田亜佑美（モーニング娘。OG）が就任。

石田は本番組の初期メンバーとして出演していた“ダンス学園生”のひとり。当時から“ダンスマシーン”の異名で人気を集め、番組を大いに盛り上げてきました。



その石田亜佑美が、今回はMCとして番組に凱旋。

かつての学園生がMCとして戻り、後輩メンバーたちの挑戦を見守ります。鋭い視点からのコメントと、ハロプロメンバーとの軽快なやり取りも見どころです。

＜石田亜佑美 コメント動画＞

https://youtube.com/shorts/lQ-eUz6yTl8?feature=share

＜番組概要＞

「ハロプロダンス学園 シーズン15」

出演：弓桁朱琴（モーニング娘。’26）、為永幸音（アンジュルム）、段原瑠々（Juice=Juice）、秋山眞緒（つばきファクトリー）、平井美葉（BEYOOOOONDS）、広本瑠璃（OCHA NORMA）、植村葉純（ロージークロニクル）

MC：石田亜佑美（第1話～第3話）

ゲストダンサー：RIHITO a.k.a つとむ（第1話～第3話）

■放送局

CS「メ～テレNEXT ドラマ・エンタメ・ダンス」（http://www.entermeitele.com/）

※４月１日「エンタメ～テレ」から名称変更

スカパー！サービス(CS301)、スカパー！プレミアムサービス、スカパー！プレミアムサービス光

ひかりＴＶ、J:COMほか全国のケーブルテレビにて視聴可能

視聴方法：https://www.entermeitele.com/howto/

2026年4月16日（木）午後9時～ 第１話放送開始（全６話）

＊メ～テレでの放送はありません

■配信

2026年4月16日（木）午後9時30分～

「ダンスチャンネル オンデマンド」

（https://www.amazon.co.jp/channels/dancech）

全話初回放送直後に配信スタート！

（C）メ～テレNEXT・ダンスチャンネル