注文書/発注書特化型の公式AI-OCRサービス『Bカート AI-OCR』をリリース｜発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』

株式会社Dai

受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』を提供する株式会社Dai(ダイ)(京都市中京区、代表取締役：木脇 和政)は、『Bカート』にさらなる機能を追加する公式サービスとして、最新LLMモデル搭載・注文書/発注書特化型の『Bカート AI-OCR(https://bcart.jp/lp/aiocr?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316)』をリリースしたことをお知らせいたします。

Bカート AI-OCRとは？

『Bカート AI-OCR』は、FAX・メールなどで受信した注文書を画像またはPDF形式でアップロードすることにより、該当の注文の受注登録を自動で行うことができるサービスです。最新LLMモデルを搭載しており、注文書の画像・PDFをドラッグ＆ドロップすることで、AIが即座に解析を開始し、受注情報をBカート管理画面に登録することが可能です。

Bカート AI-OCRの強み

Bカート公式だからできる「3大マスタ連携」

BカートAI-OCRについて詳しく見る :https://bcart.jp/lp/aiocr?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316

AIが注文書の読み取りを行う際、Bカートに元々登録されている会員情報、商品情報などのマスタデータを参照します。たとえば会社名を読み取る際に『（株）・株式会社』などの表記揺れがあった場合でも、Bカートに登録されている会員情報を自動で紐づけることができ、会員別販売単価の設定も即座に反映します。

また、商品は「品番」のみならず、IDやJANコードなども識別し、Bカートに登録されている商品を特定。手入力の手間をゼロにします。

もちろん、Ｂカートに会員・商品情報の登録が無かった場合も、読み取り結果画面からのスムーズな受注登録が可能です。

フォーマットにとらわれず、あらゆる注文書をデータ化

取引先顧客ごとに注文書のフォーマットが異なる場合にも、AIが自動で認識(※)して注文内容をデータ化します。また、AIが認識しにくい特殊な注文書フォーマットも、読み取りルールを直感的に指定できる「ビジュアルモード」を活用することで、自動認識・読み取りを実現します。

その他にも、＜「品番」は0からはじまる3桁-4桁の数字を読み取り＞などの独自ルールや、＜備考欄に記載されている文章を「発送メモ」として抽出＞といった内容も、プロンプトによる指示や微調整が可能です。

(※プロンプトの事前セットアップが必要な場合がございます。詳しくは専用フォームよりお問合せください。)

BカートAI-OCRについて詳しく見る :https://bcart.jp/lp/aiocr?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316お問合せ先

Bカート AI-OCRについては、下記URLの専用フォームよりお問い合わせください。

https://bcart.jp/lp/aiocr#section-contact(https://bcart.jp/lp/aiocr?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316#section-contact)

Bカートとは

『Bカート』（https://bcart.jp/(https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316)）は運営実績No.1(※日本ネット経済新聞社調べ)の受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォームとして、導入実績2000社超、延べ75万社超の法人及び事業者の取引にご利用いただいております。本格的なBtoB EC・Web受発注システムが、月額9,800円～、即日でスモールスタートできるサービスです。

我々 Bカートは、『はたらくを変える』というミッションのもと、BtoB EC業界の発展に貢献してまいります。

Bカートについて詳しく見る :https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316