ラクス、福岡県内限定で新TVCM放映開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下ラクス）は、福岡県内限定で、新TVCM「将来的な人材不足」篇、「安心の導入」篇を2026年3月16日（月）より放映開始いたします。

制作の背景

福岡県は九州の経済をけん引するエリアである一方、県内の中堅・中小企業では慢性的な人材不足が続いています。特にバックオフィス業務においては、業務が属人化しやすく、担当者不在による業務停止リスクを抱える一方で、システム導入への心理的ハードルから一歩を踏み出せない企業も多いのが現状です。

ラクスでは、地域企業の課題解決に貢献すべく、地方エリアでの取り組みを強化しています。本TVCMでは、バックオフィスのDXを推進し、業務効率化を実現した企業として、福岡に本社を構える株式会社ふくや様にご協力いただきました。

同社代表取締役社長の川原武浩氏にご出演いただき、経費精算システム「楽楽精算」や電子請求書発行システム「楽楽明細」の導入による体験談を、将来を見据えた体制づくりの重要性や、不安解消までの過程を交えて語っていただきました。

ストーリー

＜「将来的な人材不足」篇＞

川原社長が、バックオフィスの人材不足が経営のリスクにつながる可能性を語ります。

「楽楽精算」「楽楽明細」の導入を通じて、将来に備える体制づくりの重要性を伝える内容となっています。

＜「安心の導入」篇＞

川原社長が、「導入しても使いこなせるのか」という率直な不安を振り返ります。

操作性やサポート体制により現場に無理なく定着していく様子を通じて、安心して導入できることを伝える内容となっています。

概要

タイトル：「将来的な人材不足」篇(https://youtu.be/Zi-BI-dlGiw)

「安心の導入」篇(https://youtu.be/ZvNVKdwjFLA)

放送開始日：2026年3月16日（月）より順次放映開始

放送エリア：福岡県内

株式会社ふくや 会社概要

【本社所在地】福岡市博多区中洲2-6-10

【創業】1948年10月5日

【代表者】代表取締役社長 川原武浩

【事業内容】味の明太子の製造・販売、各種食料品の卸・小売

【URL】https://www.fukuya.com

株式会社ラクス 会社概要

【本社所在地】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7階

【創業】2000年11月1日

【代表者】代表取締役社長 中村崇則

【事業内容】クラウドサービス事業

【URL】https://www.rakus.co.jp/