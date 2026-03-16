ショップチャンネル 3月20日（金）は「ありがとう30周年 まるごとショップスターバリューデイ」を放送

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、2026年に創業30周年を迎え、3月の1か月間は、30周年イヤー初めてのビッグイベントとなる「心おどる、春いち大感謝祭」を開催しています。

3月20日（金）は、 30周年イヤーを記念し、おすすめ商品を特別価格で24時間紹介する

「ありがとう30周年 まるごとショップスターバリューデイ」を放送します。どうぞお見逃しなく！

※ショップスターバリュー（SSV）：毎日深夜0時などの番組で放送。その日一番のおすすめ商品を特別価格で紹介しています。

心おどる、春いち大感謝祭 まるごと攻略ガイド

ショップチャンネルWebサイトの「心おどる、春いち大感謝祭 まるごと攻略ガイド」では、

「心おどる、春いち大感謝祭」の企画やキャンペーンの詳細などを紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/be26hrt

月間番組ガイド 3月号

「月間番組ガイド」では、1か月の番組や商品を紹介しています。

3月号は「心おどる、春いち大感謝祭」の情報が目白押しです。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/info/catalog

「心おどる、春いち大感謝祭」特別動画

「心おどる、春いち大感謝祭」特別動画を以下からご覧いただけます。

https://youtu.be/U2FFAlJBgxA(https://youtu.be/U2FFAlJBgxA)

ショップチャンネル 創業30周年

ショップチャンネルは、2026年に創業30周年を迎え、2026年1月1日から2027年3月31日までの期間、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、30周年を寿ぐスペシャルな企画を多数ご用意しています。

30周年関連の情報は、以下特設ページでご紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/30th

※画像は一部参考商品です。番組および商品内容などに変更が生じる場合があります。

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp）

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210 万世帯で視聴可能（2025 年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24 時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。