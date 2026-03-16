2.5時間で『歴史総合』の基礎固めが完了！　音声でスキマ時間にも学習できる超効率参考書『スピード暗記 IN→OUT 歴史総合』が新登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月16日に『スピード暗記 IN→OUT 歴史総合』を発売いたしました。

『スピード暗記 IN→OUT 歴史総合』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062780

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494876

■忙しい高校生活に、効率的な基礎固めを

2022年度から高校で必修科目となった「歴史総合」。

近現代史を中心に、多角的な視点から歴史を学ぶ重要な科目ですが、その範囲の広さや複雑さに戸惑う声も少なくありません。

一方、大学入試では「日本史探究」「世界史探究」とあわせて課されることも多く、対策が必須となっています。

しかし、「日本史探究」「世界史探究」の範囲の対策や、他教科の学習で手一杯で、「歴史総合」の勉強時間がなかなか取れない……という高校生も多いのではないでしょうか。

こうした、もっと効率的に基礎を固めたいという声に応える、革新的な学習参考書が『スピード暗記 IN→OUT 歴史総合』です。

本書は、【1テーマたった120秒】で暗記から一問一答まで完結。

全2.5時間で、「歴史総合」の基礎固めを完了させることができます。

■『INPUT 60秒』＋『OUTPUT 60秒』の超効率学習サイクル

本書の最大の特徴は、「INPUT（要点整理）60秒」→「OUTPUT（一問一答）60秒」の、わずか120秒という短い時間で1テーマを攻略できる超効率学習サイクルです。

「覚える→すぐ解く」を繰り返すことで、覚えた知識が確実に自分のものになります。

また、用語はすべて赤シートで隠せるようになっているため、手軽に知識のチェックが可能です。

■入試頻出の基礎事項を集約

監修は、東進ハイスクールの人気講師であり、歴史総合の著作も多数手がける金谷俊一郎先生が担当。

多くの受験生を合格に導いてきた経験から「入試頻出の基礎事項」を厳選し、全75テーマに集約しました。

■全ページ「ガイド音声」つきで、スピーディな学習をサポート

さらに本書には、INPUT・OUTPUTそれぞれの内容を読み上げた「ガイド音声」つき。

わからなくて手が止まってしまう、内容が頭に入らず何度も読み返してしまう……そんな暗記学習で起こりがちなタイムロスを防ぎ、2.5時間で攻略できるようサポートします。

このガイド音声を使えば、通学中の電車やバスの中、入浴や歯みがき中など、あらゆるスキマ時間を有効活用し、耳からも効率的に知識をインプットすることも可能です。

机に向かう時間がない時も、いつでもどこでも「歴史総合」の基礎固めを進められます。

限られた時間を最大限活用して、あなたの合格の基礎をつくる1冊。

ぜひ本書で、入試に向けた最高のスタートダッシュを切ってください。

［商品概要］

■『スピード暗記 IN→OUT 歴史総合』

監修：金谷 俊一郎

価格：1,540円（税込）

発売日：2026年3月16日

判型：四六判／164ページ

電子版：あり（同時配信）

ISBN：978-4-05-306278-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130627800(https://hon.gakken.jp/book/1130627800)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062780(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062780)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494876(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494876)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開