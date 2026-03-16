【9年連続受賞】おいもスイーツ専門店「おいもや」au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2025受賞

株式会社おいもや

おいもスイーツ専門店「おいもや」（株式会社おいもや、本社：静岡県掛川市）は、auコマース＆ライフ株式会社が主催する「au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2025」においてギフト賞を受賞し、同アワードで9年連続受賞を達成しました。

本アワードは、au PAY マーケットに出店する約1万店舗の中から、売上高、購入者数、ユーザー投票、レビュー評価など複数の指標をもとに総合的に評価され、その年を代表する店舗を表彰するものです。

おいもやは、約1万店舗の中から「au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2025」を受賞した。

近年、ECモール（インターネット上のショッピングモール）では売上だけでなく、レビュー評価や顧客対応なども含めた総合的な店舗力が問われています。

その中で、おいもスイーツ専門店「おいもや」は、au PAY マーケットの年間表彰「BEST SHOP AWARD」において9年連続受賞を達成しました。

季節のギフト商品を中心に多くの利用者から支持されており、母の日や敬老の日などのイベントシーズンにはモール内で売上上位に入るなど、ECモール内で存在感を高めています。

約1万店舗の中から選出「BEST SHOP AWARD」とは

au PAY マーケット BEST SHOP AWARDは、au PAY マーケットに出店する店舗の中から、その年に優れた実績を残したショップを表彰する年間アワードです。

売上高や購入者数、au PAY マーケット新規会員獲得率、流通成長率、ユーザー投票、店舗レビューなどの指標をもとに総合的に評価され、各ジャンルのベストショップが選出されます。

母の日・敬老の日ギフトで支持 季節イベントで売上1位も

2026年3月13日、ウェスティンホテル東京で行われた「au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2025」授賞式の様子

「おいもや」は、静岡県掛川市に本社を置くおいもスイーツ専門店です。

au PAY マーケット店では、母の日や敬老の日などの季節ギフト需要を中心に多くのお客様に利用されています。

特に母の日ギフトでは、カーネーションの鉢植えとお菓子を組み合わせたセットが人気を集め、2025年の母の日シーズンにはau PAY マーケット内で売上1位を獲得しました。

また、モールのイベントに合わせた商品ページづくりや販促企画、メルマガでの情報発信などを継続的に行い、ECモールでの販促に積極的に取り組んでいます。

レビュー評価4.6 丁寧な対応で高い顧客満足度

「おいもや」では、2026年の母の日ギフトについても早期予約特典を設け、予約受付を開始しています。

おいもやau PAY マーケット店では、購入者からのレビュー評価は5点満点中4.6と高い評価を維持しています。（2026年3月15日現在）

レビューでは

・「受取希望日に合わせて発送してもらえて助かりました」

・「丁寧な梱包で安心して贈り物にできました」

・「母の日や敬老の日に毎年利用しています」

といった声が寄せられています。

ECモールで評価される「おいもや」楽天市場では16年連続受賞

おいもやau PAY マーケット 店舗トップページ

おいもスイーツ専門店「おいもや」は、ECモールを中心にスイーツやギフト商品を展開し、静岡県掛川市に本社を置く専門店ながら、ECモールを通じて全国の多くのお客様から支持を集めています。

楽天市場では年間ベストショップ「SHOP OF THE YEAR」を16年連続受賞するなど、ECモールにおいて高い評価を受けています。

【おいもやau PAY マーケット店担当者 上原のコメント】

この度は9年連続でベストショップアワードを受賞することができ、大変光栄に思います。

日頃より「おいもや」をご利用いただいているお客様のおかげであり、心より感謝申し上げます。

私たちは、ネットショッピングだからこそ感じていただける“お買い物の楽しさ”や“ワクワク感”、そして安心してお買い物いただけるお店づくりを常に心がけております。

また、お得にお買い物いただける情報をお客様にしっかりお届けすることも大切にしています。

これからも皆さまに安心して楽しくお買い物いただけるよう、商品・サービスともにさらに改善を重ねてまいります。

今後とも「おいもや」をどうぞよろしくお願いいたします。

国産さつまいもを使用したおいもスイーツ専門店「おいもや」商品一覧

■会社概要

会社名：株式会社おいもや

所在地：静岡県掛川市大渕9641

事業内容： ECサイト「おいもや」の運営、おいもスイーツ製造加工販売、WEBサイト制作企画

企業ホームページ：https://www.oimoya.net/index.html

おいもやau PAY マーケット店：https://wowma.jp/user/15426332

おいもや本店：https://www.oimoya.com/

おいもや楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/oimoya/