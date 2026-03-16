新学年のスタートを応援！AIを活用した思考力を育む学習アプリ「LOGIQ LABO(R)」が3月16日から進級応援キャンペーンを実施

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション（代表取締役社長：加藤直樹）が開発・提供する、年長から小学生を対象とした思考力を育む学習アプリ「LOGIQ LABO(R)（ロジックラボ）」は、2026年3月16日から5月10日までの期間限定で、「進級応援キャンペーン」を実施いたします。期間中に対象条件を満たしてお申し込みいただいた方は1週間の無料体験後、2か月半額でご利用いただけます。

春は、お子さまが新しい学年を迎える節目であり、保護者にとっても家庭学習を見直す時期です。一方で、新年度は生活リズムや学習内容の変化も大きく、無理なく学習習慣を整えることが重要になります。ロジックラボでは、2026年3月に年長～小学1年生向けコンテンツを拡充しリニューアルするなど、小学校入学前後の学びの土台づくりをより支援しやすい内容へと進化しており、こうした時期に合わせて本キャンペーンを実施します。

新学年や春休みを迎えるこの機会に、ロジックラボをお得に始めてみませんか。

キャンペーン詳細

ロジックラボについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32729/table/36_1_c68b9dbf99548c3c35aec0e0f1e49240.jpg?v=202603161051 ]

「LOGIQ LABO（ロジックラボ）」は、株式会社ソニー・グローバルエデュケーションが開発した、年長から小学生を対象とした思考力を育む学習アプリです。計算や読解などの基礎力に加え、数理パズルや探究活動を通して、論理的に考える力や自分で考え抜く力を育みます。生成AIを活用した探究コンテンツなど、これからの時代に求められる思考力を育てる学習体験を提供しています。

また、2026年3月には、年長～小学1年生のお子さま向けコンテンツを拡充しリニューアルしました。国語・算数・生活の基礎領域を幅広くカバーし、音声読み上げ機能にも対応することで、小学校入学前後の“学びの土台”づくりをより支援しやすい内容へと進化しています。

さらに、ロジックラボは第21回日本e-Learning大賞において経済産業大臣賞を受賞しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-11-13 HI五反田ビル3階

メールアドレス：logiq-support@sonyged.com

URL: https://www.sonyged.com/ja/contact/

【株式会社ソニー・グローバルエデュケーション 会社情報】

ソニーの研究所のエンジニアが中心となって、2015年4月に設立したソニーグループの教育事業会社。「来たるべき社会の教育インフラを創造する。」をミッションとし、人々に多様な価値観と創造的な学びを提供するプロダクトやサービスを展開しています。考える力を育成する学習アプリ「LOGIQ LABO(R)」、ロボット・プログラミング学習キット「KOOV(R)」や「5つの思考回路(TM)」で思考力を鍛えられる「5分で論理的思考力ドリル」などを企画・開発・運営しています。

ソニー・グローバルエデュケーション公式サイト https://www.sonyged.com/

・LOGIQ LABO(R)は株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの登録商標です。