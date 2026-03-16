TVアニメ『神の庭付き楠木邸』×サモエドカフェmoffu期間限定コラボ開催

株式会社サモエドカフェmoffu

サモエドカフェmoffuは、2026年4月放送開始のTVアニメ『神の庭付き楠木邸』の放送を記念し、期間限定のコラボイベントを開催いたします。

イベント期間中は、主人公・楠木湊役を務める声優 坂田将吾さんによる店内アナウンスを実施するほか、出演声優陣がサモエドカフェmoffuを訪れ、サモエドと触れ合う様子を収録した動画コンテンツを公開予定です。

サモエドたちが暮らす温かな空間と、作品の持つやさしい世界観が重なる、ここでしか体験できない特別なコラボレーションイベントです。

■コラボイベント概要アニメ『神の庭付き楠木邸』 × サモエドカフェmoffu コラボイベント

開催期間

2026年4月6日（月）～ 2026年5月5日（火）

開催場所

・サモエドカフェmoffu 原宿店

・サモエドカフェmoffu 大阪心斎橋店

サモエドカフェmoffu 公式サイト(https://samoyedmoffu.com/)

TVアニメ『神の庭付き楠木邸』公式サイト(https://kusunokitei.com/)

TVアニメ『神の庭付き楠木邸』公式X(https://x.com/kusunoki_anime)

■イベント内容

１. 主人公・楠木湊役 坂田将吾さんによる店内アナウンス

イベント期間中、主人公 楠木湊役を務める声優・坂田将吾さんによる

特別店内アナウンスを放送いたします。

来店されたお客様を作品の世界観とともにお迎えする、

このイベント限定の特別な音声コンテンツです。

２. 出演声優陣のサモエド触れ合い動画公開

出演声優陣がサモエドカフェmoffuを訪れ、サモエドと触れ合う様子を収録した動画をKADOKAWA公式YouTubeより公開予定です。

<出演声優>

坂田将吾（楠木湊役）

藤真秀（山神役）

中島ヨシキ（風神役）

小林大紀（雷神役）

坂田将吾藤真秀中島ヨシキ小林大紀

普段は見ることのできない、声優陣とサモエドたちの癒しの交流をお楽しみいただけます。

KADOKAWAanime 公式YouTubeリンク(https://www.youtube.com/kadokawaanime)

３. コラボ動画公開

本イベントのために制作された特別コラボ動画を、サモエドカフェmoffu公式Instagramにて公開予定です。

声優陣とサモエドたちの癒しの様子や、作品の世界観を感じられる内容となっています。

サモエドカフェmoffuインスタグラム(https://www.instagram.com/samoyedcafe.moffu/)

４. 出演声優の直筆サイン入りポスター展示

イベント期間中、出演声優の 直筆サイン入りポスターを店内に展示いたします。

作品ファンの方にとっても特別な空間となる展示企画です。

■アニメ『神の庭付き楠木邸』について

■イントロダクション

田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。

そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、

規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！

清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、

個性豊かな神々が集まるように！

お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、

はじまりはじまり。

■スタッフ

原作 えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）

原作イラスト ox

監督 関野関重

シリーズ構成 小林雄次

キャラクターデザイン 井ノ上ユウ子・野間千賀子

音楽 R・O・N

音楽制作 日本コロムビア

オープニングテーマ 「驚きの子」入野自由

エンディングテーマ 「うたまひ」 JYOCHO

アニメーション制作 JUVENAGE

製作 「神の庭付き楠木邸」製作委員会

■放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット"NUMAnimation"枠にて

4月4日(土)より、毎週土曜 深夜1時30分放送開始

BS朝日にて4月5日(日)より、毎週日曜深夜2時放送開始

■配信情報

ABEMA・dアニメストアにて

4月4日より毎週土曜 深夜2時～最速配信開始

各配信サイトでも4月9日より毎週木曜 深夜2時～順次配信開始

■サモエドカフェmoffuについて

原宿店ポニー店長

サモエドカフェmoffuは、真っ白でふわふわの犬種「サモエド」と触れ合える動物カフェです。

「おかえりなさい」と迎える空間づくりをコンセプトに、

都会の中心にいながらまるで第二の家のようにくつろげる場所として国内外から多くのお客様が訪れています。

店内では約10頭のサモエドたちがのびのびと過ごしており、来店されたお客様はサモエドたちとの触れ合いを楽しむことができます。

■コラボレーション・イベント企画の募集について

サモエドカフェmoffuでは、今回のような アニメ作品・ゲーム・VTuber・ブランドなどとのコラボレーション企画やイベント開催のご相談を受け付けています。

これまでにもSNSや動画コンテンツを通じて多くの方にサモエドの魅力を発信しており、コンテンツとのコラボレーションにより新たな体験型プロモーションの場として活用いただくことが可能です。

例えば以下のような企画に対応可能です。

▶︎アニメ・ゲーム作品とのコラボイベント

▶︎声優・VTuberとのコラボ配信・動画企画

▶︎ブランドとの期間限定イベント

▶︎SNS・YouTubeなどのコラボ動画制作

▶︎店舗空間を活用したPRイベント

▶︎キャラクターとのコラボ企画

サモエドたちとの触れ合い体験を通して、作品やブランドの世界観を体感できる特別な企画の実現を目指しています。

企業・コンテンツ関係者様からのコラボレーションのご相談をお待ちしております。

■会社概要

<会社名>

株式会社サモエドカフェmoffu

<店舗>

■サモエドカフェmoffu原宿

■サモエドカフェmoffu竹下通り

■サモエドカフェmoffu大阪心斎橋

■公式サイト(https://samoyedmoffu.com/)

■公式インスタグラム(https://www.instagram.com/samoyedcafe.moffu/)

■撮影、コラボ、イベント開催のお問い合わせ先(https://samoyedmoffu.com/form)

本リリースに関する掲載用画像素材の提供、取材、撮影、コラボレーション企画などのご相談も受け付けております。

ご希望のメディア関係者様は、上記"撮影、コラボ、イベント開催のお問い合わせ先"よりお気軽にご連絡ください。