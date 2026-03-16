ガラパゴス、「AIR Connect」に『広告バナー分析レポート』機能を追加。AIが広告クリエイティブの勝ち負けを判定

株式会社ガラパゴス

AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中平健太）は、データ活用ツール「AIR Connect」の「分析アシスト」機能に、新たに『広告バナー分析レポート』を追加したことをお知らせいたします。

「分析アシスト」は、AIが広告運用データを自動分析し、改善施策を提案する機能です。

新機能：「広告バナー分析レポート」について

今回追加される「広告バナー分析レポート」は、AIが配信データを基にクリエイティブのパフォーマンスを多角的に分析し、以下の要素を含むレポートを自動生成します。

本機能が提供する価値について

「AIR Design」とは

- クリエイティブの勝敗判定各バナーのCTR（クリック率）、CVR（コンバージョン率）、CPA（獲得単価）などの実績データに基づき、AIが「勝ち」「勝ち傾向」「負け傾向」「負け」を判定します。- 「勝ち要素」「負け要素」の要因分析・仮説立案勝ちバナーに共通する要素（キービジュアル、コピー、配色など）や、負けバナーの傾向をAIが分析し、「勝ち要素の仮説」「負け要素の仮説」として言語化。成功パターンや失敗要因の特定をサポートします。- 具体的な改善アクションの提案分析結果と仮説に基づき、「このバナーをどう改善すべきか」という具体的なアクションプランをAIが提案。次の制作指示や施策実行へスムーズに移行できます。- クリエイティブ評価の「脱・属人化」担当者の経験や勘に頼らないデータドリブンな評価が可能になります。チーム内で共通の評価軸を持つことで、意思決定のスピードが向上します。- 分析工数の大幅削減によるクリエイティブ改善への集中集計や分析、資料作成にかかる膨大な工数をAIが代替します。マーケターは、創出された時間を「より質の高いクリエイティブの企画」や「戦略立案」といった、本質的な業務に充てることができます。- データに基づくPDCAサイクルの実現データに裏付けされた仮説と具体的な改善案に基づいて、次のクリエイティブを制作できます。これにより、PDCAサイクルの精度が高まり、広告成果の改善をサポートします。

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームがクライアントに伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて高い勝率が期待できるクリエイティブを制作します。独自開発のデータ活用ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

株式会社ガラパゴスについて

AIR Designについて :https://airdesign.ai/

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

▼リンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)