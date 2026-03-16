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マルハン従業員による募金活動 依存問題対策機関へ総額400万円の寄付を実施
マルハン従業員による募金活動
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の従業員が実施するマルハン従業員募金会は、産業課題である依存関連問題に対する貢献として、認定NPO法人ワンデーポートに200万円、認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク（RSN）に200万円の寄付をおこないました。3月12日（木）にマルハン従業員募金運営会の代表が認定NPO法人ワンデーポート施設長 中村 努さま、認定特定非営利活動法人RSN代表理事 稲村 厚さまとそれぞれ面会し、活動の近況や今後の展望をお伺いしました。
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
ワンデーポート サイト
https://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/index.html
リカバリーサポート・ネットワーク サイト
https://rsn-sakura.jp/
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の従業員が実施するマルハン従業員募金会は、産業課題である依存関連問題に対する貢献として、認定NPO法人ワンデーポートに200万円、認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク（RSN）に200万円の寄付をおこないました。3月12日（木）にマルハン従業員募金運営会の代表が認定NPO法人ワンデーポート施設長 中村 努さま、認定特定非営利活動法人RSN代表理事 稲村 厚さまとそれぞれ面会し、活動の近況や今後の展望をお伺いしました。
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
ワンデーポート サイト
https://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/index.html
リカバリーサポート・ネットワーク サイト
https://rsn-sakura.jp/