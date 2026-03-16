第8回 岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」万博凱旋公演決定＆子ども出演者大募集

ライフデザイン・カバヤ株式会社

日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社（本社：岡山市北区、代表取締役CEO：山崎陽子）、ライフデザイン・カバヤ株式会社（本社：岡山市北区、代表取締役社長：窪田健太郎）は、第8回 岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」を2026年9月22日（火・祝）・23日（水・祝）におかやま未来ホールにて開催いたします。また、子ども出演者・子どもスタッフの募集を本日2026年3月16日（月）から開始します。

第7回公演は、2025年8月12日（火）・13日（水）に大阪・関西万博EXPOホール「シャインハット」にて開催いたしました。2日間の全3公演で延べ3,000人以上を動員し、全公演満席となったミュージカル「ハロルド！」が、地元・岡山にて凱旋公演を開催します。万博という国際的な舞台で上演し、国内外から評価を得た本作が、再演を望む声を受け、再び岡山から世界へ発信します。

本公演にあたり、岡山県在住または岡山県出身の小学3年生から高校3年生の子どもを対象とした第8期生のオーディションを実施します。本オーディションでは、経験の有無を問わず、「挑戦したい」という意欲を重視します。何かに夢中になってみたい、自分の可能性を広げたい、そんな一歩を踏み出そうとしている子どもたちを歓迎しています。

第7回 岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」 大阪・関西万博公演の様子１.第7回 岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」 大阪・関西万博公演の様子２.

■岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」とは

「ハロルド！」は、「人物育成こそ地域貢献」という意志のもと、2017年にプロジェクトを発足し、2018年3月の初演から今回で8回目を迎えます。

岡山県内在住の子どもたちが約2か月にわたり、プロの俳優やスタッフ陣とともにひとつの目標に向かって力を合わせ、舞台を創り上げます。私たちは、こうした経験が日本の未来を担う「人」を育て、子どもたち自身の「やりたいこと」を見つける貴重な機会になると確信し、活動を続けています。AIなどのデジタル技術が発達した現代だからこそ、アナログな舞台づくりを通じて様々な人と関わり合い、「仲間とのつながり」「表現することの大切さ」「物事をやり遂げる達成感」を経験してほしいと考えています。

岡山県内の行政機関をはじめ、県内外のパートナー企業、メディア、地域の方々のご協力のもと、子どもたちの成長を応援し、同時に岡山の魅力を広く発信します。本ミュージカルを、地元岡山が誇れる文化として育てていきます。

■公演概要

演 目 ：ハロルド！

あらすじ ：豊かな自然と命の巡りとの出逢い、人型ロボットAIとのふれあいによって、

様々な発見を重ねていく子どもたちの成長物語

日 程 ：2026年9月22日（火・祝）、9月23日（水・祝）

会 場 ：おかやま未来ホール（イオンモール岡山5階）

主 催 ：日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社/ライフデザイン・カバヤ株式会社

共 催 ：オハヨー乳業株式会社

後 援 ：岡山県/岡山市/倉敷市/津山市/総社市/真庭市/備前市/勝央町/西粟倉村/

岡山県教育委員会/岡山市教育委員会/倉敷市教育委員会/津山市教育委員会/

総社市教育委員会/真庭市教育委員会/備前市教育委員会/勝央町教育委員会/

西粟倉村教育委員会/一般社団法人岡山県国際交流協会

協 力 ：生活協同組合おかやまコープ

企画制作 ：オンステージ・ミキ

公式サイト：https://okayama-kodomo.com/

■オーディション概要

オーディション日程：2026年6月6日（土）・7日（日）

募集内容：●子どもキャスト（学年はすべて2026年4月以降のもの）

１.ジュニア 小学3年生～中学3年生

２.ハイティーン 高校1年生～高校3年生

３.みのり役 小学6年生～中学3年生

４.ハロルド役 小学6年生～高校3年生

●子どもスタッフ 中学1年生～高校3年生

※舞台裏作業、音響、衣装、小道具製作などをお手伝いいただきます。

●サポートボランティア 18歳以上（高校卒業以上）

※稽古中の受付、出演者の誘導やケアなどをお手伝いいただきます。

募集人数：キャスト・スタッフあわせて60名程度

応募条件：下記条件を満たす方

・岡山県在住の方または出身者

・性別・国籍・経験不問

・岡山市内の稽古場に通うことが可能な方

・下記の本番および稽古に参加が可能な方

●稽古日程（予定）2026年7月18日（土）～9月19日（土）の毎週土日祝

（8月11日、15日、16日除く）

2026年8月3日（月）～7日（金）、8月18日（火）～21日（金）

●劇場入り・本番 2026年9月20日（日）～23日（水・祝）

応募方法：WEBフォーム https://okayama-kodomo.com/audition/

応募期間：2026年3月16日（月） ～ 5月10日（日）

結果発表：2026年6月22日（月）13時 公式ホームページにて発表

オーディションに関するお問い合わせ：ハロルド！オーディション事務局

（TEL）0120-114-235

（E-mail）challenge8@okm-harold.com

■クリエイティブチーム原作 坂口理子

『おシャシャのシャン！』で第31回創作テレビドラマ大賞の最優秀賞を受賞し、NHK制作によりドラマ化されデビュー。 主な作品は、映画ではスタジオジブリの高畑勲監督との共同脚本による『かぐや姫の物語』の他、『メアリと魔女の花』『恋は雨上がりのように』『フォルトゥナの瞳』『チェリまほTHE MOVIE』『銀河鉄道の父』『てっぺんの向こうにあなたがいる』など。テレビドラマでは、『女子的生活』『昔話法廷』など。また舞台作品としては、ミュージカル『梨泰院クラス』やミュージカル『四月は君の嘘』、フィギュアスケーター・高橋大輔のアイスショー『氷艶2024 十字星のキセキ』（宮本亞門演出）などがある。

演出 杉本智孝

20代よりミュージカル俳優として国内の数多くの舞台に出演。第18回世界歌謡祭’87（日本武道館）に自作曲『MIRROR』で日本代表として出場し、音楽面でも活躍。1990年渡英し、ウエストエンドのアポロヴィクトリア劇場でアンドリュー・ロイド＝ウェバー作『STARLIGHT EXPRESS』に出演、翌1991年7月に主役を務めた。帰国後は演出・振付家としても活動し、1997年サインダンスミュージカル『オズの魔法使い』では脚本・演出・振付・作詞・作曲・出演を担当。『ハロルド！』では2022年に天童博士役で出演、2023年より演出、2025年大阪・関西万博公演で総合演出を務めた。

音楽監督 柴田直幸

トランペット奏者・作編曲家。学生時代にジャズと出会い、クラシックと並行して研鑽を積む。卒業後は『ミュージカル劇団（株）ふるさときゃらばん』主催『ミュージカル体験塾』でバンドリーダーとして編曲・主席奏者を担当。蜷川幸雄演出『欲望という名の電車』ほか4作品に出演。メジャーアーティストのレコーディングやイベント、海外レセプションなどでの演奏など活動は多岐にわたる。2025年大阪・関西万博『ハロルド！』公演で音楽監督・バンドマスターを務めた。現在はアーティスト活動を展開し、社会人ビッグバンドを主宰。ホールでの定期公演やオンラインライブにも挑戦し、トランペットレッスンやバンド指導など、後進の育成にも取り組む。

作曲 Micina

ポップクラリネット・ソロアーティスト／作編曲家。東京音楽大学卒業。これまでにソロアルバム5作、作曲作品集2作、ライブBlu-ray1作をリリース。レコーディングワークやオーケストラメンバーとして全国公演、著名人とも多数共演。作曲家として演奏団体へのアンサンブル作品書下ろし、ミュージカル、企業への楽曲提供、出版事業も展開。楽曲は国内だけでなく、アジア・北米・ヨーロッパ等のコンテストやコンサートで起用。CLASHメンバーとして2018年台湾公演を成功させ、Penta-Clamでは国内ツアーを重ね、ClarinetFest2026（韓国）に日本代表として招致。現在はアメリカを拠点に国内外で活動。

振付 長谷川貴亮

山口県出身。大学在学中に舞台演劇を学び、就職後ミュージカル劇団に所属。劇団員として研鑽を積み、多くの作品やショーに出演。退団後はフリーとして20年以上活動。2005年愛・地球博ではダンサーとして全期間出演。NYCBW（New York City Ballet Workout）インストラクター資格を取得。ミラノ・スカラ座（イタリア）、ウィーン国立歌劇場（オーストリア）、ウッチ歌劇場（ポーランド）、ロイヤルオペラハウスマスカット（オマーン）など世界の劇場に立つ。「舞台は裏を理解していなければ表は出来ない」との信念の下、裏方と出演の双方に情熱を注ぎ、その経験を『ハロルド！』の舞台創造に生かしている。

プロデューサー 市村啓二

徳島県出身。演出家・脚本家・俳優・表現指導者。高校時代に『徳島県民ミュージカル』で演劇と出会い、『ミュージカル劇団（株）ふるさときゃらばん』に入団。全国各地で舞台に立ち、2005年愛知万博にも出演。『ハロルド！』には第1回公演から携わり、2025年大阪・関西万博公演では演出を務めた。脚本・演出・出演を手がけた創作劇『HandY-ハンディ-』は演劇祭で〈大賞〉を受賞。全国の市民参加型ミュージカルや人気アニメ『プリキュア』舞台版の演出など多方面で活躍。ひとりひとりの長所を見極め、個性を輝かせる演出に定評があり、近年はワークショップや講演会にも招かれ、表現の可能性を広げている。

プロデューサー 祖父江好美

名古屋芸術大学音楽学部卒業。2005年『愛・地球博』での市民参加型ミュージカル出演を機に、『ミュージカル劇団（株）ふるさときゃらばん』入団。俳優・演奏者として舞台に立つとともに、ワークショップ講師として幅広い世代に芸術教育を行う。退団後は「芸術を社会にひろげる」を使命とした法人を設立し、自治体からの依頼によるプロデュース公演を実施。以後、学校や地域と連携し、地域資源や住民の個性を生かした市民参加型ミュージカルを創作。2023年には来場者2万人超の大規模イベントでステージ全体を統括。岡山子ども未来ミュージカル『ハロルド！』には第5回公演より参加し、芸術の社会的価値と未来への可能性を伝え続けている。

総合プロデューサー 大内美樹

大学卒業後、『ミュージカル劇団（株）ふるさときゃらばん』に参加。日中国交正常化文化使節団として訪中、日米合作ミュージカルのアメリカツアー、国内では自治体・企業・各省庁と共に地域発オリジナルミュージカルを多数プロデュースするなど活動は国内外に渡る。神戸―鳴門ルート全通記念事業『徳島県民ミュージカル』は日本初の県民参加型ミュージカルとなった。2005年『愛・地球博』では住民参加型ロングラン公演をプロデュース。取材を基に様々な規模の公演を創り上げてきた。ジャパンエキスポ大賞優秀賞、日本イベント大賞最優秀企画賞等受賞多数。2016年から岡山子ども未来ミュージカル『ハロルド！』総合プロデューサーを務める。