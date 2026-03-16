サルーン、ステーキ業態27店舗にHANZOを全店導入

株式会社Goals

株式会社Goals（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐崎 傑）が提供する飲食店向けサービス「HANZO 自動発注」と「HANZO 原価分析」が、株式会社サルーン（本社：新潟県三条市、代表取締役社長：石丸 真太郎、以下 サルーン）の運営する「ステーキのさる～ん」および「石焼ステーキ贅」全27店舗に導入され、運用が開始されました。

本導入により、AIによる適正在庫管理とタイムリーな原価把握を実現し、発注業務の効率化と食品ロス削減、収益性向上を図ります。

従来の発注業務では、在庫や納品予定の確認に加え売上傾向を踏まえた判断が必要であり、同業務は高い習熟度と現場経験を持つ店長など一部スタッフに属人化していました。

また、発注量は発注担当者の経験や勘に依存する側面があり、過剰・過小発注による食材ロスや品切れが発生することがありました。

この課題に対し、「HANZO 自動発注」の導入により、発注量算出や納品予定確認の手間が軽減され、発注業務の効率化を実現します。さらに、AIが売上傾向や天候などのデータをもとに適正な発注量を算出することで、過剰・過小発注を防ぎ、食材ロスや品切れの防止に寄与します。

さらにサルーンでは、店舗経営の高度化に向け「HANZO 原価分析」の導入も決定されました。

同社ではシステムの入れ替えに伴い、原価管理手法の再構築が急務となっていたほか、棚卸による月次の検知では異常の発見にタイムラグが生じ、対策が後手に回るという課題がありました。また、分析に必要なデータが不足しており、具体的な改善ポイントを絞り込むことが困難な状況にありました。

「HANZO 原価分析」は、先行導入された「HANZO 自動発注」によって蓄積される理論在庫データを活用し、月次の棚卸を待たずに原価を把握できます。

また、店舗別・食材別に原価差異の要因を可視化できるため、迅速な異常検知と具体的な改善アクションを可能にします。

Goalsは今後も「HANZO」シリーズのさらなる開発を進め、本部主導による店舗オペレーションの最適化と原価コントロールの実現に取り組んでまいります。

■HANZO 自動発注

飲食店の発注業務は、品切れや廃棄（ロス）のない、適正量の発注が求められます。これには売上傾向、メニューの出数（食材の使用量）、納品リードタイムなどの要素を考慮するため、業務の難易度と負荷は高くなります。

「HANZO 自動発注」は天候に左右される売上増減や、直近の注文傾向なども加味した売上予測を店舗ごとにAIが行った上で、適切な食材の発注量を算出し自動で発注システムに連携します。発注時間短縮のほか、発注ミス・精度のばらつきによる食材不足（品切れ）や過剰在庫を防止し、心理的負担や食材ロス軽減に貢献します。

サービス詳細：https://hanzo.goals.co.jp/order

■HANZO 原価分析

「HANZO 原価分析」は食材別の仕入れ、棚卸、理論原価を設定したメニューレシピ、販売管理等のデータを自動連携・集計し、店舗・食材ごとに理論原価と実原価の差分を可視化します。差異と課題箇所を明らかにすることで、原価改善に向けた方針策定を可能にします。

店舗向け画面では、設定した原価差異の幅に応じたランク表示、差異の大きい品目順に差異を表示します。これにより店舗評価の基準に「原価差異」を含めることを可能にし、原価改善や、正しくオペレーションを行っている店舗を正しく評価できるようになります。

サービス詳細：https://hanzo.goals.co.jp/food_cost

■サルーン 会社概要

会社名：株式会社サルーン

所在地：新潟県三条市石上1丁目4-12

代表者：代表取締役社長 石丸 真太郎

創業：1979年5月

事業内容：外食サービス業

企業URL：https://saloon-group.co.jp/

■Goals 会社概要

会社名：株式会社Goals

所在地：東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA3F

代表者：代表取締役社長 佐崎 傑

設立：2018年7月

事業内容：外食企業向け業務支援クラウドサービスの開発・販売・運用支援

企業URL：https://goals.co.jp/