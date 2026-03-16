【カープファン必携！】広島東洋カープのあらゆる情報が満載の“しゃかりき”な手帳『球団承認 Carp SPIRITS【カープスピリッツ】2026』が、3月16日（月）発売！

辰巳出版株式会社『球団承認 Carp SPIRITS【カープスピリッツ】2026』

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最新写真入り選手名鑑&公式戦全日程表付き！

2026年シーズンの公式戦をすべて記録できる、広島東洋カープファン必携の手帳『球団承認 Carp SPIRITS【カープスピリッツ】2026』が辰巳出版より発売。

公式戦全日程表を掲載し、各試合の先発投手やスコア、試合結果などを書き込めます。観戦の思い出やシーズンの軌跡を、自分だけの記録として残すことができます。

さらに、カープファンにうれしい最新写真入り選手名鑑や選手インタビューなどの読み物ページも充実。スケジュール帳として使えるのはもちろん、読み物としても楽しめる内容になっています。2026年シーズンをより深く楽しむための、カープファン必携の一冊です。

選手名鑑では2026年の鯉布陣を全網羅！試合結果を書き込んで楽しめる！2026年シーズン全ゲームが記録できます。

月間スケジュールでは、公式戦全スケジュール(対戦日、対戦相手、場所、時間)と勝敗がひとめでわかるレイアウトになっています。また週間スケジュールでは、得点表、スターティングメンバー、リリーフ、ヒーローインタビューなど細かく記録できるのが特長です。

「選手インタビュー」などの読み物も充実！4人の鯉戦士、球団OB、球団スタッフさんにインタビュー。

選手インタビューコーナーでは、森翔平、高太一、佐々木泰、中村奨成といった今年のカープを引っ張っていく選手たちが登場。また、OBインタビューでは、1980年代のカープを牽引した山崎隆造氏が今年の展望について熱く語ってくれています。そして、球団の裏方にスポットを当てるインタビューでは、球団カメラマンを務める石川凛さんにお話をうかがいました。

カープファンなら知っておきたい知識は「鯉辞苑」でゲット！

【CONTENTS】

●セントラル・リーグ＆ウエスタン・リーグ日程表

●応援歌「それ行けカープ（若き鯉たち）」

●広島東洋カープ選手名鑑 2026

●マツダ スタジアム＆由宇練習場ガイド

●スラィリーの球場さんぽ

●月間スケジュール

●週間スケジュール

●カープの記録

●鯉戦士インタビュー

森翔平

高太一

佐々木泰

中村奨成

●スペシャルロングインタビュー

山崎隆造

●スタッフインタビュー（企画デザイン室撮影チーム）

石川凜

●鯉辞苑

●ビジター球団スタジアムガイド

●カープのドラフト指名選手一覧

●広島市内交通ガイド

書名：Carp SPIRITS【カープスピリッツ】2026

定価：1,900円（本体1,727円＋税）

体裁：B6判/192ページ（4Ｃ48ページ、2Ｃ128ページ、1C16ページ）

ISBN：978-4777833467

発売日：2026年3月16日

発行：辰巳出版

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