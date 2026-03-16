近江牛を厳選飼育する「岡喜牧場」、牛の起立困難予防声かけAIサービス「BUJIDAS」を導入

NTTテクノクロス株式会社

ＮＴＴテクノクロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡 敦子、以下：ＮＴＴテクノクロス）と株式会社ベルシステム24（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梶原 浩、以下：ベルシステム24）が共同で提供する牛の起立困難*1予防声かけサービス「BUJIDAS」が、近江牛を厳選飼育する有限会社岡喜牧場（所在地:滋賀県蒲生郡竜王町、代表: 岡山 健喜、以下：岡喜牧場)に導入されました。

■導入背景

（有）岡喜牧場 岡山 健喜代表（左）、久 康弘牧場長（右）

岡喜牧場では、牛が起き上がれなくなる「起立困難」の事象が年に数回発生していました。起立困難は早期発見と迅速な対応が求められますが、広い牧場内を人手のみで常時見回ることは困難であり、見逃しのリスクや作業負担が課題となっていました。この課題解決に向けて、牛に装着するセンサー型の監視システムの導入を検討していましたが、センサーの装着・取り外し作業が牛と人の双方に負担をかけるだけでなく、システム登録などの運用作業も発生するため、現状の体制では対応しきれないと判断し、導入を見送っていました。

そのような中、AIカメラとサポートセンターが24時間体制で見守る「BUJIDAS」は、センサーの装着が不要で、複雑な設定も必要がなく、現場の負担を増やさずに導入できると好評価をいただき、導入が決定しました。

■岡喜牧場 久 康弘牧場長のコメント

「今朝は起立困難が発生していないか」と、毎朝心配しながら牛舎を見回っていたのですが、24時間365日見守ってくれる「BUJIDAS」の導入により、大きな安心感を得ることができました。人と違って異常を見逃すこともないため、牧場を離れなければならない際でも気兼ねなく過ごせるようになりました。起立困難を未然に防げればという思いで「BUJIDAS」を導入しましたが、期待以上の効果を実感しています。

■岡喜牧場について

有限会社岡喜牧場は、滋賀県竜王町にて約60年にわたり黒毛和牛の肥育を行う老舗牧場です。「牛にとって快適な環境づくりが、良質な肉づくりにつながる」という理念のもと、飼育環境の衛生管理・ストレス軽減・飼料の品質にこだわり、地域ブランド「岡喜和牛」として高い評価を得ています。また、直営レストランや精肉販売を通じて、地域の食文化の発展にも取り組んでいます。今回のBUJIDAS導入は、持続可能な畜産経営を目指す取り組みの一環です。

■BUJIDASについて

BUJIDASは、肉用牛経営を行う肥育牛生産者に向け、出荷直前での牛の死亡事故の大きな原因とされる起立困難が発生しないよう、人に代わってネットワークカメラで牛舎の監視を行う日本初の非接触型サービスです（特許出願済）。起立困難につながる牛の危険な姿勢を検知すると、AIカメラから音を発報し、牛がその音に反応して姿勢を変えることで、起立困難の発生を予防*2します。起立困難により牛を失った場合の経済的損失を防ぐだけでなく、牛舎見回りにかかる肉体的・精神的な負荷の軽減に加え、非接触型で牛にストレスを与えないアニマルウェルフェアを実現するものです。

サービスURL：https://www.ntt-tx.co.jp/products/bujidas/

■今後の展望

本サービスの流れ

NTTテクノクロスとベルシステム24は、畜産業における労働負担の軽減と動物福祉の向上を両立するソリューションとして、BUJIDASの機能拡充と導入支援を進めてまいります。今後は、AI解析データの活用による疾病予兆検知や飼育環境の最適化など、「AIが現場を支える畜産経営」の実現を目指し、テクノロジーを通じて人と動物が共に安心して暮らせる社会の創造に貢献していきます。

*1 起立困難：牛の体内で異常発生したガスが横隔膜を圧迫することで、呼吸困難・起立不能になる事故のこと。

*2 起立困難の発生を100%防げるものではありません。

ＮＴＴテクノクロスについて 企業URL： https://www.ntt-tx.co.jp/(https://www.ntt-tx.co.jp/)

ＮＴＴの研究所の技術を軸に、世の中の先端技術やサービスを掛け合わせ、お客様と未来を共創し続けるソフトウェア開発企業です。お客様の真の課題をともに追究し、コンサルティングから設計、システム開発、運用・保守までをトータルでサポートします。

ベルシステム24について 企業URL：https://www.bell24.co.jp/(https://www.bell24.co.jp/)

株式会社ベルシステム24は、1982年に日本初の本格的コールセンターサービス開始以来、様々な企業の消費者との接点を担うコミュニケーション基盤を構築し、コンタクトセンターを中核としたBPO事業で業界スタンダードモデルを確立してきました。現在は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」として進化を続けています。顧客体験の革新からビジネスプロセスの最適化まで企業のDXを推進し、次世代の企業競争力を創出する戦略的パートナーとして、クライアント企業のビジネス進化を加速させます。

「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」というパーパスのもと、社会のニーズに応える新たなソリューションを創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

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