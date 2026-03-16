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たべる、たまる、もらえる「Myマクドナルド リワード」拡大！3月25日(水)から店頭注文でもポイント獲得が可能に！
店頭カウンター、ドライブスルー、セルフオーダー、店内、お持ち帰りでも
「いつもの買い方」「いつもの場所」でポイントを貯めて、リワード(特典)をお楽しみください！
〜参加登録はいつでも無料〜
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、マクドナルド公式アプリのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を、より多くのお客様にそれぞれのご利用シーンにあわせてお楽しみいただきたいとの想いから、セルフオーダーキオスク（タッチパネル式の注文端末）、店頭カウンター、ドライブスルーカウンターなど店頭でのご注文でもポイントを付与するリワードプログラムのサービス拡大を3月25日(水)から開始いたします。
「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリー(R)サービス」で商品を購入するたびに、10円(税込)ごとに1ポイントが付与されるリワード(特典)プログラムとして、2025年9月に開始したサービスです。マクドナルドの人気メニューが楽しめるクーポンやオリジナルグッズ、ライフスタイルを彩る「コラボリワード」など多彩なリワード(特典)と交換することが可能です。ポイントが貯まっていく楽しさやリワードとの交換のドキドキなど、これまでになかったワクワク感を体験いただくことができるプログラムで、大変ご好評いただいております。
そしてこの度、3月25日(水)より新たに「セルフオーダーキオスク（タッチパネル式の注文端末）」、「店頭カウンター」、「ドライブスルーカウンター」での注文でもポイントが貯まるようになり、これまで以上により多くのお客様のニーズや日常の様々なご利用シーンにあわせたポイントの貯め方をお選びいただけるようになり、より利便性の高いサービスへと拡大します。
店頭でのポイントの貯め方は、プログラム参加登録後に、ご注文時に公式アプリのクーポンをご利用いただくか、公式アプリ内のポイント獲得コードをご提示のうえご注文いただくことで、10円（税込）ごとに1ポイントが付与されます。
※3月25日(水)以降は、マクドナルド公式アプリを最新バージョンにアップデートの上ご利用ください
ぜひ、今から公式アプリ上で「Myマクドナルド リワード」への参加登録（無料）いただき、リワードプログラムの楽しさを体験いただきながら、3月25日(水)からのサービス拡大をお迎えいただければと存じます。
おいしい食事や快適な店舗体験をお楽しみいただける日常のご利用に加えて、貯めたポイントを使って、マクドナルドのご利用がもっと楽しくなる、新たなマクドナルド体験をぜひお楽しみください。
「いつもの買い方」「いつもの場所」でポイントを貯めて、リワード(特典)をお楽しみください！
〜参加登録はいつでも無料〜
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、マクドナルド公式アプリのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を、より多くのお客様にそれぞれのご利用シーンにあわせてお楽しみいただきたいとの想いから、セルフオーダーキオスク（タッチパネル式の注文端末）、店頭カウンター、ドライブスルーカウンターなど店頭でのご注文でもポイントを付与するリワードプログラムのサービス拡大を3月25日(水)から開始いたします。
そしてこの度、3月25日(水)より新たに「セルフオーダーキオスク（タッチパネル式の注文端末）」、「店頭カウンター」、「ドライブスルーカウンター」での注文でもポイントが貯まるようになり、これまで以上により多くのお客様のニーズや日常の様々なご利用シーンにあわせたポイントの貯め方をお選びいただけるようになり、より利便性の高いサービスへと拡大します。
店頭でのポイントの貯め方は、プログラム参加登録後に、ご注文時に公式アプリのクーポンをご利用いただくか、公式アプリ内のポイント獲得コードをご提示のうえご注文いただくことで、10円（税込）ごとに1ポイントが付与されます。
※3月25日(水)以降は、マクドナルド公式アプリを最新バージョンにアップデートの上ご利用ください
ぜひ、今から公式アプリ上で「Myマクドナルド リワード」への参加登録（無料）いただき、リワードプログラムの楽しさを体験いただきながら、3月25日(水)からのサービス拡大をお迎えいただければと存じます。
おいしい食事や快適な店舗体験をお楽しみいただける日常のご利用に加えて、貯めたポイントを使って、マクドナルドのご利用がもっと楽しくなる、新たなマクドナルド体験をぜひお楽しみください。