世界最高峰のモータースポーツ観戦と北イタリア絶景ツーリングを堪能。欧州を巡る特別ツアー「Audi Grand Tour 2026 in Europe」の参加者募集を開始

Audi Volkswagen Retail Japan株式会社

Audi Volkswagen Retail Japan株式会社（東京都世田谷区、代表取締役社長：イヴァイエロ・プレフ）は、「Luxury Experience Audi Grand Tour 2026 in Europe」の参加者募集を開始いたしました。本ツアーは2026年7月10日（金）から7月16日（木）の7日間にわたり、イギリスでの「Goodwood Festival of Speed 2026」VIP観戦と、北イタリアの大自然をAudiのハイパフォーマンスモデルで駆け抜ける珠玉のプログラムです。

ヨーロッパを舞台に、人気ツーリングイベントがさらにスケールアップ

壮大な自然や、その土地ならではの食を堪能しながらAudiの誇る走破性を体感いただける人気のツーリングイベント。今回は海を越えたヨーロッパを舞台にツーリングを楽しむ「Audi Grand Tour 2026 in Europe」を開催いたします。

今年はイギリスの伝統的なモータースポーツイベント「Goodwood Festival of Speed 2026」の観戦をセットにしてご用意。イベント観戦後はドイツに移動して北イタリアの息をのむ大自然の絶景をAudiのハイパフォーマンスモデルで巡る「Bella Italia Tour」をお楽しみいただきます。

日本では味わえない非日常の体験をご体感ください。 皆様のご応募を心よりお待ちしております。

開催概要

開催日程：2026年7月10日(金) - 7月16日(木)

※集合・解散時間等の詳細は別途ご案内いたします。

集合場所：The Langham London（W1B 1JA London 1C Portland Place）

宿泊先：

10日(金) - 12日(日)【2泊】 The Langham London

12日(日) - 13日(月)【1泊】 Hilton Munich Airport

13日(月) - 15日(水)【2泊】 Arosea Life Balance

15日(水) - 16日(木)【1泊】 Grand Hotel Savoia

募集人数：7組14名様

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

参加費：140万円 (税込 / 1名様あたり)

※原則2名1組様でのご参加となります。

※参加費には下記内容が含まれております。

・ツアー中（10日から16日）の宿泊費と食事代（12日のランチと16日ディナーは除く）

・11日のGoodwood Festival of Speed観戦チケット（観戦エリア：Surtees）

・イベント期間中の移動にかかる全ての費用（チャーターバス・ツーリング・ロンドン→ミュンヘン間のビジネスクラスでのフライト）

※集合場所（ロンドン市内のホテル）までと解散場所（ミュンヘン空港）からの交通費は含まれておりません。

※お客様都合によりキャンセルされる場合、参加料の返金はいたしかねます。

試乗モデル：Audi R8 Spyder / Audi RS Q8 / Audi RS e-tron GT performance

※試乗モデルは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

応募締切：2026年5月11日(月)

当選発表：2026年5月中旬頃

※事務局より当選された方のみにご連絡いたします。

申込方法：下記のイベント告知ページより応募専用フォームに進み、必要事項をご入力の上、お申し込みください。また弊社でAudiをご購入いただいた方は、担当セールス宛にお電話でのお申し込みも承ります。

ツアー内容・スケジュール

イベント告知ページ :https://www.audi-sales.co.jp/report/grandtour_europe_2026/

7月10日(金)：夕方までに各自ホテル（The Langham London）にチェックイン＆ウエルカムディナー

11日(土)：Goodwood Festival of SpeedをSurteesエリアから観戦

12日(日)：ミュンヘンへ移動

13日(月)：Bella Italia Tour

14日(火)：Bella Italia Tour

15日(水)：Bella Italia Tour

16日(木)：Bella Italia Tour・夕方ミュンヘン空港で解散

※ツアー内容・スケジュールは追加・変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Audi Grand Tour 2026 in Europe 試乗モデル

ツアーの見どころ

世界最高峰のモータースポーツの祭典へ Goodwood Festival of Speed

Audi R8 SpyderAudi RS Q8（※画像はAudi RS Q8 performanceです）Audi RS e-tron GT performance（※画像はAudi RS e-tron GTです)

Goodwood Festival of Speed(グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード)

世界屈指のモータースポーツの祭典、Goodwood Festival of Speedは、歴史的名車から最新のハイパフォーマンスモデル、さらにはF1マシンまでが一堂に会する“走る自動車文化のショーケース”です。広大な敷地を舞台に繰り広げられるヒルクライムでは、トップドライバーによる圧巻の走行を間近で体感可能。モータースポーツの現在と未来を五感で味わえる特別なイベントです。

Surtees(サーティース)

ツアーの特別プログラムとして、Goodwood Festival of Speedにて限られた人だけがアクセスできるエクスクルーシブなラウンジ「Surtees」をご用意。ミシュラン星付きシェフによる洗練されたケータリングとシャンパンを堪能しながら、ヒルクライムコースを望む専用バルコニーで迫力の走行を間近にご覧いただけます。

走る歓びとイタリアの真髄に触れる Bella Italia Tour

Ultental Valley(ウルテン渓谷)

南チロルの山岳地帯に位置するウルテン渓谷は、ドロミテの雄大な自然を全身で感じながら走行できる、ドライビングに最適なルートのひとつです。緩やかに続くワインディングロードは、深い森や澄んだ渓流、のどかなアルプスの牧草地を縫うように広がり、刻々と変化する山岳風景が走るたびに新たな表情を見せてくれます。標高差に富んだダイナミックな地形と良好な路面コンディションが、快適かつ上質なドライブ体験を演出し、ドライバーの五感を刺激する特別な時間へと誘います。

Lago di Carezza(カレッツァ湖)

ドロミテの名峰に抱かれたKarersee（カレッツァ湖）は、“ドロミテの宝石”と称される神秘的な湖。澄み切った湖面に映るラテマール山群と針葉樹林のコントラストは、季節や時間帯によって表情を変え、訪れるたびに新たな感動をもたらします。湖へと続くワインディングロードは適度なアップダウンと快適な路面が続き、ドライバーに心地よいリズムを提供。走る歓びと絶景が交差する、ドライブに最適なハイライトスポットです。

Luxury ExperienceAudi Grand Tour 2026 in Europe イベント告知ページ

URL：https://www.audi-sales.co.jp/report/grandtour_europe_2026/

過去のGrand Tourレポート

URL：https://www.audi-sales.co.jp/report/grandtour_europe_2025_report/

Audi Volkswagen Retail Japanについて

弊社は独フォルクスワーゲンAGが100%出資するPorsche Holding GmbH傘下の日本で唯一のAudi/Volkswagen直営正規ディーラーです 。国内最大のネットワークによる豊富な在庫車と、常に時代を先取りするデジタル体験を通じ、お客様にプレミアムなカーライフを提案いたします。

URL：https://www.audi-sales.co.jp/