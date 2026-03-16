GEヘルスケアファーマ、メディカル・エキスパートが取り扱う造影剤自動注入装置CT motion(TM)の販売を開始

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

2026年3月16日



GEヘルスケアファーマ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：福留悦美、以下「GEヘルスケアファーマ」）とメディカル・エキスパート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金子伸幸、以下「メディカル・エキスパート」）は、メディカル・エキスパートが取り扱うドイツのウルリッヒ（Ulrich）社製 の造影剤自動注入装置 CT motion(TM)を当社が4月1日より日本で販売する基本契約を締結いたしました。

ウルリッヒ社の主力製品であるCT motion(TM) は自動シリンジレス技術を搭載し、CT造影検査の準備にかかる作業工程を削減し、効率的なワークフローを実現します。さらに、造影剤使用量を最適化することで、同剤の廃棄量を低減し環境負荷の軽減にも貢献します。

GEヘルスケアファーマ代表取締役社長の福留悦美は次のように述べています。「当社はCT motion(TM)の技術的価値を日本の医療現場に提供し、医療資源の環境課題にも対応してまいります。医療の質と持続可能性を兼ね備えた同製品が、医療現場における選択肢の一つとなるよう尽力してまいります。」

メディカル・エキスパート代表取締役社長の金子伸幸は以下のように述べています。「この度、両社がCT motion(TM) を日本の医療現場へ提供できることを大変嬉しく思います。これまでに当社が培ってきた装置サポートの経験を生かし、効率性と持続可能性を両立する本製品の価値をより多くの医療施設に届けてまいります。」

造影剤の供給変動に直面する医療現場では、限られた医療資源を効率的に活用し、患者さんに最適な診断と治療を提供することが求められています。近年、放射線科領域では環境負荷の低減の重要性が高まり、「サステナブルラジオロジー」の取り組みが広がっています。

造影剤を有効活用することで環境負荷を緩和し、効率的なワークフローの実現で医療従事者の負担軽減にも寄与するウルリッヒ社のCT motion(TM) を医療現場に届けることは、まさにこの取り組みの一環です。

その他、本資料に記載された装置の製品名／薬事販売名／医療機器承認番号は以下の通り。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51346/table/157_1_d14c03cd186751c7353a37d782e42422.jpg?v=202603161051 ]



GEヘルスケアファーマについて：

GEヘルスケアファーマは、「プレシジョン・ケア」の実現に向けた診断技術のリーディングイノベーターというGEヘルスケアのグローバル戦略に基づき、画像診断用造影剤の開発・製造・供給を行っています。CT、MRI、核医学や超音波検査など高度な画像診断技術を支え、疾患の早期発見や個別化医療の推進に貢献しています。日本市場においても、安全性と品質を最優先に、安定供給体制の強化に取り組み、信頼性の高い造影剤ソリューションを通じて質の高い医療の提供を支援しています。詳細はホームページhttps://www.gehealthcare.co.jp/products/pharmaをご覧ください。

メディカル・エキスパートについて：

メディカル・エキスパート株式会社は、医療機器の品質管理と安全管理を徹底し、高品質なサービスの提供に努め、国内外の医療機器メーカー様や病院様から高い評価を得ています。その一環として、医療現場の効率化を目指し、2020年よりUlrich社製CT motion(TM)の国内販売を開始いたしました。CT motion(TM)は、ボトル（バイアル）の造影剤を使用したインジェクターであり、効率的に造影剤を使用できるため、医療廃棄物の削減に貢献します。この革新的な製品の導入により、病院様および患者様の経済的・身体的負担を軽減し、より質の高い医療の実現に貢献してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ＞

GEヘルスケアファーマ株式会社

TEL： 0120-241-454