【JIET主催イベントに登壇しました】営業人材の健康支援と生産性向上をテーマに講演いたしました

フラクタルワークアウト株式会社

「JIET」は、全国11支部での営業商談会や交流会、会員向けデータベース「CHIPs」、各種研修などを通じて、会員企業のつながりと事業機会の創出を支援する特定非営利活動法人 日本情報技術取引所です。

今回の講演では、売上を担う営業部門において、従業員の健康支援をどのように生産性向上の観点で捉えるかについてお話ししました。

あわせて当社では、こうしたテーマを企業ごとの課題に応じて整理した企業向けセミナーのご提供も行っております。

提供開始の背景

健康経営の重要性は広がる一方で、施策が総論にとどまり、部門ごとの業務特性まで整理できていない企業も少なくありません。

特に営業部門は、売上のトップライン形成に関わる部門です。

従業員一人ひとりの稼働状態、集中力、判断力、継続的な行動量は、成果に影響し得る要素です。

そのため、営業人材の健康支援は、福利厚生として扱うだけでなく、生産性や組織運営の観点から捉える必要があります。

今回の登壇では、営業現場で起こりやすい健康課題を、個人の問題としてではなく、企業としてどう支えるかという視点で整理しました。当社は、こうした内容を企業内で扱いやすい形に落とし込み、社内セミナーや対象別の講演テーマとしてご提供しております。

プログラム概要

当社では、今回の登壇テーマに関連する内容として、企業ごとの課題や対象者に応じた健康経営セミナーをご提供しております。

【提供内容】

・営業人材向けセミナー

・管理職向けセミナー

・経営層向けセミナー

・対象別のカスタマイズセミナー

内容は、健康支援を生産性や組織運営とどう結び付けて考えるかを中心に、対象者に応じて整理してご提供します。営業部門向けの内容に限らず、各企業の状況に応じたテーマ設定が可能です。

一次情報としては、講演テーマ、講演アジェンダ、対象者別のテーマ案、支援範囲表などを提示可能です。実数を示す場合は、個人特定を避けた集計を前提とし、架空の数値は使用いたしません。

なお、本プログラムは医療、診断、治療を目的としたものではなく、企業における健康経営と従業員支援の観点から実施するセミナーです。

期待できる経営インパクト

・営業人材の健康支援を、生産性向上の論点として整理しやすくなる

・経営層、人事、現場管理職の間で共通認識を持ちやすくなる

・従業員支援と組織成果の接点を社内で説明しやすくなる

・部門特性に応じた健康経営施策を設計しやすくなる

・人的資本施策の一環として位置付けやすくなる可能性がある

導入の流れ

1.お問い合わせ

2.対象者と目的の確認

3.テーマ設計

4.研修実施

5.実施後の振り返り

6.必要に応じた継続実施の設計

フラクタルワークアウト株式会社は、今回のJIET主催イベントでの登壇を通じて、営業人材の健康支援を生産性向上の観点から捉える重要性についてお伝えしました。

こうしたテーマは、営業部門に限らず、企業ごとの組織課題や対象者に応じて社内セミナーとして展開することが可能です。

初回の情報交換では、対象者別のテーマ案、実施イメージ、構成のたたき台をご提示可能です。

健康経営に関する登壇依頼や企業向けセミナーをご検討の企業様は、下記までお問い合わせください。

株式会社 シー・エス・エス/佐川社長と一緒に！

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/