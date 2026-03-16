株式会社NTTデータ・ウィズ

株式会社NTTデータ・ウィズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：和田 泰之、以下「NTTデータ・ウィズ」）は、株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役：橋本 蘒生、以下「コンカー」）が日本法人設立15周年を記念し、コンカーのビジネス発展に最も貢献したパートナー企業に授与する「Best Partner Award」を受賞いたしました。

【概要】

NTTデータ・ウィズは、「人」と「テクノロジー」の力を融合し、生成AI活用等のDX推進、業務改善、働き方改革といったさまざまなノウハウを活用し、企業の生産性向上と業務変革を支援しております。

2015年よりコンカーのアウトソーシングパートナー、インプリメンテーションパートナーとして、大手企業・自治体を中心にSAP Concur(R)導入から運用・定着化支援、BPOまでをワンストップで提供してきました。

この度、株式会社コンカーの日本法人設立15周年にあたり、コンカーのビジネス発展に最も貢献したパートナーに授与される「Best Partner Award」を受賞いたしました。

【株式会社コンカー 代表取締役社長 橋本 蘒生様からの授賞コメント】

NTTデータ・ウィズ様は、この10年にわたり、User Support Deskをはじめ、BPO運用、ライセンス販売、導入から定着化まで、幅広い領域で確かな実績を築いてこられました。NTTデータ・ウィズ様のご支援なくして、コンカーのBPOサービスの成功は成し得ませんでした。

お客様に寄り添う丁寧な伴走と確かな技術力、そして誠実な対応は、コンカー社員のみならず他のパートナー企業からも厚い信頼を集めています。課題に真摯に向き合い、ともに最適解を見出しながら成果を積み重ねてきた皆さまとのパートナーシップは、私たちにとって大きな力であり、誇りです。

長年にわたる多大なご貢献に深い感謝を込めて、「Best Partner Award」をお贈りします。

今後もコンカーとの強固なパートナーシップを継続し、同社とともに日本企業・自治体のDX推進と生産性向上、さらなる業務変革を支援してまいります。

■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウドSAP Concurの日本法人で、2010年10月に設立されました。「Concur Expense（経費精算・経費管理）」「Concur Travel（出張管理）」「Concur Invoice（請求書管理）」を中心に、企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細についてはwww.concur.co.jp(https://www.concur.co.jp/)をご覧ください。

■NTTデータ・ウィズについて

NTTデータ・ウィズは、NTTデータマネジメントサービスとNTTデータ・スマートソーシングの2社が統合し、IT活用によるお客様業務プロセスを変革するBPS（※1）を展開する会社として2025年4月に設立しました。

財務・経理・人事・購買・総務などに特化した専門性の高い業務知見、さらにITを活用したBPS業務設計のノウハウを有しており、これらの「人」と「テクノロジー」を活用し、お客様の業務プロセス全体の最適化およびさらなる業務変革をサポートします。

※1 BPS（ビジネスプロセスサービス）は、企業のビジネスプロセス全体を外部に委託し、委託先にてITや先進技術を活用して業務の抜本的な改革を行うサービスのことを指します。

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62357/table/41_1_3edc2fe4fb688da7e765f49706ec1a6c.jpg?v=202603161051 ]