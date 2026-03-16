ダヴ史上初 ”デリケートゾーンケア”に着目。全身ふわもち肌へ導く。“夕暮れ時の風に吹かれるブーケ”をイメージした香りの新商品「ダヴ　ビューティーモイスチャー　泡ボディウォッシュ　トワイライトブーケ」

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 社長：エド・ブリオラ）が展開するパーソナルビューティーケアブランド「ダヴ（Dove）」の、へたらない“ひとふで泡”※1、約500万個の極小泡※2で毛穴ケアができる「ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ」シリーズより、夕暮れ時の風に吹かれたブーケをイメージした「トワイライトブーケの香り」のボディウォッシュ「ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ トワイライトブーケ」が新登場。2026年3月23日（月）より全国で発売を開始します。

「ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ」シリーズからトワイライトブーケの香り※3が登場！ デリケートゾーンケアにも使えて全身ふわもち肌へ

■話題のナイアシンアミド（保湿成分）配合で“デリケートゾーン”を含めた全身ケア

「ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ トワイライトブーケ」

今回発売される「ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ トワイライトブーケ」は夕暮れ時の風に吹かれたブーケをイメージした香り。ティーローズやレモンの爽やかな香りからホワイトフラワー、ムスクなど重厚感のある香りまで複数の香りを調合し、華やかさと上品さが両立する香りに仕上げました。

また、デリケートゾーンケアもできる処方。デリケートゾーンケアをそろそろはじめてみたいけれど、専用品を使用するのはまだ早いかも、というデリケートゾーンケア初心者の方におすすめです。

さらに、スキンケア成分としても人気のナイアシンアミド（保湿成分）配合。合成着色料・パラベンフリーのマイルドな処方で、皮脂や汚れをやさしくオフしながら、必要な肌のうるおいはしっかりキープしてくれます。

華やかな「トワイライトブーケの香り」でお風呂時間を「ご褒美時間」にして、デリケートゾーンを含めた全身ふわもち肌を目指しませんか。

■製品概要

【製品名】ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ トワイライトブーケ ポンプ/つめかえ/つめかえ大

【内容量】ポンプ 540g/つめかえ 430g/つめかえ大 750g

【価格】オープン価格

【特長】夕暮れ時の風に吹かれたブーケをイメージした

上品な「トワイライトブーケ」の香り。

デリケートゾーンにも使用可能。

ナイアシンアミド（保湿成分）配合。

肌悩みや香りごとに選べるダヴの「ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ」シリーズ

「ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ」シリーズは、肌悩みや香りに合わせて選べる豊富なラインナップをご用意しています。家族や自分の好みに合わせて選ぶのはもちろん、好きな香りを組み合わせて使いながら、心も身体も安らぐボディケアをしてみませんか。

【製品名】ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ しっとり ポンプ/つめかえ/つめかえ大

【内容量】ポンプ 540g/つめかえ 430g/つめかえ大 750g

【価格】オープン価格

【概要】うるおいパールエッセンス※4と高い保湿力を持つ

トリプルセラミド※5配合。

乾燥が気になる方にぴったりです。

ふわりと香るフローラルソープの香り。

【製品名】ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ つややか ポンプ/つめかえ/つめかえ大

【内容量】ポンプ 540g/つめかえ 430g/つめかえ大 750g

【価格】オープン価格

【概要】うるおいパールエッセンスとAHA※6配合。

くすみの気になる肌を、保湿をしながらつややかな肌に導きます。

ジューシーなもぎたてアップルの香り。

【製品名】ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ キンモクセイ ポンプ/つめかえ/つめかえ大

【内容量】ポンプ 540g/つめかえ 430g/つめかえ大 750g

【価格】オープン価格

【概要】ビタミンE誘導体※7配合。

紫外線を浴びて乾燥した肌のケアに。

咲きたてキンモクセイの香り。

【製品名】薬用 ダヴ ニキビケア 泡ボディウォッシュ なめらか素肌 ポンプ/つめかえ

【内容量】ポンプ 540g/つめかえ 430g

【価格】オープン価格

【特長】薬用有効成分※8配合、顔にも使えるやさしい泡タイプ。

全身ニキビ予防でなめらか素肌へ。

あなたらしさが、美しさ。ダヴのブランドパーパス

■ダヴが叶える「本物の美しさを、本物のケアから」

「あなたらしさが、美しさ」をブランドパーパスに掲げるダヴでは、「すべての女性が自分の美しさに気づくきっかけをつくること」を使命に様々な活動を行っています。

日本の10代の少女たちのうち、自分の容姿に自信をもっている人はたった７％※9。これは、

世界の中でも低い数値です。私たちは、美しさが不安の種ではなく、自信の源となる世界になるべきだと考えています。そして、自分の容姿をより前向きにとらえ、自己肯定感を高めることで、自身の可能性を最大限に発揮してほしいと願っています。その想いは、誰もが手に届きやすく、その方自身の肌や髪の美しさをひきだす製品や、外部機関と連携した自己肯定感の重要性を学ぶ機会の提供など、事業活動のすべてに及びます。

※1 へたらず、のびの良い泡

※2 1プッシュあたり

※3 香料配合

※4 ステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液：うるおい成分

※5 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP：保湿成分

※6 乳酸：保湿成分

※7 酢酸トコフェロール：保湿成分

※8 グリチルリチン酸ジカリウム

※9 ユニリーバ調べ ダヴによる少女たちの美と自己肯定感に関する世界調査レポート（2017 年）