南葛SC応援看板を都内10カ所の消火栓標識に設置！パートナー企業「株式会社URANOS」がチームと地域防災を支援

消火栓標識株式会社

消火栓標識株式会社（東京都中央区、代表取締役 毛利 綱作）は2月24日、サッカー漫画『キャプテン翼』の原作者・高橋陽一氏が代表を務めるサッカークラブ「南葛SC」の応援看板を、地元・葛飾区の建築塗装会社「株式会社URANOS」の提供により、葛飾区内の消火栓標識10カ所に設置しました。

株式会社URANOSが南葛SCの応援看板を葛飾区の消火栓標識に設置

■消火栓標識とは

株式会社URANOSの南葛SC応援看板消火栓標識下部の枠内に看板が入ります

「消火栓標識」とは、火災の際に速やかに水を供給できるよう、地下にある「消火栓」の位置を示す標識です。消火栓標識は全国に約12万本あり、主に民間企業によって維持管理され、その費用は「赤い円形の表示板」の下にある横長の協賛枠による看板利用料で賄われています。

消火栓標識の設置と適切な管理が進めば地域防災に役立ちますが、協賛枠の存在自体の認知度が低く、利用が進んでいません（東京都内では約80%、葛飾区では約95％が未利用）。

現在は各企業の努力でなんとか維持管理ができていますが、将来的に管理が難しくなる可能性があります。

■地域密着型のプロスポーツチームと連携

消火栓標識株式会社は地域防災に関心の高い企業が協賛しやすくするために、地域密着型のプロスポーツチームと連携し、協賛スペースの活用とチームの応援を両立する「消火栓標識パートナーシップ制度」を創設しました。本制度の開始以降、Jリーグクラブやプロ野球球団など、全国各地のスポーツチームとの連携が進んでいます。

■応援看板で地域防災とチーム盛り上げを両立

葛飾区内に設置された協賛看板

本制度では、地域と深い関わりを持つ企業がスポーツチームを応援する応援看板を設置。看板利用料は消火栓標識の維持管理のほか、一部がチーム運営に役立てられます。チーム名やロゴが入った看板はその企業がチームを応援していること、地域防災に貢献していることの証になるため、企業にとって大きな意義があります。

消火栓標識株式会社は今後も全国でスポーツチームとの提携を進め、地域防災の推進、チーム応援に取り組んでいきます。

■応援看板を提供する株式会社URANOSについて

株式会社URANOSは、令和元年（2019年）5月9日に設立された建築塗装の専門会社です。東京都葛飾区西新小岩に本社を構え、オフィスビルをはじめとする複合施設の塗装を手がけ、確かな技術力と丁寧な施工で、快適で魅力的な空間づくりをサポートしています。

2025シーズンより南葛SCのパートナーを務めているつながりで、このたび消火栓標識に応援看板を提供いただきました。南葛SCと同じ葛飾区に拠点を置く地元企業として、チームの応援と地域防災の両面から地域貢献に取り組んでいます。

■南葛SC コメント

南葛SC看板設置時の写真

このたび、消火栓標識株式会社様、そして株式会社URANOSのご協力により、地域防災とクラブの応援を両立する応援看板を設置いただき、大変うれしく思います。今回の取り組みを通じて、地域の安心・安全に貢献するとともに、より多くの方々に南葛SCを知っていただくきっかけとなれば幸いです。

■株式会社URANOS コメント

株式会社URANOS様 会社ロゴ

当日は、仕事の都合で立ち会うことができず大変残念でした。

設置に携わっていただいた南葛ＳＣの皆様、設置業者の方々ありがとうございました。

早速、周りの人から反響がありました。

微力ではございますが、これからも南葛ＳＣを応援し続けます！

今シーズンの更なる飛躍を、期待しております！

■消火栓標識パートナーシップの仕組み

「消火栓標識パートナーシップ制度」の仕組み▼チームのメリット- 地域の防災に貢献標識で消火栓の位置がわかるようになり、火災時に早期の消防活動開始につながる- チームが盛り上がる地域にチーム名やロゴが入った看板が設置されることで、地域からの応援熱アップ- チーム運営費の確保看板利用料の一部がチーム運営費用として提供されるため、運営資金として活用できる▼応援看板出稿企業のメリット- チームの応援ができる資金提供以外の方法でサポートでき、看板が支援の証になる- 地域の防災に貢献消火栓標識の維持・管理に貢献でき、地域、チームから感謝されるCSR活動ができる

■チーム運営企業概要

企業名：株式会社南葛SC

代表者：高橋陽一（キャプテン翼原作者）

所在地：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

事業内容：南葛SCチーム運営、スポーツイベント企画・運営他

URL：https://www.nankatsu-sc.com/

■支援企業概要

企業名：株式会社URANOS

代表者：大武 幸雄

所在地：東京都葛飾区西新小岩5-25-1-202

事業内容：塗装工事

URL：https://www.kensetumap.com/company/581931/

■会社概要

企業名：消火栓標識株式会社

代表者：代表取締役 毛利 綱作

所在地：東京都中央区入船2-2-2PMO八丁堀V4F

事業内容：消火栓標識の設置・維持管理・広告業

URL：https://syokasen.co.jp/