ATOMica、イオンモールとの共創拠点「大分オーパ まちのコワーク powered by ATOMica」にて開所記念イベントを開催

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田瑞生・南原一輝、以下ATOMica）は、イオンモール株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：大野 惠司、以下「イオンモール」）との協業によりオープンした地域共創型コワーキングオフィス「大分オーパ まちのコワーク powered by ATOMica」（以下「まちのコワーク」）にて、2026年3月6日（金）に開所記念オープニングイベントを開催しました。

当日は、大分県内外の行政関係者、支援機関、地域事業者など約50名にご参加いただき、地域の新たな「結び目」となる本拠点の門出を祝いました。

■ オープニングイベント開催の背景

「まちのコワーク」は、ATOMicaとイオンモールによる初の常設協業拠点として2026年2月20日にグランドオープンした地域共創型コワーキングオフィスです（※1）。

地域の方々一人ひとりが抱える、「こんなことをやってみたい」「こんなことに困っている」という「想い、願い、相談」（私たちはこれをWISHと呼びます）を集め、最適な相手へと結び続け（私たちはこれをKNOTと呼びます）、「頼り頼られる関係性」を増やすことで、共創とそれによる新たな価値を生み出すためのインフラとなることを目指します。

本イベントは、オープンまでの約2ヶ月の活動を経て、改めて地域の関係者が一堂に会し、本拠点が担う役割と今後の展望を共有するための場として開催されました。

※1：グランドオープンに関するプレスリリース（2026年2月20日発表）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000045593.html

■ イベント当日の様子

イベントは、下記の内容で行われました。

ATOMica 代表取締役 Co-CEO 南原一輝

- 第1部：開設経緯とビジョンの共有

イオンモール株式会社 執行役員 開発建設統括部長 重松 雅人氏が、「商業施設が地域の交流拠点としての役割を担うことの重要性」に触れ、ATOMicaとの連携への期待を述べました。続いて、ATOMica 代表取締役 Co-CEO 南原一輝が本拠点の今後のビジョンについて説明いたしました。

- 第2部：WISH＆KNOT集め大会

イベントのハイライトとなったのが、ATOMicaが全国の他の拠点でも実施している、「WISH＆KNOT集め大会」です。これは、参加者一人ひとりが自身の「やりたいこと」や「困っていること」（＝「WISH」）を書き出し、それに応えられるアイデアや人とのつながりを参加者同士で共有し、結び合わせる（＝「KNOT」）というプログラムです。

当日は約50名の参加者から多数のWISHが集まり、その場で複数のKNOTが実現しました。「こういうことがやりたかった」「そのWISHに関しては、まさにその分野の友人がいます」といった声が飛び交い、会場は熱気に包まれました。

- 第3部：アフターセッション

イベントの最後には、地域の店舗紹介とあわせてフリートークの時間が設けられました。参加者からは、「ここで新しいチャレンジができそうだ」「地域の方々とつながる良いきっかけになった」といった声が多数寄せられ、本拠点が地域コミュニティの活性化に果たす役割への期待が感じられる時間となりました。

■ATOMica コミュニティマネージャー 工藤恭綺 コメント

人生のほとんどを九州で生まれ育った「生粋の九州っ子」として、大分県の皆さまとご一緒できることを、心から楽しみにしてまいりました。

そして今回のオープニングイベントで特に印象的のが、初対面の方同士が自然と互いの「WISH」を打ち明け、「それなら手伝えるよ」と関係性が育まれていった（「KNOT」）姿です。施設開所に向けた約3か月間、大分県内でさまざまな方にお会いする中で伺った「やりたいことはあるけれど、きっかけがない」という声。イベント当日、まさにその「きっかけ」が生まれる瞬間を目の当たりにし、この拠点の可能性を確信しました。

大分には、地中に眠る温泉のように、まだ見ぬ豊かなポテンシャルが溢れていると思います。一人でも多くの方に「この人と出会わなければ、こんなことはできなかったな」という出会いを生み出していけるよう、日々この場所を育ててまいります。

■ 施設概要

・施設名称：大分オーパ まちのコワークpowered by ATOMica

・所在地：大分県大分市中央町1-2-17 大分オーパ 3F

・営業時間：10:00～23:00※利用プランによる

・設備：オープン席、イベントスペース、個室、会議室等

・Webサイト：https://oitaopa-machino-cowork.com

■ 株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)事業を全国で展開する、創業6年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年3月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com