丘の上の絶景ビアテラス『THE GARDEN BRASSERIE』 2026年4月18日(土)期間限定OPEN

株式会社C&G Value Design

株式会社C&G Value Designが運営する、ザ・コレクション・オブ・クール&グラマラス アライアンス（CCGアライアンス）のHILLTOP RESORT FUKUOKA（総支配人：鎗水 浩治、客室数：46室、所在地：福岡県福岡市中央区輝国1-1-33）は、『THE GARDEN BRASSERIE』を、2026年4月18日（土）より期間限定でオープンいたします。

また、これに先立ち2026年3月19日(木)より予約受付を開始いたします。

2025年にリニューアルオープンした『THE GARDEN BRASSERIE』は、空と風を感じる開放的なテラス空間で食事を楽しめるビアテラスです。ウッドデッキの先には、福岡の街並みと豊かな緑が織りなすパノラマビューが広がり、この場所ならではの開放感に包まれます。足元にはオレンジ色のランタンが温もりを添え、夜には福岡の街を一望するダイナミックな夜景をご堪能いただけます。

2Fのルーフトップテラスエリアでは、より空に近い空間で贅沢なひとときをお楽しみいただけます。2Fへと続く階段の先には、開放感あふれるラグジュアリーでありながらスタイリッシュな空間が広がり、自然と会話も弾みます。さらに、1Fのガーデンラウンジエリアでは、ご家族やご友人との交流を深めながら、穏やかであたたかな時間をお過ごしいただけます。

料理は、BBQに加え、フレンチをベースに和・アジアン・地中海などのエッセンスを融合させたフュージョンキュイジーヌをビュッフェスタイルで提供。爽やかな風を感じながら、ドリンクとともにここでしか味わえない料理をお楽しみいただけます。

昼は陽光が降り注ぐ開放的なランチタイム、夜は福岡の街の夜景を望むスタイリッシュなビアテラスとして。

さまざまなシーンに寄り添う空間で、心に残る特別なひとときをお過ごしいただけます。

【THE GARDEN BRASSERIE 概要】

■ディナー

営業期間：4月18日(土)～10月31日(土)

営業時間：18:00～22:00(内2時間制)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54589/table/72_1_f931cbf5117e895f22bc78a70075c741.jpg?v=202603161051 ]

■ランチ(土日祝日限定)

営業期間：9月19日(土)～10月25日(日)

営業時間：12:00～15:00(内2時間制)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54589/table/72_2_b3cdb0e51714d47ff0cb9133cd1b50aa.jpg?v=202603161051 ]

最大収容人数：２０６名(ガーデンラウンジエリア １４２名、ルーフトップテラスエリア ６４名)

休業日：悪天候時・休館日等

予約方法：公式ホームページ・お電話

提供形態：BBQ+ビュッフェスタイル(食べ飲み放題)

※悪天候の場合、中止、または時間短縮になる可能性もございます。

《お客様からのお問い合わせ》

HILLTOP RESORT FUKUOKA

〒810-0032 福岡県福岡市中央区輝国1-１-３３

Tel: 092-771-2131

https://hilltopresort-fukuoka.com/

株式会社C&G Value Designは、「街のブランド価値を高める」をビジョンとし、施設のみならず地域ブランドの価値を高め、観光事業の活性化にも寄与してまいります。