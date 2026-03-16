【SIGNATE】日本全体のAI人材発掘・育成を加速する！業界横断の企業対抗AIコンペティション「SIGNATE Cup 2026 春」開催決定

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、企業対抗AIコンペティション「SIGNATE Cup 2026 春」を、2026年5月25日から開催いたします。

本大会は、企業に所属するAI・データ活用人材が企業や業界の垣根を越えて参加し、実務に直結する課題を通じて分析力や示唆導出力を競う実践型コンペティションです。単なるAIの予測精度を競う形式とは異なり、データ分析から導かれるビジネスへのインサイトやアクションの質を重視することで、インプット学習だけでは実現できないアウトプット重視のデータ活用力養成を目的としています。



■ 開催背景・目的

企業におけるDX・AX（AI Transformation）推進が加速する中、日本国内の、AIやデータを「使える」人材は71.6％も不足している（※）と言われており、その人材の総数を増やすことが日本全体の喫緊の課題となっています。

「SIGNATE Cup」は、前述の課題を解決するために、「データを分析し、実際のビジネスへのインサイトを導き出せる人材」を発掘、育成するために設計された企業対抗型のAIコンペティションです。

本大会では、

- ビジネスのゴールに直結する課題をデータから捉える力- 分析結果を意味のある解釈へ昇華する力- 実務に活きる示唆を導く力

を育成する教育専用テーマを採用。競技を通じて企業内のAI活用力を底上げするとともに、データサイエンス人材の発掘・育成・企業の垣根を超えた交流の場を創出します。

（※）出典：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「DX動向比較2025」

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-data-collection-2025.pdf

■ 開催概要

タイトル：企業対抗AIコンペティション「SIGNATE Cup 2026 春」

開催期間：2026年5月25日（月）～6月26日（金）

課題内容： 「ビジネスのゴールに直結する課題」をテーマに設計された教育専用データ分析課題

詳細はウェブサイトでご確認ください

https://service.signate.jp/campaign/s-cup/2026s

■参加企業

決定次第、順次公開予定



■ 参加・入賞特典

▶ 最先端AIプラットフォームを無償提供

参加者はコンペ期間中、最先端AIプラットフォーム Dataiku(https://www.dataiku.com/ja/) を無料で利用可能です。

高度なデータ分析環境を活用しながら、実践的なAI開発を体験できます。

▶ 総合優勝チーム特典

総合優勝チームには、こだわる人の“理想のキーボード”として高い支持を集める

Happy Hacking Keyboard (https://happyhackingkb.com/jp/)を進呈いたします。

■ 企業対抗AIコンペティション「SIGNATE CUP」とは？

複数の企業が共通のデータ分析課題に挑戦し、所属社員同士がスキルを競い合う企業対抗型のAIコンペティションです。参加者は与えられたデータセットをもとにAIモデルの構築や高度な分析手法を駆使し、実務に直結する課題解決に取り組みます。

単なる予測精度の競争にとどまらず、分析結果から導かれるビジネスへの示唆やアクションの質までを重視する点が特徴です。競争と協働を通じてノウハウ共有や組織横断的な学習を促進し、データサイエンス人材の発掘・育成・キャリア形成を支援するとともに、企業のAI内製化やAX（AI Transformation）推進を実践的に後押しします。

過去開催時には、過去開催時には、トヨタ自動車様、ブリヂストン様、三菱電機様をはじめ、累計31社・758名が参加し、社内研修だけでは得られない「熱量」と「刺激」を参加社員の皆様に提供してきました。

SIGNATEは今後も、実践機会の創出を通じて企業のAI内製化と人材育成を加速し、日本全体のAI活用力向上に貢献してまいります。

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp