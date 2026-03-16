【Surveroid】AI/DX 営業・マーケティング展 2026 SpringにてマルチAIエージェントによるアンケート作成機能「Survey Agent」のデモを展示

株式会社マーケティングアプリケーションズ

株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司）は、2026年3月24日（火）～3月25日（水） に東京ビッグサイトで開催される「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に出展します。

ブース出展内容

出展期間中は、マルチAIエージェントによるアンケート作成機能「Survey Agent」のデモを展示します。

Survey Agentはセルフ型マーケティングリサーチツール「Surveroid」上で利用できるマルチAIエージェントによる対話型アンケート作成機能です。

「商品・サービス名」「事業課題」「データ活用目的」の3点を入力するだけで、AIエージェントが初期仮説やリサーチの方向性を提案し、アンケート内容やデータの集計・活用方法まで自動生成します。

- アンケートを作るときには何から始めれば良いかわからない- 解き明かしたい課題に対しての設問設計に自信が持てない- 得られるデータが課題や目的に沿っているか不安になる

本サービスはこうした当社の顧客接点から得られた「リサーチを実施する際の不安や悩みへの対処ノウハウ」を反映しており、リサーチ経験の有無に関係なく、AIエージェントとの対話を通して誰でも迷わずマーケティングリサーチを実施できる環境を提供するサービスとなっています。

なお、当社ブースにご来展頂きました方には最大22,000円相当のSurveroidの利用特典のプレゼント企画をご用意しております。

展示会概要

展示会名称 ： AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring

参加方法 ： 事前登録制（参加費：無料）

会場 ： 東京ビッグサイト 東4ホール

開催方法 ： リアル開催（会場のみでの開催）

住所 ： 東京都江東区有明3-11-1

主催 ： 株式会社イプロス

セルフ型アンケートツール「Surveroid」について

変化の激しい現代において生活者に直接問いかけてデータを得る「アスキングデータ」の重要性が更に高まる中、「新規事業での商品・サービスのニーズ調査」「社内・社外の提案資料の裏付けデータ」「クリエイティブの効果測定」「商品の認知率調査」等、直接問いかけることでのみ検証ができるシーン、即時性が求められるシーンでSurveroid は皆様にご利用いただいています。

「リサーチのハードルを下げる」をプロダクトビジョンとして掲げ、Surveroid では「聞く」ことを皆様のビジネスの当たり前に変えていき、経験と勘のみに頼った意思決定ではなくデータに基づいた意思決定ができるようにサービスのご提供を目指してまいります。

URL：https://surveroid.jp/

会社概要

会社名：株式会社マーケティングアプリケーションズ

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿 16階

代表取締役：竹中 司

設立：2022年5月26日

資本金：1億円

事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール／ソフトウェア、システムソリューション

URL：https://mkt-apps.com/

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社マーケティングアプリケーションズ

サーベロイドカスタマーサポートお問い合わせ窓口

https://surveroid.jp/promote/inquiry/

※オンラインミーティングにて無料のサービス説明を行っております。お気軽にご予約ください。

https://timerex.net/s/ai.ono_7782_693f/4ffb1bd9