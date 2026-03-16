【はま寿司】「大切りまぐろはらみ」が100円（税込110円）！　「はま寿司の大切り旨ねた祭り」開催！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社はま寿司（代表取締役社長：南 哲史 本社：東京都港区）が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」は、3月17日（火）より、「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を全国の店舗で開催します。※ 一部店舗では価格が異なります。

本フェアでは、マグロ1尾から数％しか取れない“はらみ”を大切りでご提供する「大切りまぐろはらみ」とタマネギや人参、サツマイモなどの野菜をサクサクのかき揚げにした「特大5種野菜のかき揚げ握り」を100円（税込110円）でご提供します。

また、香ばしく炙った脂のりの良いサーモンをたっぷり堪能できる「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」や、火山などの豊かな自然に囲まれた噴火湾で育った、柔らかな身と甘みが特長の「噴火湾産 大粒ほたて」、赤身の中でも濃厚な味わいの“中落ち”をたっぷり盛りつけた「山盛り 本鮪(まぐろ)中落ちつつみ」が登場します。

至福の一貫シリーズでは、シャリに合う特製タレで味付けした豚の角煮を大判でご堪能いただける「大判豚角煮握り」、脂のりが良くとろけるような味わいの「地中海産 大切り本鮪中とろ」を販売します。

サイドメニューでは、アサリと帆立の旨みがたっぷり詰まった茶碗蒸しに、出汁の優しい風味のあんをかけた「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」、まろやかなチーズとスパイスがほんのり香るカレーを春巻きの皮で包み、パリパリに揚げた「パリパリチーズカレー春巻（２本）」をお楽しみいただけます。

はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計80名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券

3,000円分が当たるキャンペーンを実施します。奮ってご参加ください。

ぜひこの機会に、はま寿司で「はま寿司の大切り旨ねた祭り」をお楽しみください。

大切りまぐろはらみ 100円（税込110円）特大5種野菜のかき揚げ握り 100円（税込110円）山盛り 炙りとろサーモンつつみ 160円（税込176円）噴火湾産 大粒ほたて 160円（税込176円）山盛り 本鮪中落ちつつみ 210円（税込231円）大判豚角煮握り 290円（税込319円）地中海産 大切り本鮪中とろ 290円（税込319円）たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し 290円（税込319円）パリパリチーズカレー春巻（２本） 220円（税込242円）

★Xキャンペーン詳細★

〈実施期間〉

3月16日（月）10:30～3月18日（水）23:59

〈応募方法〉

１.はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://x.com/hamasushi_jp)）をフォロー

２.「＃はま寿司の大切り旨ねた祭りこれ食べる」と【食べたいねた】を記載の上、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト

〈賞品〉

抽選で合計80名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分をプレゼント！

※ 画像はイメージです。 ※ 商品はなくなり次第終了です。

※ 一部商品は販売期間が異なります。 ※ 662店舗で販売予定です。（3月16日時点）