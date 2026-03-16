【福岡県朝倉市】杷木松末アウトドアヴィレッジが新設備「プライベートドッグラン付き客室」の提供を開始

株式会社FoundingBase

福岡県朝倉市のグランピング宿泊施設「杷木松末アウトドアヴィレッジ」（運営：株式会社FoundingBase、本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、3月16日（月）より、新たに「プライベートドッグラン」を併設した客室の提供を開始いたします。

新設備「プライベートドッグラン」とは

「共有ドッグランでは、他のワンちゃんを怖がってしまう」「BBQ中など目を離すのが不安」といった滞在中の不便を解消するために新設した、客室併設のプライベートドッグランです。

開発の背景

当施設のコンセプトは、『おいしい！も、たのしい！も、うちの子と』。

滞在中のすべての時間をワンちゃんと一緒に過ごしてもらいたいという思いのもと、施設を運営しています。

ドッグランもその思いがサービスとなったもので、多くのお客様にご好評いただく一方、「共有のドッグランでは他の犬が気になって遊べない」という悩みや、滞在中の細かな不便さも浮き彫りになりました。

そこで、周囲の環境や時間を気にせず、飼い主様と愛犬が気兼ねなく過ごせる専用空間の設置に至りました。

プライベートドッグランの特徴

- 室内から見守れる設計：テント内にいても愛犬が遊ぶ様子を確認できるよう、柵の木材をあえて不規則に配置し、上部に隙間を設けています。- 小型犬の脱走防止：小さな隙間からの抜け出しを防ぐため、柵の下部の構造には特に配慮して設計しました。- 飽きさせない非対称な形状：客室ごとにドッグランの形が異なります。「いびつな形の方が犬が喜ぶ」というお客様の声を反映し、あえて不規則な形状にすることで、犬の好奇心を刺激する工夫を施しています。

プライベート空間なので、犬見知りしてしまうワンちゃんも周囲を気にせずストレスフリーに遊べます。また、BBQなど火を扱う食事中でも目の届く範囲で安全に遊ばせることができるほか、外でしか排泄できないワンちゃんのトイレスペースとして、深夜・早朝を問わず気兼ねなくご利用いただけます。

施設担当者の声

「日中は施設内の広い共有ドッグランで思い切り走っていただき、日が落ちてからはお部屋に併設されたプライベートドッグランでゆったりと過ごす。そんな滞在を楽しんでいただきたいです。ワンちゃんも飼い主さまも、本当に安心できる空間づくりにこだわりました。」

ご利用料金・客室情報

客 室 名 ：【安心のプライベートドッグラン付き】大型ドームテント

提供開始日 ：2026年3月16日（月）

宿泊可能人数：最大4名

料 金 ：1名様 \14,000～（税込） ※ドームテント4名利用・素泊まりの場合

利用条件 ：愛犬の頭数や犬種に制限はありません。

※5種以上の混合ワクチンおよび狂犬病ワクチンの接種（接種後2週間～1年以内）が必須です。

※チェックイン時に各種ワクチンの接種証明書をご持参いただき、利用規約・同意書へのご署名をお願いいたします。

施設情報

予約はこちら :https://hakimasue-outdoor.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202603_private_dogrun

杷木松末アウトドアヴィレッジ

〒838-1502

福岡県朝倉市杷木松末字相ケ谷849番地

営業時間：9:00-18:00（定休日：月曜・火曜 ※夏休み期間を除く）

電話番号：050-5482-3331

アクセス：杷木ICから車で約10分

HP ：https://hakimasue-outdoor.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 朝倉市拠点

電話番号：050-5482-3331

メール ：hakimasue_outdoor@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般