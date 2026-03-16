AIコマースプラットフォーム「ecforce」、UGC・AIレビューツール「UGCクリエイティブ」とAPI連携を開始

株式会社SUPER STUDIO

AIコマースプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表者：代表取締役社長 CEO 林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）は、株式会社コマースフォース（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小野瀬冬海、以下：コマースフォース）が提供するAIレビューツール/AI UGCツール「UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）」とAPI連携を開始したことをお知らせします。今回の連携により、ecforce内にある商品情報・注文データなどの連携が可能となるため、商品購入者へのレビュー依頼を自動化できるようになります。これにより、コマース事業者の業務効率化とUGC生成・レビュー収集率の向上が期待できます。

連携の背景

近年、コマース業界において、ユーザーによるSNS投稿やレビュー、ブログなど、自発的に作成・発信するコンテンツ（UGC）は、購入検討時の信頼性を高める重要な要素となっています。しかし、業務リソースや仕組み不足により、UGC施策の実施に至らないケースが多く見受けられます。具体的には、PR投稿といった単発の施策に依存してしまい、実際の購入者から継続的にリアルな声が自然発生する仕組みを構築できていなかったり、レビュー依頼のプロセスが自動化されていなかったりするため収集率が低迷するだけでなく、運用担当者の多大な工数を圧迫しているケースも少なくありません。さらに、商品情報の更新作業が煩雑であるために、最新のレビュー収集にまで手が回らないといったデータ管理と運用負荷も大きな課題となっています。

このような課題を解決すべく、今回ecforceは、ecforce partnersであるコマースフォースが提供する「UGCクリエイティブ」とAPI連携を開始しました。これにより、購入者に対してレビュー投稿を促すフローを自動化することが可能になり、レビュー依頼メールの自動化などの業務効率化はもちろん、レビュー収集率の増加など更なるUGC活用の促進を目指してまいります。

UGCクリエイティブとのAPI連携について

本API連携により、商品情報の即時更新や柔軟なレビュー依頼メールの自動化などの仕組みが整うことで、日々のレビュー収集・掲載・分析・改善の運用業務の効率化を実現させることができます。これにより、UGCを活用しているコマース事業者はもちろん、これから自社ECにUGCを活用したいコマース事業者にとっても、より扱いやすい環境が整います。

・レビュー依頼メールの自動化による業務効率化

ecforce内に保有する自社の顧客データが活用できるようになり、購入者に対してレビュー投稿を促すフローを自動化。商品やサービス購入のタイミングでレビュー投稿を促すレビュー依頼メールが送信されることで、購入回数に応じて継続的に購入者による本物のレビューを自動的かつ継続的に生成する機会を創出し、レビュー依頼（生成）～レビュー収集までを自動化できます。また、ecforceの商品データが「UGCクリエイティブ」に自動で同期され、商品内容・画像・価格など、常に最新の内容が正確に反映されます。

・レビュー収集率の向上によるUGC活用の効果最大化

注文データをリアルタイム、かつ正確に取り込むことで、レビュー依頼メールの送り漏れや遅延が防止でき、レビュー収集率の向上につながります。また、収集されたレビューは「UGCクリエイティブ」にリアルタイムで同期され、LP/記事LP/ECサイトへの掲載・分析・改善までワンストップで行えることから、UGC・レビュー施策の運用の手間やレビュー収集率の悪さといった要因を取り除くことができます。さらに、「レビューの生成・収集・掲載・分析・改善」のUGC運用サイクルを高速で回すことで、UGC施策の効果の最大化に寄与します。

お申込み方法について

本連携をご希望の場合は、下記フォームにてお客様情報をご入力のうえ、お申込みください。

お申込みURL：https://ugc-creative.com/contact

UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）について

AIレビューツール/AI UGCツール「UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）」は、レビュー（★★☆＋テキスト）、SNS投稿（Instagram、TikTok、X、YouTube など）、スタッフ投稿（スタッフレビュー、スタッフ写真、スタッフ動画）、動画コマースなど、様々なUGC（ユーザー生成コンテンツ）の生成・収集・掲載・分析・改善まで一気通貫でAIで自動化させ、CVRからLTVまで、あらゆるECサイトの売上向上を実現させるオールインワンのAI レビュー＆UGCツールです。

コマースフォースは、2017年創業以来、累計500社超のEC総合支援を行っており、「UGCクリエイティブ」以外にもEFOのAI決済チャットボットツール「ECチャットボット（EC CHATBOT）」、UGC生成ツール「ECキャスティング（EC CASTING）」など包括的にEC事業者を支援しております。

UGCクリエイティブの詳細はこちら：https://ugc-creative.com/

AIコマースプラットフォーム「ecforce」について

ecforceは、コマースDXの実現に向け、AI-Readyなシステム基盤を構築する「AIコマースプラットフォーム」です。AIなどの最先端の技術革新をいち早く取り入れ、コマースDXでビジネス全体を最適化することを目指します。マーケティングの最適化や販売チャネルの強化はもちろん、AI駆動型のデータ活用、業務改善、実行までコマースビジネスに特化した様々なプロダクトを提供しながら専門性の高い意思決定や創造的な取り組みに集中できる環境を生み出します。これにより、誰もが事業運営・推進ができる基盤を構築することで、「コト、モノにかかわる全ての人々の顧客体験を最大化する」というSUPER STUDIOのミッションを実現します。

詳細や、お申し込みは下記リンクをご参照ください。

https://ec-force.com/

SUPER STUDIOについて

[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役社長 CEO 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F

[資本金]

9,686,420,000円（資本準備金含む）

[事業内容]

AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業

[URL]

https://super-studio.jp/

※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。