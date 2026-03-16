【Maison de FLEUR】「ポケピース」コレクションが初登場！『ポケットモンスター』30周年を記念したアイテムが3月27日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、『ポケットモンスター』の30周年を記念し、「ポケピース」との初コレクションを2026年3月27日（金）に全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

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1996年の誕生以来、世代や国境を超えて愛され続けている『ポケットモンスター』の30周年を祝して、Maison de FLEUR初となる「ポケピース」企画が実現。「ポケピース」とは、世界のどこかにあるちいさなまちを舞台にポケモンとにんげんたちがシェアハウスでともに暮らす様子を描いたシリーズです。本コレクションでは、ドーナツやカップケーキなどのスイーツモチーフにリボンディテールを掛け合わせた、やわらかなタッチが魅力のアイテム全26種を展開いたします。

注目は、ツイード素材を使用した人気のフリルハンドルトートバッグ。フロントに、ピカチュウやポッチャマ、マホイップが首を傾ける愛らしい姿を刺繍であしらいました。各キャラクターに合わせて、カラーリボンを添えた同素材のラウンドポーチやタオルハンカチもご用意しております。

Maison de FLEURのブランドを象徴するダブルリボントートバッグには、ポケピースのなかまたちを箔プリントで表現。存在感のあるリボンとアートが調和し、本コレクションならではの大人可愛いデザインに仕上げました。

そのほか、艶やかなアセチ素材にポケモンをデザインしたチャームやぷっくりとしたリボンが目を惹く総柄プリントのポーチもラインアップ。チャームは、ピカチュウ、ピチュー、ポッチャマ、モクロー、ヒバニー、マホミル、マホイップ、ニャスパーの全8種を取り揃えました。バッグやポーチのファスナー引き手には、モンスターボールモチーフとMaison de FLEURのロゴを表裏それぞれに刻印し、細部にまでこだわりました。

Maison de FLEUR初となる「ポケピース」コレクションに、ぜひご注目ください。

■Maison de FLEUR 『ポケピース』 販売概要

発売日：2026年3月27日（金）※ECサイトは同日12時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗

自社ECサイト「STRIPE CLUB」 （https://stcl.page.link/LB1h）、ZOZOTOWN

販売アイテム：バッグ、ポーチ、ハンカチ、チャーム 全26種

■Maison de FLEUR 『ポケピース』 アイテム詳細

※価格は税込

フリルトートバッグ

全3種

価格：\7,700

ツイードラウンドポーチ

全3種

価格：\4,700

刺繍タオルハンカチ

全7種

価格：\1,980

ポケモン ダブルリボントート

カラー：Pink/Black

価格：\6,900

リボンチャーム

全8種

価格：\3,300

ポケモン プリントポーチ

カラー：Pink/Light Yellow/Green

価格：\4,200

ポケピースとは

世界のどこかにある、ちいさなまち。ポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウスがありました。

ここでのくらしは、のんびりきまま、自由な毎日。みんなでおひるねしたり、特別な日にはパーティーをしたり。

ポケモンたちの、“ピース” なくらし。ちょっとのぞいてみませんか。

「ポケピース」公式サイト：https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/(https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/)