ふかふかで可愛い！用途に合わせて選べる3サイズの「ぽてっとベアーぬいぐるみ」がエブリデイオリジナル景品として登場
「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫/本社：埼玉県桶川市以下、当社）は、当社が展開するクレーンゲーム景品シリーズ「エブリデイ オリジナル景品」として、新たにクレーンゲームのプロ監修のふかふかで大きな「ぽてっとベアーぬいぐるみ」が登場します。
エブリデイとってき屋オリジナル景品の、「ぽてっとベアー ぬいぐるみ」は思わず抱きしめたくなる、やわらかな手触りとやさしい表情が魅力のテディベア。胸元の大きなリボンと、足裏のハートマークがワンポイントになった、可愛らしさあふれるデザインです。お部屋に飾るのはもちろん、ギフトにもぴったりのアイテムとなっています。サイズは用途に合わせて選べる全3種展開。さらに本商品は、クレーンゲームのプロ・五十嵐直也氏の監修となっており、見た目の可愛さだけでなく、“思わず狙いたくなる”クレーンゲーム景品としての魅力にもこだわりました。
クレーンゲームプロ五十嵐直也氏
クレーンゲーム歴約40年。日本で初めて超難関の「クレーンゲーム達人検定プロ1級」に合格し、現在はクレーンゲームのプロとして、YouTubeやテレビ番組など多くのメディアに出演している。
【商品概要】
商品名：ぽてっとベアーぬいぐるみLサイズ
■提供開始日：2026年3月11日（水）
■展開店舗：
・エブリデイ行田店
・エブリデイとってき屋東京本店
・エブリデイ多摩ノ国店
・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場
■サイズ：約26cm
■種類：1種類
※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。
※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
商品名：ぽてっとベアーぬいぐるみMサイズ
■提供開始日：2026年3月11日（水）
■展開店舗：
・エブリデイ行田店
・エブリデイとってき屋東京本店
・エブリデイ多摩ノ国店
・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場
■サイズ：約19cm
■種類：1種類
※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。
※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
商品名：ぽてっとベアーぬいぐるみSサイズ
■提供開始日：2026年3月11日（水）
■展開店舗：
・エブリデイ行田店
・エブリデイとってき屋東京本店
・エブリデイ多摩ノ国店
・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場
■サイズ：約14cm
■種類：1種類
※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。
※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【会社概要】
会社名：株式会社東洋
本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階
電話番号：048-593-2525
コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)
≪クレーンゲーム・カンパニー≫
・エブリデイ 公式サイト
https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)
・『エブリデイ行田店』
公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)
・『エブリデイとってき屋 東京本店』
公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)
・『エブリデイ多摩ノ国店』
公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)
・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』
公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)
【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】
クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋
運営会社 株式会社東洋
広報担当・責任者 五十嵐・金井
広報直通電話番号
070-3607-2852（五十嵐直通）
080-5936-1256（金井直通）
広報専用メールアドレス
toyo-press@toyo-egroup.jp