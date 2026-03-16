ふかふかで可愛い！用途に合わせて選べる3サイズの「ぽてっとベアーぬいぐるみ」がエブリデイオリジナル景品として登場

株式会社東洋

「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫/本社：埼玉県桶川市以下、当社）は、当社が展開するクレーンゲーム景品シリーズ「エブリデイ オリジナル景品」として、新たにクレーンゲームのプロ監修のふかふかで大きな「ぽてっとベアーぬいぐるみ」が登場します。

エブリデイとってき屋オリジナル景品の、「ぽてっとベアー ぬいぐるみ」は思わず抱きしめたくなる、やわらかな手触りとやさしい表情が魅力のテディベア。胸元の大きなリボンと、足裏のハートマークがワンポイントになった、可愛らしさあふれるデザインです。お部屋に飾るのはもちろん、ギフトにもぴったりのアイテムとなっています。サイズは用途に合わせて選べる全3種展開。さらに本商品は、クレーンゲームのプロ・五十嵐直也氏の監修となっており、見た目の可愛さだけでなく、“思わず狙いたくなる”クレーンゲーム景品としての魅力にもこだわりました。

クレーンゲームプロ五十嵐直也氏

クレーンゲーム歴約40年。日本で初めて超難関の「クレーンゲーム達人検定プロ1級」に合格し、現在はクレーンゲームのプロとして、YouTubeやテレビ番組など多くのメディアに出演している。

【商品概要】

商品名：ぽてっとベアーぬいぐるみLサイズ

■提供開始日：2026年3月11日（水）

■展開店舗：

・エブリデイ行田店

・エブリデイとってき屋東京本店

・エブリデイ多摩ノ国店

・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場

■サイズ：約26cm

■種類：1種類

※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。

※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。





商品名：ぽてっとベアーぬいぐるみMサイズ

■提供開始日：2026年3月11日（水）

■展開店舗：

・エブリデイ行田店

・エブリデイとってき屋東京本店

・エブリデイ多摩ノ国店

・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場

■サイズ：約19cm

■種類：1種類

※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。

※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。





商品名：ぽてっとベアーぬいぐるみSサイズ

■提供開始日：2026年3月11日（水）

■展開店舗：

・エブリデイ行田店

・エブリデイとってき屋東京本店

・エブリデイ多摩ノ国店

・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場

■サイズ：約14cm

■種類：1種類

※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。

※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。





【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)







・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)





【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当・責任者 五十嵐・金井

広報直通電話番号

070-3607-2852（五十嵐直通）

080-5936-1256（金井直通）

広報専用メールアドレス

toyo-press@toyo-egroup.jp