ハウスコム、BEST ENGAGEMENT AWARD 2026「ベストチーム賞」を受賞

ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区 代表取締役社長執行役員：田村 穂、以下ハウスコム〕は、株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役 成田 靖也、以下Take Action）が主催する「BEST ENGAGEMENT AWARD 2026」において「ベストチーム賞」を受賞したことをお知らせします。

ハウスコムは2024年9月より、従業員同士が日々の感謝や応援の気持ちをコインとして贈り合う社内コミュニケーションプラットフォーム「THANKS GIFT」を導入しています。現在、全国240店舗以上、約1,200名の従業員が利用しており、利用率はほぼ100％、稼働率は直近の2月時点で74%と、多くの従業員に日常的に活用されています。

また、導入時から現在までに従業員同士で贈り合ったコインの総流通量は約5.6万件にのぼり、従業員数から試算すると1人あたり平均約50回の感謝が社内でやり取りされています。さらに、掲示板の投稿数は累計618件（2026年3月12日現在）となり、1年前と比べて約5倍に増加しています。

これらのデータから、単なる社内SNSツールの導入にとどまらず、従業員同士の感謝や称賛が日常的に交わされる文化が組織全体に定着していることが分かります。

■社長から新入社員まで、“全員がチーム”という組織文化

本取り組みの特徴は、特定の担当部署を設けず、社長から新入社員まですべての従業員が主体的に参加する仕組みとして運用している点です。

これにより、各店舗で自然に感謝の文化が広がり、従業員同士が互いの個性や魅力を認め合う風土が生まれています。

昨年夏に実施した従業員エンゲージメントの調査では、従業員エンゲージメントを示すeNPSスコアが前年比で7.74%改善するなど、組織文化の変化が数値としても表れています。

■今回の受賞につながった取り組み

1) 社長から全従業員へ「1万ポイント」サプライズ

年に一度行われる経営計画発表説明会では、社長から全従業員へ感謝の気持ちを込めた「1万ポイント」を一斉贈呈するサプライズ施策を実施。組織全体に強い一体感とモチベーションを生み出す象徴的な取り組みとなりました。

2) 全国店舗をつなぐ「地域リレー投稿」

全国の店舗がバトン形式で地域の魅力を発信する「地域リレー投稿」を実施。店舗間交流を促進し、拠点を越えたコミュニケーション活性化を実現しました。

こうした施策の積み重ねにより、店舗内・店舗間の連携が強まり、組織全体のチーム力向上につながりました。

■ BEST ENGAGEMENT AWARDについて

「BEST ENGAGEMENT AWARD」は、従業員を大切にし、組織エンゲージメントの向上に取り組む企業を表彰するアワードです。従業員同士の感謝・称賛の文化づくりや、組織の一体感を高める取り組みを実践している企業が選出されます。

■ハウスコム代表コメント（代表取締役 社長執行役員 田村 穂）

今回の受賞にあたり、社長である私から新入社員までが一つのチームとなり、この取り組みを進めてきました。もともとハウスコムには、従業員の「個」を尊重する文化があります。その文化をさらに発展させ、従業員が自らウェルビーイング、つまり「幸せ」をつかみ取ってほしいと考えてきました。エンゲージメントが高まれば顧客体験の価値も向上し、結果として企業価値の向上につながると考えています。そうした中で出会ったのがTHANKS GIFTであり、この出会いによって、私たちは理想とするウェルビーイングの実現に着実に近づいています。

その結果、全従業員参加型の情報発信が実現しました。THANKS GIFTを通じて店舗や部門を越えたコミュニケーションが活性化し、遠くの仲間だけでなく、身近な仲間同士でも感謝を伝え合う文化が広がっています。特定のメンバーが主導するのではなく、従業員が自発的・自立的に動かしていく取り組みとして、今後も継続していきます。

■ハウスコム株式会社概要

全国で直営店とフランチャイズ加盟店、合わせて240店舗以上を展開し、賃貸仲介サービスを提供するハウスコムは、ITやAIの力で従業員体験と顧客体験の最適な連携を追求し、お客様一人ひとりを「幸せあふれる、未来の暮らしへ」と導くための住まい探しを提供してまいります。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 田村 穂

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/