春、「蚊」は気温15度で活動開始！専門家に聞く「蚊」の行動レポートを公開！

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翠松堂製薬株式会社

翠松堂製薬株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：谷村真一）が販売するベビースキンケアブランド「ママフィ」は、乳幼児から大人まで使えて長時間虫をよせつけない「ママフィ　しっかり虫よけクリーム」のポンプタイプ（150g）を2026年3月19日（木）より発売します。



ママフィ　しっかり虫よけクリーム　150g

ポンプタイプ発売にともない、有限会社モストップ 取締役　害虫防除技術研究所の白井良和所長に「蚊の行動パターン」をおうかがいしました。暮らしの中のどこにでも出没する蚊たち。でも、その生態は意外に知られていません。春、蚊が活動を始める時期に知りたい情報をまとめましたのでレポートいたします。　


※1 楽天市場・Amazon.co.jpほか　※2 バラエティストア・大型スーパーマーケット



【レポート１】春、蚊に刺されないために気を付けたいこととは？


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_1_128450d66aad9bf72a8a9b78dfcc66ef.jpg?v=202603161051 ]

【レポート2】意外と知らない蚊の行動パターンについて


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_2_90154e22848bb83f8625b97fa49edb37.jpg?v=202603161051 ]

【レポート3】「蚊」の生態について


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_3_f4c822473ae352c70ef4227b21c8a5fd.jpg?v=202603161051 ]

【監修】


有限会社モストップ 取締役　害虫防除技術研究所　所長　白井良和




【製品概要】


この春、たっぷり使えるポンプタイプが新登場！
乳幼児から大人まで使えて、長時間虫をよせつけない。
ママフィの「しっかり虫よけクリーム」

製品名：ママフィ しっかり虫よけクリーム（販売名：ママフィ 虫よけクリームN）


＜防除用医薬部外品＞


容量：150g 1,991円（税込）※2026年3月19日（木）発売／60g 1,100円（税込）※発売中



ママフィ　しっかり虫よけクリーム　150g（2026年3月19日（木）発売）

ママフィ　しっかり虫よけクリーム　60g（発売中）

ママフィ　しっかり虫よけクリーム（テクスチャー）

【製品特長】


●独自技術＜持続型カプセル処方＞採用により、高い虫よけ効果と肌へのやさしさを両立。


・アルコール不使用のクリームタイプなので有効成分＜ディ―ト＞がゆっくり揮発し、虫よけ効果が続きます。


・有効成分はカプセル化しているため、肌に直接触れることがありません。



ママフィ　しっかり虫よけクリーム　独自技術

●べたつかず、さらっとした使い心地です。


●爽やかなレモングラスの香り。


●クレンジング不要。せっけんで簡単に落とせます。


●乳幼児※1から大人まで使えます。アレルギーテスト済 、パッチテスト済※2、低刺激性、弱酸性。


●無着色、アルコール（エタノール）不使用の無添加。小児科医による乳幼児連用試験済※2。


※1 生後6か月以上　※2 すべての方の肌にアレルギーや刺激が起こらないわけではありません。


【効果・効能】


蚊成虫、ブヨ（ブユ）、サシバエ、ノミ、イエダニ、マダニ、アブ、トコジラミ（ナンキンムシ）の忌避


【使用方法】


適時適量をとり、首筋、腕、足等の皮膚の露出部分に塗布してください。


※日やけ止めを併用する場合は、日やけ止めの後に本品を塗布してください。



【使用上の注意】


●生後6か月から使用できます。


●6か月以上2歳未満は1日1回まで、2歳以上12歳未満は1日1～3回まで塗布できます。


●12歳未満は顔には使用しないでください。


●目の周囲や粘膜、傷口には使用しないでください。



【お客様のお問い合わせ】


翠松堂製薬　カスタマーセンター


103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-5-6 日本橋大江戸ビル4F 402号室


TEL 0120-089961


www.mamafy.jp