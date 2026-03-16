春、「蚊」は気温15度で活動開始！専門家に聞く「蚊」の行動レポートを公開！

翠松堂製薬株式会社

翠松堂製薬株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：谷村真一）が販売するベビースキンケアブランド「ママフィ」は、乳幼児から大人まで使えて長時間虫をよせつけない「ママフィ しっかり虫よけクリーム」のポンプタイプ（150g）を2026年3月19日（木）より発売します。

ママフィ しっかり虫よけクリーム 150g

ポンプタイプ発売にともない、有限会社モストップ 取締役 害虫防除技術研究所の白井良和所長に「蚊の行動パターン」をおうかがいしました。暮らしの中のどこにでも出没する蚊たち。でも、その生態は意外に知られていません。春、蚊が活動を始める時期に知りたい情報をまとめましたのでレポートいたします。

※1 楽天市場・Amazon.co.jpほか ※2 バラエティストア・大型スーパーマーケット

【レポート１】春、蚊に刺されないために気を付けたいこととは？

【レポート2】意外と知らない蚊の行動パターンについて

【レポート3】「蚊」の生態について

【監修】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_1_128450d66aad9bf72a8a9b78dfcc66ef.jpg?v=202603161051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_2_90154e22848bb83f8625b97fa49edb37.jpg?v=202603161051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_3_f4c822473ae352c70ef4227b21c8a5fd.jpg?v=202603161051 ]

有限会社モストップ 取締役 害虫防除技術研究所 所長 白井良和

【製品概要】

この春、たっぷり使えるポンプタイプが新登場！乳幼児から大人まで使えて、長時間虫をよせつけない。ママフィの「しっかり虫よけクリーム」

製品名：ママフィ しっかり虫よけクリーム（販売名：ママフィ 虫よけクリームN）

＜防除用医薬部外品＞

容量：150g 1,991円（税込）※2026年3月19日（木）発売／60g 1,100円（税込）※発売中

【製品特長】

ママフィ しっかり虫よけクリーム 150g（2026年3月19日（木）発売）ママフィ しっかり虫よけクリーム 60g（発売中）ママフィ しっかり虫よけクリーム（テクスチャー）

●独自技術＜持続型カプセル処方＞採用により、高い虫よけ効果と肌へのやさしさを両立。

・アルコール不使用のクリームタイプなので有効成分＜ディ―ト＞がゆっくり揮発し、虫よけ効果が続きます。

・有効成分はカプセル化しているため、肌に直接触れることがありません。

ママフィ しっかり虫よけクリーム 独自技術

●べたつかず、さらっとした使い心地です。

●爽やかなレモングラスの香り。

●クレンジング不要。せっけんで簡単に落とせます。

●乳幼児※1から大人まで使えます。アレルギーテスト済 、パッチテスト済※2、低刺激性、弱酸性。

●無着色、アルコール（エタノール）不使用の無添加。小児科医による乳幼児連用試験済※2。

※1 生後6か月以上 ※2 すべての方の肌にアレルギーや刺激が起こらないわけではありません。

【効果・効能】

蚊成虫、ブヨ（ブユ）、サシバエ、ノミ、イエダニ、マダニ、アブ、トコジラミ（ナンキンムシ）の忌避

【使用方法】

適時適量をとり、首筋、腕、足等の皮膚の露出部分に塗布してください。

※日やけ止めを併用する場合は、日やけ止めの後に本品を塗布してください。

【使用上の注意】

●生後6か月から使用できます。

●6か月以上2歳未満は1日1回まで、2歳以上12歳未満は1日1～3回まで塗布できます。

●12歳未満は顔には使用しないでください。

●目の周囲や粘膜、傷口には使用しないでください。

【お客様のお問い合わせ】

翠松堂製薬 カスタマーセンター

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-5-6 日本橋大江戸ビル4F 402号室

TEL 0120-089961

www.mamafy.jp