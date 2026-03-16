春、「蚊」は気温15度で活動開始！専門家に聞く「蚊」の行動レポートを公開！
翠松堂製薬株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：谷村真一）が販売するベビースキンケアブランド「ママフィ」は、乳幼児から大人まで使えて長時間虫をよせつけない「ママフィ しっかり虫よけクリーム」のポンプタイプ（150g）を2026年3月19日（木）より発売します。
ママフィ しっかり虫よけクリーム 150g
ポンプタイプ発売にともない、有限会社モストップ 取締役 害虫防除技術研究所の白井良和所長に「蚊の行動パターン」をおうかがいしました。暮らしの中のどこにでも出没する蚊たち。でも、その生態は意外に知られていません。春、蚊が活動を始める時期に知りたい情報をまとめましたのでレポートいたします。
※1 楽天市場・Amazon.co.jpほか ※2 バラエティストア・大型スーパーマーケット
【レポート１】春、蚊に刺されないために気を付けたいこととは？
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_1_128450d66aad9bf72a8a9b78dfcc66ef.jpg?v=202603161051 ]
【レポート2】意外と知らない蚊の行動パターンについて
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_2_90154e22848bb83f8625b97fa49edb37.jpg?v=202603161051 ]
【レポート3】「蚊」の生態について
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/74451/table/16_3_f4c822473ae352c70ef4227b21c8a5fd.jpg?v=202603161051 ]
【監修】
有限会社モストップ 取締役 害虫防除技術研究所 所長 白井良和
【製品概要】
この春、たっぷり使えるポンプタイプが新登場！
乳幼児から大人まで使えて、長時間虫をよせつけない。
ママフィの「しっかり虫よけクリーム」
製品名：ママフィ しっかり虫よけクリーム（販売名：ママフィ 虫よけクリームN）
＜防除用医薬部外品＞
容量：150g 1,991円（税込）※2026年3月19日（木）発売／60g 1,100円（税込）※発売中
ママフィ しっかり虫よけクリーム 150g（2026年3月19日（木）発売）
ママフィ しっかり虫よけクリーム 60g（発売中）
ママフィ しっかり虫よけクリーム（テクスチャー）
【製品特長】
●独自技術＜持続型カプセル処方＞採用により、高い虫よけ効果と肌へのやさしさを両立。
・アルコール不使用のクリームタイプなので有効成分＜ディ―ト＞がゆっくり揮発し、虫よけ効果が続きます。
・有効成分はカプセル化しているため、肌に直接触れることがありません。
ママフィ しっかり虫よけクリーム 独自技術
●べたつかず、さらっとした使い心地です。
●爽やかなレモングラスの香り。
●クレンジング不要。せっけんで簡単に落とせます。
●乳幼児※1から大人まで使えます。アレルギーテスト済 、パッチテスト済※2、低刺激性、弱酸性。
●無着色、アルコール（エタノール）不使用の無添加。小児科医による乳幼児連用試験済※2。
※1 生後6か月以上 ※2 すべての方の肌にアレルギーや刺激が起こらないわけではありません。
【効果・効能】
蚊成虫、ブヨ（ブユ）、サシバエ、ノミ、イエダニ、マダニ、アブ、トコジラミ（ナンキンムシ）の忌避
【使用方法】
適時適量をとり、首筋、腕、足等の皮膚の露出部分に塗布してください。
※日やけ止めを併用する場合は、日やけ止めの後に本品を塗布してください。
【使用上の注意】
●生後6か月から使用できます。
●6か月以上2歳未満は1日1回まで、2歳以上12歳未満は1日1～3回まで塗布できます。
●12歳未満は顔には使用しないでください。
●目の周囲や粘膜、傷口には使用しないでください。
【お客様のお問い合わせ】
翠松堂製薬 カスタマーセンター
103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-5-6 日本橋大江戸ビル4F 402号室
TEL 0120-089961
www.mamafy.jp