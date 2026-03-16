創業107年の老舗傘メーカー藤田屋、新ブランド「WEATHER LIFE」始動

株式会社藤田屋

創業107年目の株式会社藤田屋（本社：静岡県静岡市、代表取締役：藤田 道一）は、新ブランド「WEATHER LIFE（ウェザーライフ）」を立ち上げました。

現代では希少な傘づくりの職人やアンブレラマスターも開発に参加し、真夏の強い日差し（遮熱率45%以上、遮光率100%、UVカット率100%、UPF50+）と大雨（撥水性 最高5等級、耐水圧10,000mm以上～）の両方に対応できるよう、デザインと機能性を細部まで追求しています。

ラインアップは、暮らしの中にある景色や色に着想を得た「WEATHER LIFE LUMINOUS」（販売中）と、ポケットサイズの軽量折りたたみ「WEATHER LIFE ARUTO」（2026年4月下旬発売予定、予約受付中）です。

オンラインサイトURL｜https://partyrain.ocnk.net/

開発背景

当時の傘づくりの風景

藤田屋は1919年（大正8年）創業以来、「雨の日でも快適に出かけられる暮らし」を広めることを目標に、高い品質は勿論のこと使い続けたくなる”美しさ”を追求した開発を行ってきました。

しかし過去数十年、傘は“使い捨て”に近い消耗品として扱われることも増えました。加えて、真夏の強い日差しと梅雨の大雨のように、同じ季節でも天候が大きく揺れる日々の中で、「これ一本あれば安心」と思える兼用傘の必要性を改めて感じています。

その現状を踏まえて、どんな天候でも心地よく出かけられ、長く大切に愛用できる“暮らしの道具”としての傘を提案する新ブランドが「WEATHER LIFE」です。

新ブランド紹介：「WEATHER LIFE（ウェザーライフ）」

突然の雨や強い日差しなど、日々変化する天候の中でも快適に使えるよう、素材・構造・重量バランスなどを細部まで見直しました。デザインは、シンプルで上質、かつ飽きが来ない普遍性を目指して設計しています。

機能面の特徴

1. 涼しく快適：真夏の日差し対策に

遮光率100%、UVカット率100%、UPF50+に加え、遮熱率45%以上。強い日差しが気になる季節の外出を快適にします。

2. 大雨でも安心：撥水性 最高5等級×高い耐水圧

撥水性は最高5等級。兼用傘でありながら雨傘としても安心できる耐水圧性能を備えています。

3. 細部へのこだわり：使い続けられる“道具”としての品質

繰り返しの着脱でも劣化しにくく、毛羽立ちを抑える特殊マジックテープを採用。毎日の所作でストレスになりがちなポイントを丁寧に見直しました。

商品ラインナップ

1. WEATHER LIFE LUMINOUS（ウェザーライフ ルミナス）｜販売中カラー: SHADOW ICEBLUEカラー: SUNSET ORANGEカラー: MORNING GREENカラー: LINEN BEIGEカラー: WALNUT BROWNカラー: TRAD NAVY

暮らしの風景に宿る色とパターンから発想したシリーズ。

夕焼けのオレンジ、木々のグリーン、リネンのベージュ、家具のウッドブラウンなど、オン／オフを横断して調和するトーンで、スーツからデニム、ワンピースまで幅広い装いに品よく自然に馴染みます。

機能性とデザインを兼ね揃えた手元とシャフト設計

手元は長傘・折傘共にグリップ力のある八角形構造。折傘はシャフト部分も八角形構造となっておりどの部分を握っても安定感のある握り心地を実現。

仕上げはライトウッドの水転写プリント加工を施し、手元・シャフト共に現代的なマット仕上げとなっています。

- 形状：長傘／折りたたみ傘- 価格：長傘 税抜3,600円／折りたたみ 税抜3,700円- サイズ：長傘 60cm／折りたたみ 55cm- 重量：長傘 427g／折りたたみ 190g（本体のみ）- カラー（6色）：SHADOW ICEBLUE／SUNSET ORANGE／MORNING GREEN／LINEN BEIGE／WALNUT BROWN／TRAD NAVY2. WEATHER LIFE ARUTO（ウェザーライフ アルト）｜2026年4月下旬発売予定（予約受付中）

「あると安心、あると便利」をポケットサイズで。天候が読みにくい日にも気軽に携帯できる軽量・コンパクト設計の折りたたみ傘です。

バッグやポーチに常備しやすく、出張・旅行や街歩きの相棒として活躍します。カラーリングは男女のデイリーアイテムと自然に同居する設計で、ガジェット類やコスメ・スキンケアと並んでも違和感がありません。

使わないときは“持っていることを忘れる”ほどの一体感を目指しました。

上質な梱包箱に入っており、ギフト・お土産需要にも適した商品です。

会社概要

- 形状：折りたたみ傘- 価格：税抜3,700円- 親骨：50cm- 重量：130g（本体のみ）- カラー（4色）：CREAM WHITE / SMOKY CELADON / MACARON PINK / BREEZE GREENWEATHER LIFE ARUTO パッケージ箱／商品一覧株式会社藤田屋 直営店 Party Rain 外観／内観

1919年(大正8年)に創業し、今年で107年目を迎える静岡県の「傘とレイングッズ」の会社です。 創業以来、「雨の日でも快適に出かけられる暮らし」を広める事を目標に企業活動を推進。 自社ブランドを展開するとともに、20社以上のメーカーの商品を取り扱い、幅広いお客様のニーズに応じた販売が可能です。直営店は、全国でも珍しい傘とレイングッズのセレクトショップとして、地域の方々はもちろん、県外からも多くのお客様にご来店いただいています。

会社名：株式会社 藤田屋

所在地：静岡県静岡市葵区昭府2丁目8-18

代表取締役：藤田 道一

URL: https://fujitaya.jp/

