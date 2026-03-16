SPAC（静岡県舞台芸術センター）出演決定！「変てこ図書館～常識は外においてきて～」in 静岡

合同会社rare.

本企画は、静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター（CCC）にて、体験型文化企画「変てこ図書館 ～常識は外においてきて～」として、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間にわたり開催いたします。

「変てこ図書館」は、静岡から「みんなちがっていいじゃん」「一人ひとりちがうから面白い」といった価値観を起点に、多様性やインクルーシブな文化・街づくりを考える5年間の中長期プロジェクトの初年度企画として実施されます。





初年度のテーマは「価値観・感情のちがい」です。文化や体験を通して、人と人とのちがいに出会える場を継続的に展開していくことを目指しています。さらに本企画では、SPAC（静岡県舞台芸術センター）に出演協力をいただき、朗読劇と対話を組み合わせた体験型プログラムを実施します。本を読むこと、演劇を観ること、そして感じたことを誰かと共有する体験を通して、人によって異なる価値観や感情に触れ、「ちがってていいんだ！」と実感できる場を創出します。



■ 「変てこ図書館」について

会場には、“その人の心を動かした本”だけを集めた図書空間を設置します。

小説・漫画・絵本などジャンルは問わず、本には選者による一言コメントを添えて展示。

来場者は自由に本を手に取り、他者の価値観や感情に触れる読書体験ができます。



■ SPAC朗読劇 × おしゃべり感想シェア会

本企画の中心となるプログラムのひとつが、SPACによる朗読劇と、その後に行う感想シェアの時間です。同じ物語を観ても、感じ方や受け取り方は人それぞれ異なります。朗読劇鑑賞後には、正解を求めない対話のルールのもと、参加者同士が感じたことを共有します。演劇という表現を通して生まれる言葉にならない感情や違和感も含め、自分とは異なる感情に出会う体験を提供します。



■ 5つの体験プログラム

会場では、以下の体験型プログラムを実施します。



・SPAC朗読劇 × おしゃべり感想シェア会



・無敵メンタルちゃん



ワークショップを通じて自分らしいハートを見つけて、最強のお守りをつくります



・体験アート「誰かの落とし物」



意味のない言葉と意味のある言葉と意味のないいたずら描きを組み合わせるコラージュ体験



・本の文章で大喜利！『みーっけ！』



不思議な展開、不思議な結末、お題に合う言葉を本から探し出し、思いがけない一文との出会いを楽しむゲームです。



・ヘンテコクエスト



CCCから始まる、静岡市が舞台の冒険の旅。各地に設置された問いに挑み、正解のない自分なりの答えを見つけます。



年齢や背景を問わず、誰でも楽しみながら参加できる構成となっています。



■ 開催概要

名称：変てこ図書館 ～常識は外においてきて～

日時：2026年3月21日（土）・22日（日）11:00～17:00

会場：静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター（CCC）1階

参加費：無料

主催：静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター（CCC）／CCC楽校5期生

出演協力：SPAC（静岡県舞台芸術センター）





【取材対応について】

事前取材・当日取材ともに対応可能です。

SPAC朗読劇および会場の撮影



・企画担当者・出演者へのインタビュー

・各体験プログラムの取材



テーマの性質上、取材方法については柔軟にご相談可能です。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。