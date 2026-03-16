スペイン発ジュエリーブランド〈 LEVENS JEWELS（レヴェンス ジュエルズ）〉のデザイナーが初来日 ギャルリー・ヴィーにて在店イベントを開催

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LEVENS JEWELS POP-UP TOUR at GALERIE VIE

スペイン発のジュエリーブランド〈 LEVENS JEWELS（レヴェンス ジュエルズ）〉の

デザイナーMar del Hoyo（マル・デル・オヨ）が日本初来日し、

ギャルリー・ヴィーにて日本初となる在店イベントを開催いたします。

ギャルリー・ヴィー 丸の内店・ニュウマン横浜店・グランフロント大阪店の3店舗を巡回し、

デザイナーが各店1日ずつ在店するスペシャルなイベントです。

※各店舗、非常に限られた時間でのイベント開催となります。下記開催時間をご確認ください。

バルセロナのアトリエで一つひとつ手作業により生み出されるジュエリーは、

有機的なフォルムや鮮やかな色彩、手仕事ならではのゆらぎが魅力。

伝統的な文化に根ざしながらも、遊び心にあふれた女性らしさとユニークさを兼ね備えています。

Necklace / Earrings \24,200 each

期間中は、通常ギャルリー・ヴィーでは展開のないデザインも含め、豊富なバリエーションが揃います。

\24,200 ｰ \37,400

また、新作のフラワーベースや、ピアスやペンダントトップとして楽しめるチャームジュエリーなども

一足早くご覧いただけるほか、受注も承ります。

\51,700 each\57,200 eachCharm (Single Earring / Pendant Top) \23,100～

アートピースのようなジュエリーは、日常にさりげない輝きを添えます。

日本初となるこの機会を、ぜひ店頭でお楽しみください。

【開催日時・店舗】

ギャルリー・ヴィー 丸の内店

3/20（祝/金）14:00-17:00

ギャルリー・ヴィー ニュウマン横浜店

3/21（土）13:00-16:00

ギャルリー・ヴィー グランフロント大阪店

3/22（日）14:00-17:00

https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/search/?keyword=GALERIE%20VIE&groupId=galerievie&pattern=2(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/search/?keyword=GALERIE%20VIE&groupId=galerievie&pattern=2)

【オーダーアイテムお渡し期間】

8 月末予定

【About LEVENS JEWELS（レヴェンス ジュエルズ）SPAIN】

バルセロナを拠点に、女優としても活躍するMar del Hoyo が

2017年にスタートしたジュエリーブランド。

LEVENS JEWELSは彼女の考える美やアートを表現している。

ジュエリーを作る過程を通して、自分の中にある内なる世界を表現し、自分自身を特徴づけることができるシンボルとなるような意味合いをジュエリーに落とし込んでいる。

ジュエリーは全てが手作業で作られ、粘土やガラスなどの素材を使った不規則なフォルム、鮮やかな色彩など、どれも身に着けられるアートピースのよう。伝統的な文化に根ざしながら、繊細でありながらも遊び心にあふれた女性らしさとユニークさを兼ね備えている。

Instagram：https://www.instagram.com/levensjewels/

Designer Mar del Hoyo Instagram：https://www.instagram.com/mardelhoyo/

【GALERIE VIE】

HP：https://store.tomorrowland.co.jp/store/galerievie/

GALERIE VIE Instagram：https://www.instagram.com/galerievie_jp/