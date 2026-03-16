世界的トレンド「SWICY（スワイシー）」な辛ラーメンが誕生！「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」が4月20日（月）より全国のコンビニエンスストアで発売！

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、世界100カ国以上で販売しているグローバルブランド「辛ラーメン」シリーズの新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」を、4月20日（月）より一部コンビニエンスストアで発売します。本製品は、炒めキムチ独特の甘味・酸味と辛ラーメンのクセになる“うまからっ！”が融合した、世界的に大人気となっている“SWICY（スワイシー）”な味わいが特長です。発売に先立ち、3月16日（月）から3月22日（日）まで先行体験キャンペーンを開催。期間中、Instagram・TikTok・Xの辛ラーメン公式アカウントからご応募いただいた方の中から、抽選で合計120名様（各SNS 40名様ずつ）に、発売前の新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」を2点プレゼントします。

【辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ】 https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_26.html(https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_26.html)

炒めキムチを再現！こだわりのソースとかやくがもちもち麺と絡んだ「SWICY」なおいしさ

韓国では、キムチを漬物としてそのまま食べるだけでなく「炒めたり、煮込んだり、蒸したり」と加熱しコクや旨み、甘みを引き出し調味料のような使い方をします。日本でも人気のサムギョプサルとキムチを一緒に炒めて食べたあのおいしさを経験した方も多いのではないでしょうか？

「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」は、そんな韓国でも日本でもファンが多い、甘くてコクがある「炒めキムチ」の味に、辛ラーメンブランドとして本場の旨味と辛さが交わった新製品。かやくは、食感が際立つキムチフレークと、彩り豊かなチンゲンサイを贅沢に使用し、こだわりソースとともに炒めキムチの甘味・酸味が広がります。これらと辛ラーメンの“うまからっ！”な味わいやもちもち麺が絡むことで、「SWICY」な味わいを生み出しています。

＜製品概要＞

・製品名：辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ

・希望小売価格：税込300円（税抜278円）

・発売地域：全国（一部コンビニエンスストア限定発売）

・内容量：122g（麺85g）

・辛さ：4.0 ※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）

本製品では通常の熱湯調理に加え、韓国では一般的なレンジ調理を採用。レンジで調理することで、辛ラーメンの特長でもある麺のもちもち感をより引き出します。

＜電子レンジでの作り方＞★おすすめ★

1. フタをすべてはがし（湯切りはしません）、液体ソースと粉末スープを取り出す。

2. 熱湯（220ml）を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで2分40秒（または600Wで2分30秒）加熱してください。

3. 液体ソースと粉末スープを入れ、よく混ぜてお召し上がりください。

＜熱湯での調理方法＞

1. フタを半分まではがし、液体ソースと粉末スープを取り出す。

2. 熱湯を麺がかくれるまで（約400ml程）十分に入れ、3分後、フタ上部の２.湯切り口をはがし、カップをしっかり持ってゆっくり傾けながらお湯を捨てる。

3. フタをすべてはがし、液体ソースと粉末スープを入れ、よく混ぜてお召し上がりください。

世界を席巻する新トレンド 「SWICY」とは？

「SWICY（スワイシー）」とは、「Sweet」＋「Spicy」の造語で、その名の通り「甘さ」と「辛さ」を掛け合わせた味覚トレンドです。米国や欧州を中心に食品・飲料業界で注目を集めており、多くの飲食店で「SWICY」なフードやドリンクメニューが開発されています。特にZ世代では半数以上が「SWICY」な味覚をたのしんでいるとされる（※）など、新たな流行として定着しつつあります。本製品では、炒めキムチ由来の甘みと、辛ラーメンのクセになる辛さを融合させることで、まさに今、世界が求めている「SWICY」なおいしさを体現しています。

※出典：Stacey Leasca, Food & Wine, “Ritz’s New Flavor Is a Little Sweet, a Little Spicy, and a Lot Delicious”, 2025年2月26日公開

ハラール認証取得で食の多様性に貢献

辛ラーメンは現在100カ国以上に流通し、全世界で累計380億食以上販売しています。私たちは海外展開に際し、現地の食文化にあわせた味わいを取り入れ、グローバルキャッチコピー「Spicy Happiness In Noodles」をより身近に体験していただくため、多様なニーズに応える製品開発を行ってきました。

その一環として、宗教的背景から食材に制約がある方々へも「辛いって、たのしい！」を届けるべく、今回の新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」においてハラール認証を取得。これにより、多くの方々に世界的トレンドでもある「SWICY」な味わいを安心しておたのしみいただけます。

「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ 先行体験キャンペーン」実施概要

本製品の発売に先立ち、3月16日（月）からは先行体験キャンペーンを開催します。辛ラーメン公式Instagram・TikTok・Xをフォローし、キャンペーン投稿にいいね・リポストすると、抽選で合計120名様（各SNS 40名様ずつ）に新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」を発売前に一足早くプレゼントします。

◆応募期間

2026年3月16日（月）12:00～3月22日（日）23:59

◆賞品

新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」2点 ※4月20日（月）発売

※お一人様あたり2点となります

※賞品のお届けは4月6日（月）より順次発送（配送の事情などにより、遅れる場合がございます）

◆当選者数

Instagram・TikTok・X応募者の中から、抽選で合計120名様（各SNS 40名様ずつ）

◆応募方法

＜Instagram＞

(1)辛ラーメン公式Instagram（@nongshimjapan）をフォロー

‣辛ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/nongshimjapan

(2)3月16日（月）12:00に配信するキャンペーン投稿にいいね！

＜TikTok＞

(1)辛ラーメン公式TikTok（@nongshimjapan）をフォロー

‣辛ラーメン公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nongshimjapan

(2) 3月16日（月）12:00に配信するキャンペーン投稿にいいね！

＜X＞

(1)辛ラーメン公式X（@shinramen_app）をフォロー

‣辛ラーメン公式X：https://x.com/shinramen_app

(2) 3月16日（月）12:00に配信するキャンペーン投稿をリポスト

◆抽選対象者

以下すべての条件を満たしている方

・応募SNSアカウントを公開設定にしている方

・上記の応募方法をご実施いただいている方

・日本国内に在住であり、賞品の受け取りが可能な方

※抽選対象は抽選時点でのフォロワー様に限ります

その他、本キャンペーンの応募規約・注意事項等、詳細についてはキャンペーン投稿をご確認ください。

もちもち麺で大人気！「辛ラーメン焼きそば」シリーズのご紹介

・製品名：辛ラーメン焼きそば カップ

・希望小売価格：オープン価格

・発売地域：全国

・内容量：105 g（麺80g）

・辛さ：4.0（※）

・製品詳細：

https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_12.html

・製品名：辛ラーメン焼きそば チーズ カップ

・希望小売価格：オープン価格

・発売地域：全国

・内容量：105 g（麺76g）

・辛さ：2.0（※）

・製品詳細：

https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_15.html

※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：辛ラーメンは辛さ2.5）

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/