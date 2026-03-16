ゲームを作りながら楽しくC++を習得しよう！『ゲーム開発で学ぶC++入門 クリエイター直伝 創造力を高める知識と実践技法』を3月17日（火）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、ゲームを作りながらC++を学べる書籍『ゲーム開発で学ぶC++入門 クリエイター直伝 創造力を高める知識と実践技法』を2026年3月17日（火）に発売いたします。

■ゲーム開発を通して、C++の基礎から実践までを一冊で身につける！

C++はゲーム開発をはじめ、幅広い開発の現場で長年使われ続けている重要言語です。一方で、文法を覚えても「クラスがわからない」「メモリ管理でつまずく」「動くものに結びつかない」といった壁に当たりやすいのも事実です。

本書は、2024年3月に発売され好評を博した『ゲーム開発で学ぶC言語入門』と同様、「ゲーム開発を通して、楽しみながらC++を理解できる入門書」として企画されました。4部構成を取り、前半の第1部・第2部では、開発環境の整え方から始め、C++に入る前提となるC言語の基本も丁寧に解説しています。そのため、前作を読んでいない方でも、本書だけで無理なく学習を進められます。もちろん、C言語の経験がある方にとっては復習としても活用でき、よりスムーズにC++の要点（クラス、文字列、アルゴリズムなど）に集中できます。

続く第3部ではCUIミニゲームで理解を固め、最終の第4部ではDXライブラリを用いたグラフィックゲーム制作まで段階的にステップアップしていきます。「C++を身につけたい」「趣味でゲームを作りたい」「ゲーム開発に挑戦したい」方におすすめの一冊です。

■256のサンプル付き！ 動作を確認しながら効率よく学べる

本書は、学習内容をすぐに試せるプログラムや画像、音声など256のサンプルファイル※を用意しています。プログラムを動かして結果を確かめながら、つまずきやすいポイントも手を動かして理解できます。CUIのミニゲームから、本格的なグラフィックゲームの制作まで、段階的に知識を深めていけます。

サンプルファイルは、本書商品ページからダウンロードできます。

https://book.impress.co.jp/books/1124101031

※ダウンロード特典のサンプルファイル数も含みます

■本書は以下のような方におすすめです- C++を基礎から学び、ゲームを作りながら楽しく学びたい方- C言語は触れたことがあるが、C++（クラス定義・メモリ管理など）でつまずきたくない方- CUIからグラフィックまで、段階的にゲーム開発の手応えを得たい方- 独学で学んでいるが、課題と作例を通して実装力を固めたい方■紙面イメージ第1部と第2部では、C言語／C++の基礎を丁寧に解説しています第3部と第4部では、実際にゲームを作りながらC++を実践的に学習します■読者特典

本書に収録しきれなかった付録の解説ページとサンプルファイルを、購入者限定でダウンロード提供いたします。ダウンロード方法は本書巻末をご参照ください。

- Appendix 1 STLを活用する- Appendix 2 ライフゲームとマンデルブロ集合■本書の構成

Part 1 C言語の基礎を復習する

Chapter 1 C/C++学習の準備

Chapter 2 C言語の基礎を総復習しよう１.

Chapter 3 C言語の基礎を総復習しよう２.

Part 2 C++の基礎を学習する

Chapter 4 C++の入出力、string型、メモリ管理、名前空間

Chapter 5 C++の関数、ファイル処理、乱数

Chapter 6 C++のクラス定義の基礎

Chapter 7 C++のクラス定義の応用

Part 3 C++をCUI上で動くミニゲームで学ぶ

Chapter 8 おみくじ、クイズ、文章生成アプリを作ろう

Chapter 9 数当てゲーム、穴埋め問題、ミニSLGで学ぼう

Chapter 10 迷路ゲームでリアルタイム処理を学ぼう

Part 4 C++をグラフィックを用いたゲームで学ぶ

Chapter 11 グラフィックを用いたゲーム制作の準備

Chapter 12 ゲームを作るためのアルゴリズム

Chapter 13 アクションゲームを作ろう

Chapter 14 2人対戦ゲームを作ろう

■書誌情報

書名：ゲーム開発で学ぶC++入門 クリエイター直伝 創造力を高める知識と実践技法

著者：廣瀬 豪

発売日：2026年3月17日（火）

ページ数：600ページ

サイズ：B5変形判

定価：3,960円（本体3,600円＋税10％）

電子版価格：3,960円（本体3,600円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02390-6

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023906/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101031

■著者プロフィール

廣瀬 豪（ひろせ・つよし）

早稲田大学理工学部卒。ナムコと任天堂子会社に勤務後、ゲーム制作会社を設立し、セガ、タイトー、ケムコなどの公式ゲームを多数、手掛けてきた。現在は技術書執筆、プログラミングとゲーム開発の指導、教育番組のプログラミングコーナーの監修を行う。C言語、C++、C#、Java、JavaScript、Python、アセンブリ言語などの様々な言語でゲーム開発やアルゴリズム研究を続けている。

著書は『ゲーム開発で学ぶC言語入門 プロのクリエイターが教える基本文法と開発技法』『Pythonではじめるゲーム制作 超入門』（インプレス）、『野田クリスタルのこんなゲームが作りたい!』（インプレス・共著）、『Pythonでつくる ゲーム開発 入門講座』（ソーテック社）、『7大ゲームの作り方を完全マスター! ゲームアルゴリズムまるごと図鑑』（技術評論社）など、多数。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。