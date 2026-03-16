食卓も“衣替え”　 タイパ重視の忙しい日常や行楽まで、あと1品に大活躍！「明太子」と「たまご」の春を彩る華やかなサラダが勢ぞろい！ 「春の彩りサラダ」5種類を3月17日（火）から発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より「明太子」や「たまご」を使った「春の彩りサラダ」5種類を、2026年3月17日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

※商品によって発売地域が異なります。

■春の訪れを感じさせる色鮮やかな人気の具材を使った「春の彩りサラダ」5種類を発売！

本格的な春の到来を目前に、新生活の始まりなどライフスタイルが大きく変化する時期であり、生活リズムを整えるために健康意識が一段と高まる季節です。特に、手軽にバランスの良い食事が摂れるサラダの需要が高まります。また、食卓におけるメニューも、冬場に好まれた鍋物や煮込み料理などの温かい食事から、気温の上昇とともに、冷たくてさっぱり食べられる食事に切り替えが始まります。

このたび、日常の食卓や春のホームパーティーなどに彩りを添える「あと一品」として、プチプチとした食感が楽しい「明太子」とコク深く優しい味わいの「たまご」を主役に、春らしい華やかな見た目と満足感のある「春の彩りサラダ」5種類を展開いたします。

野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダからは、「青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」と「たまごとツナのパスタサラダ」の2種類を発売いたします。

ランチや夕食のプラス1品として嬉しい小容量の「ちょいデリ」からは、「明太クリームチーズのポテトサラダ」と「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」の2種類をラインアップしました。

さらに、人気定番商品の「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」は明太子の風味をアップさせ、おいしくリニューアルして登場します。

忙しい新生活のランチや夕食の1品に、「春の彩りサラダ」を是非お試しください。

【商品詳細】

【商品名】青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ

【価格】389円（税込420円）

【発売日】2026年3月17日（火）

【発売地域】全国※北海道を除く

【内容】青じそを絡めたパスタに、大根やキャベツなどの野菜、明太子、蒸し鶏をトッピングし、和風ドレッシングで仕上げました。

【商品名】たまごとツナのパスタサラダ

【価格】389円（税込420円）

【発売日】2026年3月17日（火）

【発売地域】全国

【内容】パセリマヨで和えたパスタに、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナをトッピングしタルタルソース風ドレッシングで仕上げました。

【商品名】明太クリームチーズのポテトサラダ

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年3月17日（火）

【発売地域】全国

【内容】ポテトサラダに相性抜群な明太子を練りこみ、さらにクリームチーズと明太子・水菜をトッピングしました。おつまみにも最適な一品です。

【商品名】たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年3月17日（火）

【発売地域】全国

【内容】チーズのコクがきいたカルボナーラソースで仕上げ、ブラックペッパーのパンチをきかせた、食べ応えのある味わいが特長です。

【商品名】海老とイカの明太子スパゲティサラダ

【価格】249円（税込268円）

【発売日】2026年3月17日（火）

【発売地域】全国

【内容】海老・イカ・きゅうりをトッピングし、隠し味に昆布茶で旨味をプラスした明太子スパゲティサラダです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

【ファミマルについて】

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：21年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。