手元に推しを飾れる！3分充電の推し活マウスを発売

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サンワサプライ株式会社



サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、透明カバー内にアクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217BK）」を発売しました。


推し活マウス ワイヤレスマウス Bluetooth エルゴノミクス 超高速充電 3分充電で2カ月使える 5ボタン 2.4GHz 無線 ディスプレイケース ブラック


型番：400-MAWB217BK


販売価格：4,528円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217BK
推し活マウス ワイヤレスマウス Bluetooth エルゴノミクス 超高速充電 3分充電で2カ月使える 5ボタン 2.4GHz 無線 ディスプレイケース ホワイト


型番：400-MAWB217W


販売価格：4,528円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217W



おすすめポイント


・お気に入りのグッズを透明カバー内に飾って作業を楽しめる。


・わずか3分の超急速充電で、約2ヶ月間も長持ちする便利な設計。


・BluetoothとUSB接続の両対応で最大3台の機器を切替可能。


動画で観る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uN72GuQPmbM ]

デスクワーク中も推しと一緒に！ディスプレイスペース搭載




本体後部に透明なカバーを備えたディスプレイスペースを搭載しています。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをマウス内に忍ばせることが可能。単調になりがちなデスクワークやパソコン作業中も、手元の推しを見ることでモチベーションを大きく向上させられます。


わずか3分で完了！約2ヶ月使える超急速充電システム




スーパーキャパシタ技術を採用し、驚異の超急速充電を実現しました。付属のUSB Type-Cケーブルを使って約3分間充電するだけで、なんと約2ヶ月間も使い続けることができます。「使おうと思った時にバッテリーがない」というワイヤレスマウス特有のストレスを即座に解消し、いつでも快適に作業を行えます。


最大3台の機器をスムーズに切り替えるマルチペアリング




Bluetooth（2台）と2.4GHzワイヤレス（USBレシーバー1台）の2種類の接続方式に対応しています。パソコン、タブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをボタン一つで瞬時に切り替え可能。複数の機器を使い分ける現代のワークスタイルに最適で、デスク周りもすっきりとまとまります。


長時間の作業でも疲れにくいエルゴノミクスデザイン採用




マウスを握る際、手首をひねらずに自然な角度で添えられるエルゴノミクス（人間工学）形状を採用しています。筋肉や手首への負担を最小限に抑え、長時間のパソコン作業でも疲れにくい設計です。毎日のハードなデスクワークを快適にサポートし、推し活だけでなく実用的な作業用マウスとしても大変優秀です。


周りを気にせず使える静音ボタン＆便利なカウント切り替え




左右のクリックボタンとホイールボタンには静音スイッチを採用しており、静かなカフェや深夜の作業でもクリック音が気になりません。さらに、用途に合わせてカーソルスピードを800から3200カウントまで5段階で簡単に切り替え可能。細かい画像編集から素早いブラウジングまで、あらゆる作業に幅広く対応します。


【サンワダイレクト各店掲載ページ】


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217BK


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217W


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mawb217/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mawb217.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/773327367


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4PC7B5


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社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


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広報担当　渡邉/那須　TEL 086-223-3311


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サンワダイレクト

社名　　：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立　　：昭和26年(1951年)
本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店　　：東京都品川区南大井６-５-８
展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階
　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


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E-Mail　 ：hansoku@sanwa.co.jp

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