手元に推しを飾れる！3分充電の推し活マウスを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、透明カバー内にアクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217BK）」を発売しました。

推し活マウス ワイヤレスマウス Bluetooth エルゴノミクス 超高速充電 3分充電で2カ月使える 5ボタン 2.4GHz 無線 ディスプレイケース ブラック

型番：400-MAWB217BK

販売価格：4,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217BK

推し活マウス ワイヤレスマウス Bluetooth エルゴノミクス 超高速充電 3分充電で2カ月使える 5ボタン 2.4GHz 無線 ディスプレイケース ホワイト

型番：400-MAWB217W

販売価格：4,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217W

おすすめポイント

・お気に入りのグッズを透明カバー内に飾って作業を楽しめる。

・わずか3分の超急速充電で、約2ヶ月間も長持ちする便利な設計。

・BluetoothとUSB接続の両対応で最大3台の機器を切替可能。

動画で観る

デスクワーク中も推しと一緒に！ディスプレイスペース搭載

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uN72GuQPmbM ]

本体後部に透明なカバーを備えたディスプレイスペースを搭載しています。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをマウス内に忍ばせることが可能。単調になりがちなデスクワークやパソコン作業中も、手元の推しを見ることでモチベーションを大きく向上させられます。

わずか3分で完了！約2ヶ月使える超急速充電システム

スーパーキャパシタ技術を採用し、驚異の超急速充電を実現しました。付属のUSB Type-Cケーブルを使って約3分間充電するだけで、なんと約2ヶ月間も使い続けることができます。「使おうと思った時にバッテリーがない」というワイヤレスマウス特有のストレスを即座に解消し、いつでも快適に作業を行えます。

最大3台の機器をスムーズに切り替えるマルチペアリング

Bluetooth（2台）と2.4GHzワイヤレス（USBレシーバー1台）の2種類の接続方式に対応しています。パソコン、タブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをボタン一つで瞬時に切り替え可能。複数の機器を使い分ける現代のワークスタイルに最適で、デスク周りもすっきりとまとまります。

長時間の作業でも疲れにくいエルゴノミクスデザイン採用

マウスを握る際、手首をひねらずに自然な角度で添えられるエルゴノミクス（人間工学）形状を採用しています。筋肉や手首への負担を最小限に抑え、長時間のパソコン作業でも疲れにくい設計です。毎日のハードなデスクワークを快適にサポートし、推し活だけでなく実用的な作業用マウスとしても大変優秀です。

周りを気にせず使える静音ボタン＆便利なカウント切り替え

左右のクリックボタンとホイールボタンには静音スイッチを採用しており、静かなカフェや深夜の作業でもクリック音が気になりません。さらに、用途に合わせてカーソルスピードを800から3200カウントまで5段階で簡単に切り替え可能。細かい画像編集から素早いブラウジングまで、あらゆる作業に幅広く対応します。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217W

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mawb217/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mawb217.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/773327367

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4PC7B5

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 渡邉/那須 TEL 086-223-3311

【広報関連お問い合わせページ】

http://www.sanwa.co.jp/support/pr/

サンワサプライ TEL 086-223-3311

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ご案内をさせていただいております。ぜひご活用ください。

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





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サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。