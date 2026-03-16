【登壇決定】「来期の広告戦略、ちゃんと″実行″回りそうですか？」 ～新年度スタートダッシュを決める11の施策～

株式会社アローリンク詳細を見る :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seYLNJH9bE1a?utm_source=arrowlink

新年度に向けたマーケティング戦略が動き出す中、

多くの企業で課題となるのが「戦略と実行の乖離」です 。

予算や戦略は決まっても、現場のリソース不足や運用の属人化により、

本来目指すべきLTV（顧客生涯価値）向上への施策が

「目詰まり」を起こしているケースが後を絶ちません。

そこで今回、AIを活用したクリエイティブ制作・改善支援を行う株式会社ガラパゴス様主催カンファレンスにて、弊社アローリンクが登壇いたします。

セッションの見どころ：LINEを「資産」に変える「自走型CRM」

本セッションでは、LINE公式アカウントを単なる「連絡手段」で終わらせず、

リソースを最小限に抑えながら収益を自動で積み上げ続ける「自走型CRM」の仕組みを公開します。

・属人化の解消：担当者のスキルに依存せず、誰が担当しても成果を再現できる運用プロセスの構築

・ランク付けによる全自動化：顧客の熱量を数値化し、配信を自動で最適化する最新施策

・3,500社の知見を凝縮：カルビー様、日能研様をはじめとする成功事例から学ぶLTV向上ルート

「やりたい施策はあるが、手が回らない」「配信がマンネリ化し、ブロック率が上がっている」

そんな課題を持つマーケティング責任者・事業責任者の方々へ

4月からのロケットスタートを切るための具体的な施策をご案内します。

開催概要

日時：2026年3月26日（木）11:00 - 15:00

※弊社は13:30-13:50にて登壇予定です

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費用：無料

とりあえず申し込む :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seYLNJH9bE1a?utm_source=arrowlink

登壇者

株式会社アローリンク

デジタルイノベーション事業部

部長

山中 沙智

100社以上の企業にてLINEを活用した採用コンサルティングに従事。その後、自治体・省庁向けLINE公式アカウントを活用したDX推進プロジェクトに携わり、官民双方の知見を深める。

現在は法人企業を対象に、LINEを軸としたLTV向上、ファン化、業務効率化の実現を支援。特にファンマーケティングにおける戦略立案や、システム開発・外部連携を活用した運用の仕組み化を強みとしている。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/357_1_0ad9028293dd493069c455348d3b2b8f.jpg?v=202603161051 ]

【提供サービス】

当社は、以下のサービスを提供しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/357_2_acc67598e1e2cf88b375ec30a4a0a1c7.jpg?v=202603161051 ]